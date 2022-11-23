曾志偉狂碌人情牌 無綫14個月內集齊四大天王 網民封黎明做Hea王
張學友去年打頭陣唱四首
90年代四大天王紅極一時，曾多次擔任港姐表演嘉賓，去年曾志偉回歸無綫做高層，就出動友情牌請到張學友擔任《香港小姐競選2021》決賽嘉賓，學友sola獻唱了《春風秋雨》、《李香蘭》和《愛是永恆》等經典歌曲，再與Gin Lee合唱《日出時讓街燈安睡》，完全滿足粉絲和觀眾，還與曾志偉一齊接受訪問，畀足面。
劉德華金曲頒獎典禮有驚喜
而另一天王劉德華亦在今年7月舉行的《 香港金曲頒獎典禮2021/2022 》驚喜登場，他與一眾新生代歌手合唱《 如果有一天 》，唱live盡顯唱功，近年甚少公開現身的劉華，帶動全場氣氛。
黎明閃現3分鐘表演網民嗌失望
今年9月舉行的《2022香港小姐競選》總決賽在紅館舉行，黎明對上一次為港姐擔任表演嘉賓已是2001，由於今年港姐總決賽與公益金合作籌款活動，所以請得郁公益金大使黎明現場演唱，當然附帶埋黎明捧的新人Sophia。擔任壓軸的嘉賓的黎明登場，萬眾期待，Do姐和森美等司儀表示黎明即將落機見大家，會以送花的方式宣布入圍十強佳麗誰屬，然後送十強佳麗登上專機，相隔21年再任港姐嘉賓，黎明出場令全場尖叫，無綫特備大型飛機道具陪伴黎明登場，黎明落機後親切向迎接的空姐舞蹈員揮揮手，演出他的新歌《一生幸福》，狀態勁fit的黎明卻被發現「咪嘴」並非唱live，網民大叫失望！而唱罷一首歌，閃現三分鐘後，黎明未有理會大會安排等宣布十強入圍佳麗就急急腳返回後台，訪問都唔做鬆人。
黎明遠離人群怕瀨嘢
黎明請無綫食大大嚿檸檬，據知是身為廿四孝爸爸的他，一向嚴守防疫措施遠離人群，以免中招，而當晚事前得知本來是司儀之一的王賢誌確診，他在心理因素影響下落咗柯打快現快閃，臨出場前先到步，除了與公益金大人物和司儀等打過招呼就直奔化妝間等出場，實行閒人勿近，連本來安排了的「派花」宣布十強都直接跳過，表演完即閃，都係為咗安全著想！
郭富城台慶壓軸攞滿分
郭富城就唔同呢！他在上周六的台慶夜施展渾身解數，非常落力唱得滿身大汗，之後一番感謝舞者的言論仲攞晒分，完場又與無綫台前幕後影晒合照，真係做足1000分，更被網民大讚專業。
四大天王分期現身 網民雀躍留言
無綫相隔多年齊集四大天王，不過就分期現身，網民意見多多，有人好貪心想四大天王能夠合體同場表演，有人覺得機會難逢，有得睇好睇，有人直指黎明咁Hea，應該好難再有下次。
四大天王最輝煌年代 黎明已被指格格不入
不少網民熱討當年四大天王的年代有幾勁，亦是大家最懷念的樂壇，重看當年的同台片段，原來黎明當年已被指格格不入。
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