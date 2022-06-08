曾志偉決定要同林作奉陪到底 網民竟然支持林作：參加得預咗有人評頭品足
早前林作因為公開批評港姐係「豬扒」，結果收到無綫律師信指其涉誹謗，林作日前亦發出聲明回應，不過就唔會道歉亦唔會del post。對此今日（8/6）宣傳TVB新劇《美麗戰場》的曾志偉終於作出回應喇！
曾志偉表示奉陪到底！
對於林作公開批評港姐一事，曾志偉表示已經交給平機會林作，亦進入司法程序，所以唔回應太多，同時解釋TVB有此行動是為香港小姐爭取尊重。而林作唔怕打官司，曾志偉就指自己都會同林作一樣一齊奉陪到底！
林作 vs TVB 網民今次支持林作？
對今次林作與 TVB事件，網民普遍支持林作「作大哥唔會輸」，「參加得都預咗上鏡 一定有人評頭品足，咁都唔俾」「獎門人有無尊重過女性先」「『尊重』呢個字出自佢把口特別好笑」「最唔尊重咪佢，選無智慧既豬x出黎」「其實林作無錯，因為佢個ex就係其中代表」「有個爆炸頭典頂」「咁真係豬扒丫麻大佬」「尊重，年年攞啲騎呢怪黎做gimmick，你而家話要尊重」「小氣就小氣啦」。
林作回應無綫律師信 澄清「豬扒」唔係指利愛安
另一方面，林作在較早前亦因應TVB早前律師信，發出回應及澄清聲明，更應TVB要求公開刊登信件，當中他澄清「豬扒」唔係指利愛安 ，又表示「豬扒」無可能出名（no pork chop can be famous），與他前日開直播提及的內容一樣，林作強調自己去年捧紅了「東涌羅浩楷」利愛安，雙方關係友好。林作又在信件中澄清他的「豬扒」言論僅屬意見陳述，認為法律上難以用「誹謗」提控，而他在刊登信件時，亦將5月29日的facebook及 instagram帖子中的相關句子刪除，他說是為免引起更多誤會。
他在張貼回應時表示「公道自在人心，歡迎大家留言支持」：
重溫林作公開批評港姐質素一事
林作批評「香港小姐唔難選，指每年選嘅人好多，但9成係豬扒」，不久後林作即收到TVB的律師電郵信件，對佢最近對香港小姐作出的言論作出指控，表示林作言論屬於誹謗性質。
撰文：東方新地（部分內容轉載自NewMonday）圖片來源：ig＠jolamchok，電影《無間道》截圖，[email protected]娛樂新聞台
讀者留言