曾志偉擬推無綫「閉環式」工作空間 藝員議論紛紛馬國明、陳煒各有意見
曾志偉率先報名參加
無綫多個劇組停工暫定至3月20日，有指損失高達8位數金額，但近日卻未復工的消息，似乎復工無期﹗有報道指無綫早前成立抗疫應急管理小組，成員包括無綫主席許濤、總經理曾志偉、兩位助理總經理袁志偉和謝偉光、節目部總監李啟昌和企業傳訊部總監黃德慧。據知今次的「閉環式」復工計劃由曾志偉發起，他亦身先士卒率先報名參加這個計劃。
先封城檢測
據知今次計劃中的「閉環式」工作空間前，先進行全「城」檢測，成功通過3日檢測的無綫員工，便全天候留在電視城，無論開工、收工都在電視城內，為期約3星期。為配合計劃，電視城內會增加睡眠空間和沖涼地方等設施，以及安排三餐膳食及提供日用品等，但須有過百名員工參加，計劃才會正式實行。
馬國明指計劃較適用於處境劇
本來正在拍攝新劇《法言人》的馬國明，回應傳媒查詢時，對公司推行這項計劃，馬明表示不介意全力配合，因為他也希望劇集可以盡快埋尾，不過他指這個計劃可能較為適用於處境劇，因為現在《法言人》剩下的廠景不多，大部分主要是外景拍攝，所以他認為這個計劃未必適合他們劇組。
陳展鵬認為好趕拍的劇才需要
馬國明女友湯洛雯則表示正在拍攝的新劇《隱門》已完成廠景，目前只剩外景戲未拍，因疫情關係現已停工，湯洛雯相信「閉環式」計劃和自己劇組無關。同劇的陳展鵬則表示等北上開工的拍檔黃智雯6月返港後才繼續拍攝，他認為並非所有劇都適合這個計劃，可能只有一些好趕拍的劇集才需要。
張寶兒當出Trip
而作為節目《學是疫學非》「是非精」主持之一的張寶兒，就表示這個計劃的實行要視乎藝人本身的家庭情況，如果獨居又不用照顧家人，可以當成「出Trip」工作一樣，只是地點變成將軍澳電視城，她不擔心膳食方面，因為在公司也能夠叫到外賣。
陳庭欣擔心無法照顧小動物
《東張西望》主持兼正在拍攝劇集《回歸》的陳庭欣，指已收到公司有關「閉環式」工作計劃的通知，她表示如果計劃實行，絕不擔心食住方面，但最憂心是能如何照顧到家人和家裡的小動物。
「大小姐」林淑敏願意配合
而《愛回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏就話相信公司是因為無辦法才會做出這個決定，他們亦有責任要保持住《愛回家》可以繼續播出，所以她願意配合。
陳煒指難以想像
拍攝劇集《回歸》的郭晉安，認為無綫為「閉環式」計劃而增加設施是好事，因為平時拍劇時，他也希望有個地方可以讓他睡覺和沖涼，不用在公司和屋企兩頭趕。同劇的陳煒就反建議指演員可分批開工，不用全劇困在電視城，煒哥指公司不是酒店，長時間留宿在公司，令人難以想像。
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