曾展望配對成功人氣爆升 認收入三級跳勁富貴？親揭1個暖心轉變
GM現身中環冧爆Fans 隔空示愛葉蒨文
昨日曾展望（GM）現身中環為珠寶品牌擔任一日店長，吸引了數十名粉絲舉牌支持，更在現場大叫「靚仔」，讓他心花怒放，立即做出心心手勢回敬粉絲。活動上，GM更藉著介紹一款以數字「520」為設計密碼的頸鏈，高調向女友葉蒨文（Sophie）示愛，又親手寫下心意明信片送給幸運粉絲，感謝他們一直以來的支持，場面非常熱鬧溫馨。
曾展望認定Sophie想一生一世 驚爆阿媽超大反應
當被問到是否想與Sophie一生一世時，GM毫不猶豫地笑著表示當然想，但他認為感情需要雙方配合，不想給予太大壓力。他更甜蜜分享，媽媽和嫲嫲都非常喜歡Sophie，透過節目和訪問已認定她是個「人美心善，溫柔善良大方」的好女孩。GM更驚爆媽媽的窩心舉動：「依家日日有湯飲，佢仲問使唔使煲埋畀Sophie。」可見Sophie早已融入家中，GM也自信地表示絕對不擔心未來會有婆媳糾紛。
首談結婚時間線 GM坦言一大隱憂
雖然感情穩定，但GM否認正在儲「老婆本」，表示目前會先專注事業及孝敬媽媽。不過，他坦承兩人已聊過結婚時間線，認為婚姻是莊重認真的事，需要循序漸進。對於女友已屆3字頭，GM表示明白每個女生都有自己的時間線，希望能配合到Sophie的步伐，並渴望擁有一段細水長流的感情。回憶起節目中「啄木鳥式」親吻，他則害羞地表示私下其實比較含蓄，長期在鏡頭前親熱會感到尷尬。
GM戀情獲網民祝福 幸運未收刀片
自從公開戀情後，GM與Sophie收獲了大量的祝福。GM透露，收到不少粉絲寫的長信，由他早期在《後生仔》節目開始，一路見證他的成長與改變，讓他非常感動。他慶幸這段關係得到外界普遍認同，更開玩笑說，幸好沒有收到來自女友粉絲的「刀片」威脅，證明大家都樂見他們開花結果，對這段由節目促成的良緣給予了滿滿的支持。
曾展望親認收入暴增可以養家
面對傳媒追問，曾展望對於事業起飛直認不諱，坦言工作量與收入確實迎來了幾何級數的增長。他誠懇地表示：「的確配對成功之後工作量係多咗，同時收入亦都係多咗。」雖然具體數字由經理人處理，但他分享了當中對他意義最重大的改變，就是終於有能力回饋家庭，他感觸地說：「以前我係照顧自己多啲，但而家就可以畀家用照顧埋媽咪。」
曾展望預告進軍樂壇惡補唱歌
事業得意並未讓曾展望停下腳步，他已積極規劃未來動向，更驚喜預告將會挑戰唱歌表演，希望在不同領域作多方面嘗試。他謙虛地表示自己並非唱家班出身，因此之後會尋找歌唱老師進行惡補，更預先向粉絲們打定「底牌」，笑言：「到時如果唱得唔好，請多多包涵。」可見他對待新挑戰的態度非常認真，同時也感受到來自母親的溫暖支持：「媽咪知道我而家做嘢都好忙，變咗佢而家都會煲咗多靚湯我飲。」
《女神配對計劃》成事業轉捩點
回顧曾展望的爆紅之路，無綫真人騷《女神配對計劃》絕對是他人生的重要轉捩點。節目中他與葉蒨文之間真摯自然的互動，產生了強烈的化學作用，成功俘虜了大量觀眾的心。這對螢幕情侶的超強CP感，不僅為他們贏得了海量粉絲，更直接轉化為實質的工作機會與商業代言，為他如今的成功鋪平了道路。