全城風暴｜曾志偉化身153救人英雄 網民狂轟垃圾 批4大犯駁位
全城風暴｜實驗室控制天氣變失控
《全城風暴》的劇情真的是天馬行空，由實驗室主管想要透過控制天氣去掌控全城，更不理危害城市中人命安危，也要完全整個實驗，結果引發地震、風暴、閃電等天氣危機。曾志偉飾演的張英勇，劇中有暗示他是前消防員的身份，因為兩名子女捲入風暴危機而出力救人，最後更要無厘頭犧牲自己。劇情極為犯駁，綜合網民討論，最少有四大笑爆嘴劇情！
全城風暴｜犯駁1. 住宅爆炸 細路掛窗邊
電影一開頭就有住宅爆炸，一名小童被爆出窗外，網民就笑指「咁搞笑既屋企爆炸炸唔到個細路仲要忽然喺窗外面（指細路）」，最好笑是街坊全部齋企在地下眼望望，曾志偉就一馬當先用吊車升空救人，不過爬樓救人時，就被發現替身明顯高過本人，即係網民嘲笑「好似生高左（咗）隻腳長番」。
全城風暴｜犯駁2. 狂吹貨櫃 只識向前走
另一場戲志偉與兒子走在街頭，忽然間風暴吹到，人也被吹翻，但志偉與兒子卻能輕鬆地跑來跑去救人，當他們救了一個小女孩時，後面龍捲風又殺到，更將車及貨櫃捲起亂摘，特技差到離譜不在話下，最好笑是他們抱女孩向前跑，後面的貨櫃箱一路吹來迫向他們，網友留言問：「睇咗少少，想問點解明明個貨櫃移動咁慢佢哋唔向左走向右走？」有人即搞笑回應說：「因為腳短？」
全城風暴｜犯駁3. 石屎壓腳 救人後鬧交
因為風暴及地震，不少大樓都倒冧，但特技真的令人出戲！網友亦笑言「點解啲樓啲橋可以爛到豆腐渣咁嘅？？點解嘅？」由於女兒被困在停車場的車中被夾住腳，志偉即來救人，用車拉繩拖出女兒的車，網友即指志偉有主角光環，竟然身上無傷無事，而女兒則用腳撐住天花，女兒一脫險，停車場天花即冧。
全城風暴｜犯駁4. 燈柱壓髮 割斷大犧牲
去到中段，志偉與女兒回去救兒子，除了在中途遇上斷橋飛車而過，被網友笑指可以加盟《狂野極速》（Fast and Furious）的大家庭之外，他們轉坐電單車時又遇上狂雷電，女兒最後遭燈柱壓住頭髮，志偉則被路牌壓住腳，女兒這時仿似要作出重大犧牲一樣，用地上玻璃割斷頭髮再救志偉，網民笑指還以為燈柱壓住手，女兒要斷手自救，斷髮也比去髮型屋剪得更好！
志偉身高年齡襯唔起熊黛林
除了這些搞笑劇情，志偉的身高能成為消防員也早已是網民焦點，紛紛問內地消防員是否沒有身高要求？網友留言：「不懂是不是我見識少，消防員最低身高接受度是多高？」又有網友嘲笑是迷你兵團救地球，最好笑是熊黛林飾演志偉的已故妻子，被網民瘋狂質疑年齡與身高的差距，都超乎常人想像！更有網民指最後壞人與女兒打鬥時，志偉應該要大叫「打和」才合理！
全城風暴｜特技被指垃圾級都不如
至於特技方面，更被內地網民指網片質素也不如，更指「爛到喊，用垃圾來影響（形容）是對垃圾的一種侮辱」，其中不少天氣襲地球場面極簡陋，建築物破爛場面又似小畫家效果，有些冧樓場面，更發現特技似胡亂貼在人的身上，非常離譜。
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