69歲曾志偉憶1997回歸心情：能寫下『中國』這兩個字，眼淚就下來了

2022年7月1日是香港回歸25周年，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉日前接受《環球時報》專訪，談及自己見證1997年香港回歸後的心情，他表示那日凌晨在看電視，聽到中國的國歌及升起國旗的時候，感到非常感動。