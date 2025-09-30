曾展望驚爆拍拖勁怕醜唔敢拖手 首談與葉蒨文《女神配對計劃》激吻真相 GM：因為我有抵抗力

因TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》而成功配對的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），日前首度以情侶檔姿態現身尖沙咀公開活動，吸引過百名粉絲到場支持，場面相當熱鬧。兩人全程大方放閃，甜蜜滿瀉，但GM竟自爆私下其實非常怕醜，甚至不敢在街上拖手，這與他在節目中主動親吻Sophie的形象大相逕庭，究竟這段戀情背後有著怎樣的甜蜜反差？

GM自爆勁怕醜 葉蒨文面前變內斂

這次是GM和Sophie公開戀情後，首次一同出席商業活動，Sophie坦言非常享受有GM在身邊陪伴的感覺。不過，當被問到平時出街會否拖手時，GM卻面露羞澀，坦言自己感情比較內斂，會感到怕醜，更直言：「唔知點解會怕醜，但係有陣時佢都會主動拖我，好似有啲觸電嘅感覺，驚俾大家見到又會有啲尷尬。」看來這對情侶的互動中，有時反而是女方更為主動，形成一種可愛的反差萌。

曾展望親解激吻之謎 Sophie甜爆冇抵抗力

提到在《女神配對計劃》大結局中，GM情不自禁親吻Sophie的經典一幕，他笑著承認：「嗰吓係有啲衝動。」Sophie則憶述，當時自己正值生病，拍攝前才剛看完急症，身體狀況不佳。當記者追問GM為何在對方生病時仍選擇親吻，他竟幽默地回應：「因為我有抵抗力。」此話一出，身旁的Sophie立即甜蜜地接著說：「我對住佢冇抵抗力！」兩人一來一往的打情罵俏，閃瞎全場。

《女神配對計劃》情侶檔搵真銀 曾展望認定Sophie係結婚對象

從節目走入現實，兩人的感情發展穩定，事業也迎來新機會。GM透露，接下來將會與Sophie再度合作，一同拍攝一個電競相關的節目，寓工作於拍拖。對於未來，兩人亦有清晰共識，當被問及是否有結婚打算時，GM毫不猶豫地表示：「會，我哋不嬲認真拍拖為前提。」而Sophie也夫唱婦隨地補充，現階段會先努力工作賺錢，為將來做好準備，可見他們對這段關係非常認真。

GPS組合放閃吸睛 粉絲現場迫爆支持

自從節目播出後，GM與Sophie這對「真人CP」就收穫了大量粉絲的喜愛與支持，這次首度合體出席活動，便成功吸引過百名粉絲到場圍觀，足見其高人氣。不少網民都十分看好這段戀情，更為他們取了「GPS」（GM、Phoebe、Sophie的簡稱，Phoebe為Sophie另一名字）的甜蜜稱號，每次他們在社交平台放閃，總能引起熱烈討論，粉絲們都期待他們能早日修成正果。

曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：大會提供）
