曾志偉

曾志偉擬推無綫「閉環式」工作空間 藝員議論紛紛馬國明、陳煒各有意見

最新娛聞
東方新地

本港第5波疫情嚴峻，無綫爆疫並出現多個「拍劇群組」，為安全起見除了《愛回家》之外，其餘劇組已停廠，雖然無綫有關方面曾透露綜藝、劇集或新聞節目都有一定存貨，但眼見疫情愈趨嚴重，為免供應量不足的一日，無綫總經理曾志偉有新對策，擬在電視城推行「閉環式」工作空間，藝人返工放工都在電城城內，「禁足」政策會先試行3星期，無綫藝員反應不一，議論紛紛﹗

曾志偉率先報名參加

無綫多個劇組停工暫定至3月20日，有指損失高達8位數金額，但近日卻未復工的消息，似乎復工無期﹗有報道指無綫早前成立抗疫應急管理小組，成員包括無綫主席許濤、總經理曾志偉、兩位助理總經理袁志偉和謝偉光、節目部總監李啟昌和企業傳訊部總監黃德慧。據知今次的「閉環式」復工計劃由曾志偉發起，他亦身先士卒率先報名參加這個計劃。

曾志偉入主後最即令四大唱片與無綫破冰。
曾志偉作為發起人，已率先報名，準備全天候住在電視城內。（圖片來源：無綫影片截圖）
曾志偉 無綫主席許濤上台公布好消息，將於過年前發放花紅，明年亦會再啟動加薪機制。
無綫主席許濤早前率一眾高層成立抗疫應急管理小組。（圖片來源：無綫影片截圖）

先封城檢測

據知今次計劃中的「閉環式」工作空間前，先進行全「城」檢測，成功通過3日檢測的無綫員工，便全天候留在電視城，無論開工、收工都在電視城內，為期約3星期。為配合計劃，電視城內會增加睡眠空間和沖涼地方等設施，以及安排三餐膳食及提供日用品等，但須有過百名員工參加，計劃才會正式實行。

曾志偉 據知無綫近日已搜購了大量檢測包及防疫物資。
據知無綫近日已搜購了大量檢測包及防疫物資。（圖片來源：新傳媒照片庫）

馬國明指計劃較適用於處境劇

本來正在拍攝新劇《法言人》的馬國明，回應傳媒查詢時，對公司推行這項計劃，馬明表示不介意全力配合，因為他也希望劇集可以盡快埋尾，不過他指這個計劃可能較為適用於處境劇，因為現在《法言人》剩下的廠景不多，大部分主要是外景拍攝，所以他認為這個計劃未必適合他們劇組。

曾志偉 胡定欣 本來要開工拍廠景的《法言人》亦已停工，男主角馬國明非常贊成。
由馬國明和林夏薇主演的《法言人》之前一度傳出復工，但直至現在仍復工無期。（圖片來源：[email protected]

陳展鵬認為好趕拍的劇才需要

馬國明女友湯洛雯則表示正在拍攝的新劇《隱門》已完成廠景，目前只剩外景戲未拍，因疫情關係現已停工，湯洛雯相信「閉環式」計劃和自己劇組無關。同劇的陳展鵬則表示等北上開工的拍檔黃智雯6月返港後才繼續拍攝，他認為並非所有劇都適合這個計劃，可能只有一些好趕拍的劇集才需要。

曾志偉 湯洛雯和男友馬國明一樣，相信「閉環式」計劃和只剩下外景戲要拍的他們關係不大。
湯洛雯和馬國明一樣，認為「閉環式」計劃暫時不適用他們所屬的劇組。（圖片來源：[email protected]
曾志偉 胡定欣 身為好爸爸的陳展鵬，亦每日撩鼻自我檢測，好好保護家人。
身為好爸爸的陳展鵬每日撩鼻進行快速檢測，以確保安全。（圖片來源：[email protected]

張寶兒當出Trip

而作為節目《學是疫學非》「是非精」主持之一的張寶兒，就表示這個計劃的實行要視乎藝人本身的家庭情況，如果獨居又不用照顧家人，可以當成「出Trip」工作一樣，只是地點變成將軍澳電視城，她不擔心膳食方面，因為在公司也能夠叫到外賣。

曾志偉 張寶兒認為在公司能夠叫到外賣，可以將「閉環式」工作當成「出Trip」一樣。
張寶兒表示唔擔心飲食方面，因為在公司能夠叫到外賣，心態轉化成「出Trip」一樣。（圖片來源：[email protected]_bowiecheung）

陳庭欣擔心無法照顧小動物

《東張西望》主持兼正在拍攝劇集《回歸》的陳庭欣，指已收到公司有關「閉環式」工作計劃的通知，她表示如果計劃實行，絕不擔心食住方面，但最憂心是能如何照顧到家人和家裡的小動物。

曾志偉 陳庭欣擔心「閉環式」工作會令她無法照顧到屋企人和家裡的小動物。
陳庭欣擔心「閉環式」工作會令她無法照顧到屋企人和家裡的小動物。（圖片來源：[email protected]_yanyan）

「大小姐」林淑敏願意配合

而《愛回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏就話相信公司是因為無辦法才會做出這個決定，他們亦有責任要保持住《愛回家》可以繼續播出，所以她願意配合。

曾志偉 羅樂林表示開工前做快速檢測，差啲因為「古惑」陽性走漏眼。
「大龍生」羅樂林早前確診，但《愛回家》是唯一未停廠的劇組，「大小姐」林淑敏話有責任要保持住《愛回家》可以繼續播。（圖片來源：[email protected]

陳煒指難以想像

拍攝劇集《回歸》的郭晉安，認為無綫為「閉環式」計劃而增加設施是好事，因為平時拍劇時，他也希望有個地方可以讓他睡覺和沖涼，不用在公司和屋企兩頭趕。同劇的陳煒就反建議指演員可分批開工，不用全劇困在電視城，煒哥指公司不是酒店，長時間留宿在公司，令人難以想像。

曾志偉 郭晉安認為無綫能增加睡覺和沖涼設施是好事，陳煒則認為公司始終不是酒店，因此難以想像太長時間留宿在公司。
郭晉安認為無綫能增加睡覺和沖涼設施是好事，陳煒則指難以想像長時間留宿在公司的情境。（圖片來源：[email protected]_kwok）
曾志偉 機智女法醫 食腦喪B 無綫爆疫 TVB
無綫《回歸》及《曙光》劇需要趕在今年6、7月播出，周嘉洛本來正在拍攝《回歸》，近日證實中招。（圖片來源：ig＠kalok_）
曾志偉 與周嘉洛同劇的女主角陳煒亦有出post。
同劇女主角陳煒雖然沒有受到感染，但她表示猶有餘悸。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：無綫影片截圖、新傳媒照片庫、[email protected][email protected][email protected][email protected]_bowiecheung、[email protected][email protected]_yanyan、[email protected][email protected]_kwok、IG＠kalok_、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 