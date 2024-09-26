曾志偉旗下三隻羊直播上演活春宮？仲有家嫂王敏奕回應月餅事件
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內地直播帶貨界的知名網紅「瘋狂小楊哥」早前宣布曾志偉是「三隻羊」香港分公司的老闆之一，然而「三隻羊」近日負面消息不斷，，繼之前被指控銷售疑假冒香港月餅後，近日在「三隻羊喬妹」的一次直播中，更出現疑似活春宮畫面及不雅的怪聲，令「三隻羊」再次成為網絡熱話。
據報導，有內地網民在觀看「三隻羊喬妹」吹喇叭的直播片段時，出現了異常聲音，並從喇叭的反光中看到了可疑的影像，疑似有不雅行為發生。
家嫂王敏奕回應月餅事件
「家嫂」王敏奕日前出席活動時，亦有回應有關「三隻羊」銷售疑假冒香港月餅事件，她表示成件事只係去恭喜老爺（曾志偉）有份的公司開幕，又指現場有很多人出席，感覺像台慶一樣，她當然要去撐老爺。她稱對直播帶貨的運作只是一知半解，由於當日的直播帶貨她並冇參與其中，所以不擔心要負上法律責任。
眼利網民發生「三隻羊喬妹」直播時旁邊上演活春宮？
最近「三隻羊喬妹」在直播時吹喇叭，但到第9秒時被網民發現出現了異常聲音，連小楊哥都皺了眉。有眼利的網民更留意到在喇叭的反光中疑似出現不雅場面，引起了網上熱烈的討論。
「三隻羊喬妹」迅速成為微博熱搜話題。網民紛紛留言討論，表示仔細聽真的有奇怪的聲音，以及那反光的喇叭真是像有一男一女在上演「活春宮」：「確實有嗯嗯嗯的被撞擊後產生的聲音」、「你仔細聽 小楊哥說要跳舞後，裡面有其他聲音」、「確實有很奇怪的聲音」、「一男一女不穿衣服」、「不得不說，網友眼真尖」。
然而，也有不少人對此表示懷疑，認為無法從反光中看清楚任何細節，並質疑網友的想象力過於豐富：「這能看出來什麽，要大家腦補嗎？」、「有多饑渴才會一邊直播一邊那個啊，傻的嗎？」
喬妹回應不刪影片 後來還是刪了？
面對網上的爭議，喬妹也做出了回應。她表示不會刪除有爭議的影片，並解釋指那是玩電子遊戲的聲音：「視頻專門為你開通保存功能，給路過的解釋一下，師娘在邊上打黑悟空。」不過這番解釋似乎並未完全平息網民的疑慮，討論仍在持續，而最後喬妹還是把影片刪除。
撰文：東方新地（部份內容來自New Monday）圖片來源：weibo影片截圖、weibo截圖、weibo＠喬妹eve留言截圖、IG@wongmanyik資料或影片來源：原文刊於NewMonday