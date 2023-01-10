曾志偉嗌辛苦堅決停播《獎門人》：頂唔到過年！

無綫《萬千頒獎典禮2022》各獎項塵埃落定，當中「最佳綜藝節目」由《開心無敵獎門人》獲得，此節目由已榮升無綫總經理曾志偉親自出山主理，不過早前《獎門人》播出「加長終極篇」後便宣告停播，無法啦，總經理身居要職，公司每日都有事要佢處理，甚至拆彈，分身不暇頂唔順，只能犧牲《獎門人》！