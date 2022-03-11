曾志偉擬推無綫「閉環式」工作空間 藝員議論紛紛馬國明、陳煒各有意見

本港第5波疫情嚴峻，無綫爆疫並出現多個「拍劇群組」，為安全起見除了《愛回家》之外，其餘劇組已停廠，雖然無綫有關方面曾透露綜藝、劇集或新聞節目都有一定存貨，但眼見疫情愈趨嚴重，為免供應量不足的一日，無綫總經理曾志偉有新對策，擬在電視城推行「閉環式」工作空間，藝人返工放工都在電城城內，「禁足」政策會先試行3星期，無綫藝員反應不一，議論紛紛﹗