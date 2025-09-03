曾展望15歲中學照震撼流出！招牌笑容震撼網民：校草點Keep得咁好？！

曾展望（GM）近期更上一層樓擔任香港小姐競選司儀，事業得意！日前，有網友於社交平台突然公開曾展望15歲時的中學舊照，相中他一臉青澀，戴著眼鏡充滿文青氣息，但招牌笑容卻與現時一模一樣，引發網民熱議，究竟當年的他是否已是校園風頭躉？