曾志偉炒熱東奧辦明星運動會 才女梁芷珊暗寸：仰慕佢嗰款天真

去年因為全球疫情關係，《2020東京奧運會》延期至今年7月，雖然未知能否如期舉行，不過無綫已經驚執輸，出動半百藝員開記者會，曾志偉在台上說無綫會在兩個半星期共播出500小時賽事，更會舉辦明星運動會，呼籲全台藝員報名參加。消息公布後，曾致力推動香港足球的才女梁芷珊直斥有人以為辦TVB運動會可以炒熱奧運氣氛，句句有骨，一針見血……

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、梁芷珊fb圖片、TVB娛樂新聞台影片截圖