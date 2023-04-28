全城風暴｜曾志偉化身153救人英雄 網民狂轟垃圾 批4大犯駁位

曾志偉三年前在內地拍攝的網絡電影《全城風暴》，最近終於上架，計早前被揭發電影海報抄襲狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的災難片《高凶浩劫》（Skyscraper），甚至單手握住樓層的手，更疑似用狄維莊遜的手改圖而成，結果成為全城恥笑對象，甚至遠至大馬亦有轉發相關新聞。電影《全城風暴》上架後，更成為網民熱烈討論目標，內地豆瓣網亦有不少網民狂鬧垃圾，狠批劇情不合理，特技追不上創意，是真真正正的災難片。