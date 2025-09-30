曾展望驚爆拍拖勁怕醜唔敢拖手 首談與葉蒨文《女神配對計劃》激吻真相 GM：因為我有抵抗力

因TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》而成功配對的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），日前首度以情侶檔姿態現身尖沙咀公開活動，吸引過百名粉絲到場支持，場面相當熱鬧。兩人全程大方放閃，甜蜜滿瀉，但GM竟自爆私下其實非常怕醜，甚至不敢在街上拖手，這與他在節目中主動親吻Sophie的形象大相逕庭，究竟這段戀情背後有著怎樣的甜蜜反差？