曾志偉旗下三隻羊直播上演活春宮？仲有家嫂王敏奕回應月餅事件

內地直播帶貨界的知名網紅「瘋狂小楊哥」早前宣布曾志偉是「三隻羊」香港分公司的老闆之一，然而「三隻羊」近日負面消息不斷，，繼之前被指控銷售疑假冒香港月餅後，近日在「三隻羊喬妹」的一次直播中，更出現疑似活春宮畫面及不雅的怪聲，令「三隻羊」再次成為網絡熱話。

