70歲曾志偉擔男一耍帥動作戲連連 戀細28年熊黛林 海報設計被恥笑

曾志偉年踏70歲，近兩年升晒 level做總經理掌舵大台，但志偉哥向來有鋪演出慾，除咗懶理網民海量式負皮，親力親為喺《獎門人》化妝扮「安妮亞」放笑彈，曾志偉依然醉心幕前演出，早前亮相內地石獅，出席電影《全城風暴》開機儀式，據知今次寶刀未老擔正男一，仲要飾演退休消防員，上陣大玩緊急避險等大場面動作戲。嘩，去到咁激志偉哥得唔得架？