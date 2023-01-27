曾志偉回應多藝人離巢：係必然嘅！ 重提啜爆性感女模一事

曾志偉在前年年底擔任TVB節目內容營運總經理之後，TVB節目的收視率和人才流失問題一直受到外界關注。早前曾志偉到新加坡出席活動時，接受了當地傳媒訪問，除了回應到以上問題之外，亦特別回應有關親吻馬來西亞性感女模一事。