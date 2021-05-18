曾志偉炒熱東奧辦明星運動會 才女梁芷珊暗寸：仰慕佢嗰款天真
去年因為全球疫情關係，《2020東京奧運會》延期至今年7月，雖然未知能否如期舉行，不過無綫已經驚執輸，出動半百藝員開記者會，曾志偉在台上說無綫會在兩個半星期共播出500小時賽事，更會舉辦明星運動會，呼籲全台藝員報名參加。消息公布後，曾致力推動香港足球的才女梁芷珊直斥有人以為辦TVB運動會可以炒熱奧運氣氛，句句有骨，一針見血……
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、梁芷珊fb圖片、TVB娛樂新聞台影片截圖
曾志偉表示有兩手準備
《2020東京奧運會》將於7月23日隆重揭幕，雖然仍未知搞唔搞得成，但無綫已經如臨大敵，出動半百藝員舉行記者會，對於如果東奧最終要取消，無綫副總經理曾志偉坦言都要有兩手準備，但不知如何準備，他只說：「做就大件事，唔做更大件事。」
方力申推job自薦參與
無綫派出一班藝員撐記者會，不過大部分都是二線以下的藝員，包括姚子羚、方力申、鄧佩儀、朱智賢、鄺潔楹、吳業坤等，據知姚子羚與鄧佩儀將會拍住專業評述一齊主持節目，而方力申就自薦再做主持，推job都要參與東奧。
梁芷珊不吐不快
曾志偉下午開完記招，才女梁芷珊即晚已在社交網發表有關感受。梁芷珊不留情面表示有些人活了多年都仍然好天真，以為搞個明星運動會就可以炒熱奧運會氣氛，直斥有人食古不化，她更透露當年為香港足球做marketing時，已有人教她想提高賽事入場率，就搵明星足球隊踢頭場助興，好明顯梁芷珊覺得根本冇用，更放了一個高舉中指的手勢符號以示不滿。
我哋其實要仰慕佢嗰款天真
梁芷珊曾協助前夫打理足球隊
梁止珊曾於06年為其前夫擔任南華足球隊的統籌市場策劃及市場推廣工作，曾協助該足球隊於短短一年內，吸引逾20個國際著名品牌贊助。08年，梁芷珊成為於該年成立的天水圍飛馬足球會的創會董事之一，被球迷封她是一位熱心推動香港足球發展的女士。