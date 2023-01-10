曾志偉嗌辛苦堅決停播《獎門人》：頂唔到過年！
曾志偉宣布停播《獎門人》
《獎門人》系列至今已有27年歷史，是香港人的集體回憶。當《開心無敵獎門人》獲得台慶頒獎禮「最佳綜藝節目」獎後，總經理曾志偉在接受TVB娛樂新聞台訪問時就表示好開心大家仲非常支持呢個廿幾年的節目，不過《開心無敵獎門人》早前播出最後一集就宣布暫別幕前，令不少觀眾都大為不捨。
總經理事忙終於頂唔順
曾志偉貴為無綫總經理，每日要處理的事情非常多，據知除了要諗如何為電視台賺錢，劇集收視跌關佢事，藝員有負面新聞都關佢事，日日要拆彈都真係好唔得閒，他表示現階段難以分身兼顧:「好辛苦，因為我要返工啦，如果每個禮拜要錄話呢，我其實要兩三日同佢哋度問題，所以我頂到過年就話唔得喇，我真係要停一停。等我呢上半年將下半年節目安排好喇，或者睇下有冇機會下半年啦！」
錢嘉樂感恩獎門人提攜
在台慶頒獎禮上，宣布《開心無敵獎門人》獲得「最佳綜藝節目」獎後，一眾獎老上台領獎，「大師兄」錢嘉樂在台上邀請節目靈魂人物「獎門人」曾志偉上台，曾志偉即時做出指定動作向觀眾致謝。錢嘉樂特別多謝曾志偉當年提攜他，令他成功由龍虎武師轉型做主持，他亦多謝已故監製錢國偉。
曾志偉頒畀自己惹熱議 網民：有利益衝突！
《獎門人》1995年啟播至今播了11輯，斷斷續續超過20年，對於「最佳綜藝節目」由《開心無敵獎門人》獲得，即由無綫總經理曾志偉頒畀自己，網民議論紛紛指曾志偉應該避嫌：「不可參賽啦，有利益衝突」、「自己畀自己真係好好笑」、「自己唔尷尬尷尬就係人哋嘅」、「自己話事梗係頒畀自己啦！」有網民指遊戲玩了20幾年沒有新意：「繼續大電視、啜波夾麵包，咁都仲話要開好多會，頒畀自己都唔緊要，其他對手都唔成氣候先可悲！」
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