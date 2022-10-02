曾志偉啜爆性感女模影片曝光、女模超猛料背景被網民起底！
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曾志偉回歸無綫擔任集團副總經理後雖然日理萬機，但相識滿天下的他依然頻頻出席飯局。近日曾志偉為一名身形火辣的模特兒慶祝生日的飯局影片曝光，片中的曾志偉更疑似為壽星女送上香吻，引起一眾網民熱烈討論！
曾志偉錫爆性感女模影片流出
近日曾志偉與一名馬來西亞性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更親吻對方的臉頰，令女模開心不已。女模事後在社交平台上發文感謝獎門人，表示：「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」
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女模背景大起底 疑為余錦基契女
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模真名叫黎峇菈，今年26歲來自馬來西亞。擁有180cm魔鬼身形的她為NOW Models旗下的模特兒。有傳黎峇菈更是曾經擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女，因此黎峇菈經常出席富豪飯局和各種富貴船P，背景一點都不簡單！
與多位名人相熟
此外，有網民更發現黎峇菈與多位名人都相熟，在她的社交平台上都能夠找到她與叻哥陳百祥、鄭丹瑞等人的合照。在上傳鄭丹瑞的合照的時候，她更發文寫到：「希望有一天有機會請你食滿漢全席。」
黎峇菈經常分享靚相
除了背景顯赫，身形亦十分火辣的黎峇菈經常在社交平台上分享靚相，獲網民激讚！
常見問題
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看
圖片來源：[email protected] 黎峇菈、[email protected]商業電台、[email protected]
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