曾志偉

70歲曾志偉擔男一耍帥動作戲連連 戀細28年熊黛林 海報設計被恥笑

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曾志偉年踏70歲，近兩年升晒 level做總經理掌舵大台，但志偉哥向來有鋪演出慾，除咗懶理網民海量式負皮，親力親為喺《獎門人》化妝扮「安妮亞」放笑彈，曾志偉依然醉心幕前演出，早前亮相內地石獅，出席電影《全城風暴》開機儀式，據知今次寶刀未老擔正男一，仲要飾演退休消防員，上陣大玩緊急避險等大場面動作戲。嘩，去到咁激志偉哥得唔得架？

曾志偉
（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）

曾志偉做男一 耍帥動作戲連連

曾志偉話咁快就踏入70歲，但係貴為影壇大哥邊會咁快收山，今次仲喺內地大製作電影《全城風暴》擔正男一，飾演已經退休嘅消防員，參與多種極端天氣，結合公路逃亡、危情自救、緊急避險等大場面動作戲，聽落去似乎今次曾志偉嘅演出非常型格，種種劇情安排都令曾志偉散發出一種硬漢嘅中佬味，未知電影會否安排災難中曾志偉「英雄救美」嘅史詩式場面？

今次《全城風暴》認真大製作，片商拍晒心口話已邀請優秀嘅國內特效製作團隊，展現一場視覺盛宴。同時會由國內知名飛車導演擔任飛車指導。咦！原來有飛車場面，唔通今次曾志偉化身亞洲版《速度與激情》嘅型佬！套戲已於4月16日喺愛奇藝和搜狐上架，曾志偉的粉絲們要留意吓啦！

曾志偉 型佬志偉救人！
型佬志偉救人！（圖片來源：《全城風暴》劇照）
曾志偉
（圖片來源：《全城風暴》劇照）
曾志偉 志偉果然型，驚險戲份不停有！
志偉果然型，驚險戲份不停有！（圖片來源：《全城風暴》截圖）
曾志偉 台前幕後齊影靚相！
台前幕後齊影靚相！（圖片來源：《全城風暴》劇照）

海報流出 網民恥笑曾志偉

《全城風暴》作為大製作，海報設計點會唔hard sell「型佬」曾志偉嘅驚險場面？不過今次網民就唔多收貨，仲話海報設計似足2018年上映的荷里活大製作《高凶浩劫》(Skyscraper)，都係主角耍帥般單手抓住大廈外牆，身後巨大龍捲風迫近！當然兩者都有啲唔同嘅，就係今次曾志偉右手手上的瘀痕和污迹都同《高凶浩劫》主角一樣，但少咗隻婚戒咁囉！

網民今次不停恥笑曾志偉：「一個六尺四，一個四尺六」、「抄還抄，換咗153真係一啲氣勢都無！」除咗網民唔撐曾志偉，就連內地影評人都對《全城風暴》唔多畀面狂插係爛片！

曾志偉 對比圖，志偉動作似足謝天華潛力圖！
對比圖，志偉動作似足謝天華潛力圖！（圖片來源：資料圖片）

《全城風暴》劇情話你知曾志偉搭上細28年熊黛林

《全城風暴》故事因一場始料未及的颱風展開，緊接着雷電、地震等自然災害的連鎖反應讓這座城市瞬間崩塌，市民無一倖免。內心深懷遺憾的張英勇（曾志偉飾）這次決定拼死一搏也要守護兒子張子聰（吳建飛飾）和女兒張子然（王嵛飾）。特別出演的熊黛林在影片中飾演張英勇的妻子。這場猝不及防的颱風讓一切盡於灰燼也讓愛重生。但似乎劇情安排講到熊黛林飾演曾志偉愛妻，兩者真實歲數相差成28年，絕對係名乎其實嘅父女戀喎！

曾志偉 含情對望，愛火四射！
含情對望，愛火四射！（圖片來源：《全城風暴》劇照）
曾志偉 志偉化身型佬救美！
志偉化身型佬救美！（圖片來源：《全城風暴》劇照）
曾志偉 放大睇真啲。
放大睇真啲。（圖片來源：《全城風暴》截圖）
曾志偉 好演技！
好演技！（圖片來源：《全城風暴》截圖）
曾志偉 睇到人流手汗啦！
睇到人流手汗啦！（圖片來源：《全城風暴》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《娛樂新聞台》截圖、《全城風暴》劇照、《全城風暴》截圖、資料圖片資料或影片來源：[email protected]

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