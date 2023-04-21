70歲曾志偉擔男一耍帥動作戲連連 戀細28年熊黛林 海報設計被恥笑
曾志偉做男一 耍帥動作戲連連
曾志偉話咁快就踏入70歲，但係貴為影壇大哥邊會咁快收山，今次仲喺內地大製作電影《全城風暴》擔正男一，飾演已經退休嘅消防員，參與多種極端天氣，結合公路逃亡、危情自救、緊急避險等大場面動作戲，聽落去似乎今次曾志偉嘅演出非常型格，種種劇情安排都令曾志偉散發出一種硬漢嘅中佬味，未知電影會否安排災難中曾志偉「英雄救美」嘅史詩式場面？
今次《全城風暴》認真大製作，片商拍晒心口話已邀請優秀嘅國內特效製作團隊，展現一場視覺盛宴。同時會由國內知名飛車導演擔任飛車指導。咦！原來有飛車場面，唔通今次曾志偉化身亞洲版《速度與激情》嘅型佬！套戲已於4月16日喺愛奇藝和搜狐上架，曾志偉的粉絲們要留意吓啦！
海報流出 網民恥笑曾志偉
《全城風暴》作為大製作，海報設計點會唔hard sell「型佬」曾志偉嘅驚險場面？不過今次網民就唔多收貨，仲話海報設計似足2018年上映的荷里活大製作《高凶浩劫》(Skyscraper)，都係主角耍帥般單手抓住大廈外牆，身後巨大龍捲風迫近！當然兩者都有啲唔同嘅，就係今次曾志偉右手手上的瘀痕和污迹都同《高凶浩劫》主角一樣，但少咗隻婚戒咁囉！
網民今次不停恥笑曾志偉：「一個六尺四，一個四尺六」、「抄還抄，換咗153真係一啲氣勢都無！」除咗網民唔撐曾志偉，就連內地影評人都對《全城風暴》唔多畀面狂插係爛片！
《全城風暴》劇情話你知曾志偉搭上細28年熊黛林
《全城風暴》故事因一場始料未及的颱風展開，緊接着雷電、地震等自然災害的連鎖反應讓這座城市瞬間崩塌，市民無一倖免。內心深懷遺憾的張英勇（曾志偉飾）這次決定拼死一搏也要守護兒子張子聰（吳建飛飾）和女兒張子然（王嵛飾）。特別出演的熊黛林在影片中飾演張英勇的妻子。這場猝不及防的颱風讓一切盡於灰燼也讓愛重生。但似乎劇情安排講到熊黛林飾演曾志偉愛妻，兩者真實歲數相差成28年，絕對係名乎其實嘅父女戀喎！
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