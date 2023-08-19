70歲曾志偉突入院割腫瘤手術需裝支架 女兒曾寶儀親身回應

曾志偉突然被爆現正在台灣醫院接受開刀切除動脈瘤手術，他的女兒曾寶儀透過經理人回應傳媒，指手術很順利，裝了一個支架，但具體位置不清楚。而無綫電視企業傳訊部總監黃德慧回覆傳媒查詢時，指曾志偉總經理正在休假中。