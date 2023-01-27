曾志偉回應多藝人離巢：係必然嘅！ 重提啜爆性感女模一事
否認收視下降 強調TVB是全港最厲害的平台
近年TVB的節目收視率一年不如一年，曾志偉就此表示現在年輕人不習慣在電視上看電視，而是在手機或網上收看節目，所以才會未能反映在收視率上。隨後他亦表示收看TVB的觀眾層並沒有減少，而且是香港擁有最多觀眾的電視平台：「TVB已經是最厲害的，我們在香港佔有83%的香港觀眾，已經是香港最大、最厲害的平台。」
不介意人才離開TVB
當曾志偉被問到對於近年有大量藝人離開TVB一事有何想法時，就此曾志偉表示TVB一直都是創造人才的地方，所以認為人才離開TVB是必然的，自己並不介意他們離開TVB：「TVB是一直都是創作人才的地方，現有有很多超級巨星、電影明星或音樂人都是TVB出來的，周星馳、劉德華、周潤發是我們的訓練班出來的，超級歌手郭富城、黎明都是我們的Dancer或者是從我們的音樂比賽出來，很多一級女明星都是從香港小姐選舉出來，所以TVB培養好多人，每年培養那麼多人，他們慢慢成長就會流去電影或者媒體，所以你說很多人離開這是必然的，但是我們還是在不停地培養人才。」
開腔回應與女模接吻一事：食得鹹魚抵得渴
去年年底曾志偉曾為一名身形火辣的模特兒慶祝生日的飯局影片曝光，片中的曾志偉更疑似為壽星女送上香吻，當時引起一眾網民熱烈討論。當地記者亦問到曾志偉對事件有何想法時，曾志偉大方表示自己只是為壽星女送上「Birthday Kiss」親吻對方的臉頰，但卻因為自己的身份被外界歪曲和放大事件：「新聞就是這樣，會從好多片段裡抽一個最接近的，其實我是親她的臉，但是抽出來的角度好像是親嘴巴的樣子，就發這個新聞出來。你覺得從中間挑一個出來就是真的嗎。這個是禮貌啊，是Birthday Kiss，你覺得是新聞嗎？我在心裡就會告訴自己『因為你是公眾人物，他們就會講你』，廣東話有句『食得鹹魚抵得渴』，所以無所謂，我們看得很開。」
重溫片段！
女模背景大起底 疑為余錦基契女
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