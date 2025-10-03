曾展望配對成功人氣爆升 認收入三級跳勁富貴？親揭1個暖心轉變

《女神配對計劃》誕生的情侶曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）人氣高漲，昨日（2日）GM單拖出席珠寶店活動，隔空向女友示愛冧爆全場！雖然是工作，但焦點全落在他與Sophie的感情進展上，GM更首度鬆口談及結婚大計，更驚爆媽媽早已當Sophie是未來新抱。