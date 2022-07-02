69歲曾志偉憶1997回歸心情：能寫下『中國』這兩個字，眼淚就下來了
廣告
2022年7月1日是香港回歸25周年，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉日前接受《環球時報》專訪，談及自己見證1997年香港回歸後的心情，他表示那日凌晨在看電視，聽到中國的國歌及升起國旗的時候，感到非常感動。
曾志偉填國籍寫中國感動落淚
曾志偉指回歸對他來說是一個非常大的改變，以前他去外地要填國籍，一般都填「香港」，但如果「香港」後面不加上「英國」，人們會說「香港是國籍嗎？」填了，英國人又會問「你真是英國人嗎？」曾志偉表示那種感覺不好受，回歸後他第一次出境，填表時終於能寫下「中國」這兩個字，當時眼淚就流下來了。
曾志偉勸朋友送子女北上讀書
現年69歲的曾志偉在香港出生和成長，儘管非常愛國，但祖籍廣東五華縣的他坦言，大概10年前才首度回鄉尋根。他表示希望明年做一個關於「回家」的節目，讓每位藝人都回到自己的家鄉表演，與鄉親們同樂。曾志偉在訪問中多次強調要感恩國家給予的一切，他透露在疫情期間曾於內地逗留8個月，大讚內地發展迅速：「很多東西香港已經落後了。」他更指如果仔女還小，會送他們回內地讀書，他現在還常常勸朋友將小朋友送到內地就讀，因為他覺得學習氣氛很重要。
曾志偉爆《獎門人》改詞原因
曾志偉在去年初重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目，上任短短8個月又獲委任為總經理（節目內容營運），他選擇在TVB最艱難的時期回巢，全因TVB是他成長的地方：「有了TVB才有了我的今天。」他指TVB是傳播平台，要有社會責任，例如他第一年主持《獎門人》的時候，主題曲有句「過百萬當係碎銀」，一次他在街上遇到3、4歲的小孩唱這歌詞，曾志偉聽到後覺得不行，為何教小孩談錢呢？所以第二年就改了歌詞。談到香港回歸25年，曾志偉最大的願望是香港能重拾輝煌，年輕人能抱着感恩的心看待國家。