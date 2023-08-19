70歲曾志偉突入院割腫瘤手術需裝支架 女兒曾寶儀親身回應
70歲曾志偉入院割腫瘤手術需裝支架
現時70歲的曾志偉，在2021年2月9日正式以總經理身分回到TVB上班，開始進行一連串改革。上年曾被爆要用輪椅代步，不過當時曾寶儀回應指爸爸用輪椅一定是因為飲醉酒，未有對是否健康問題作出回覆。曾志偉自重返TVB後，工作一直馬不停蹄，除了行政方面，更自己親自落場主持《獎門人》節目，以70歲來說的確不容易。
曾志偉4月大搞70歲大壽逾200位圈中朋友一齊慶祝
4月14號正式踏入70歲生日嘅曾志偉特別安排喺尖沙嘴一間餐廳包場，同逾200位圈中朋友一齊慶祝，當中除咗同月同日生嘅黃杏秀之外，仲有超大班圈中同圈外朋友先後到場慶賀，場面熱鬧到不得了呀。
除咗大班老朋友之外，曾志偉嘅親友子女亦都有來港一齊慶祝。佢又話為等大家都玩得盡興，不醉無歸，仲要求大家盡量唔好影相，就算影完都避免擺上網呀。
踏入70歲之後，曾志偉就話心境上要學識注意身體，仲話連日慶祝晚晚都醉到不醒人事呀。而之前一晚佢又再次舉辦咗慈善素宴，同大班朋友共襄善舉，籌得善款760萬仲破曬紀錄呀。
同曾志偉拍檔搞笑出曬名嘅林敏驄呢日當然都有到賀啦，佢仲妙語如珠咁恭祝對方。而謝天華同陳小春就齊齊到場，仲有唔少賓客都齊齊估到底志偉幾點會醉呀。至於獲邀參加嘅《中年好聲音》一班參賽者亦都跟足黑白Dress Code到場，原來曾志偉係想佢哋更加了解藝人生活同認識多啲音樂界朋友呀。
曾志偉去年宣布停播《獎門人》
《獎門人》系列至今已有27年歷史，是香港人的集體回憶。當《開心無敵獎門人》獲得台慶頒獎禮「最佳綜藝節目」獎後，總經理曾志偉在接受TVB娛樂新聞台訪問時就表示好開心大家仲非常支持呢個廿幾年的節目，不過《開心無敵獎門人》早前播出最後一集就宣布暫別幕前，令不少觀眾都大為不捨。
總經理事忙終於頂唔順
曾志偉貴為無綫總經理，每日要處理的事情非常多，據知除了要諗如何為電視台賺錢，劇集收視跌關佢事，藝員有負面新聞都關佢事，日日要拆彈都真係好唔得閒，他表示現階段難以分身兼顧:「好辛苦，因為我要返工啦，如果每個禮拜要錄話呢，我其實要兩三日同佢哋度問題，所以我頂到過年就話唔得喇，我真係要停一停。等我呢上半年將下半年節目安排好喇，或者睇下有冇機會下半年啦！」
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