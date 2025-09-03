曾展望15歲中學照震撼流出！招牌笑容震撼網民：校草點Keep得咁好？！
曾展望（GM）近期更上一層樓擔任香港小姐競選司儀，事業得意！日前，有網友於社交平台突然公開曾展望15歲時的中學舊照，相中他一臉青澀，戴著眼鏡充滿文青氣息，但招牌笑容卻與現時一模一樣，引發網民熱議，究竟當年的他是否已是校園風頭躉？
曾展望15歲學生相曝光 網民驚嘆招牌笑容
日前有網友在社交平台上載了兩張曾展望的中學時期照片，並配文寫道：「15歲的gm BB乃是文書幹事曾展望」。從流出的相片可見，當時只有15歲的曾展望已經相當高大，他戴著一副眼鏡，散發著濃濃的書卷味，而臉上則掛著他標誌性的燦爛笑容。其中一張相片更有幾位女同學圍著他合照，可見他當時在校內人緣甚佳，似乎早已是校園內的風雲人物，魅力沒法擋。
曾展望憑《女神》彈起 榮升港姐司儀
曾展望近年憑藉在戀愛真人騷《女神配對計劃》中的出色表現而成功入屋，其機智幽默的形象深受觀眾喜愛，人氣持續高企。工作機會接踵而來，早前他更獲得重任，首次「升呢」擔任《香港小姐2025競選》的司儀之一，與多位前輩同台，足見其事業發展備受肯定。這次舊照流出，再次勾起大眾對這位上位小生的關注，將昔日的他與今日的成就連繫起來。
網民洗版式留言 激讚曾展望友善有禮
舊照一出，立即在網上引發洗版式討論，網民對曾展望「由細靚到大」表示驚訝，紛紛留言大讚。大部分留言都聚焦在其數十年不變的笑容上：「原來係招牌笑容」、「原來個表情係咁多年都冇變過😂😂會唔會其實幾歲已經係呢個笑容？」。亦有網民力撐他內外兼備：「GM細個已經好靚仔💪🏻👍🏻佢腦筋轉數快，談吐大方得體，而且好有智慧，愈黎愈鍾意佢」。更有自稱見過曾展望真人的網民分享經歷，大讚他本人非常友善和有禮貌，形象再度加分。
圖片來源：TVB、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期