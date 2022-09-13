曾志偉

獎門人 │ 曾志偉Cosplay安妮亞超驚嚇 盤點港版安妮亞邊個最趕客？

最新娛聞
東方新地

廣告

「安妮亞嚟啦！Super！」獎門人曾志偉上月22日確診新冠肺炎，日前出關錄影新一集《開心無敵獎門人》，竟以螢光粉紅假髮配黑裙亮相，明顯是模仿日本人氣漫畫《SpyX Family》內「安妮亞」的造型，嚇親不少網民：「睇到預告…好嘔心」、「呢啲叫趕客」、「好核突呀，你係咪想我地嘔晒啲月餅唔使減？」

曾志偉在新一集《開心無敵獎門人》預告片，竟以螢光粉紅假髮配黑裙亮相，明顯是模仿「安妮亞」造型，嚇親不少網民。
曾志偉在新一集《開心無敵獎門人》預告片，竟以螢光粉紅假髮配黑裙亮相，明顯是模仿「安妮亞」造型，嚇親不少網民。（圖片來源：TVB截圖）
曾志偉 《SpyX Family》安妮亞是cosplay界熱捧動漫人物。
《SpyX Family》安妮亞是cosplay界熱捧動漫人物。（圖片來源：《SpyX Family》海報）

網民怒轟：安妮亞比佢毀晒！

日本動漫《SPY×FAMILY》紅遍全球，Netflix也有播出《SPY×FAMILY間諜家家酒》，劇情中5歲儍萌甜小女孩安妮亞更是受到粉絲們喜愛。無綫總經理曾志偉為令節目年輕化，竟在新一集《開心無敵獎門人》扮安妮亞，引來網民發文劣評：「又會咁in？但這是老人台，應該都冇乜核心觀眾知～」、「大台觀眾認識安妮亞嗎？」、「安妮亞比佢毀晒！」

無綫總經理曾志偉為令節目年輕化，竟扮安妮亞，引來網民發文劣評。
無綫總經理曾志偉為令節目年輕化，竟扮安妮亞，引來網民發文劣評。（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）
曾志偉
（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）
曾志偉
（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）
曾志偉
（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）

盤點港版安妮亞

其實過往不時驚現藝人或動漫迷cosplay安妮亞，噁心度爆燈：

東方昇

「東妮亞喜歡這個！」經常扮鬼扮馬的東方昇今年7月cosplay成「東妮亞」，為香港大學附屬學院拍片招生，網民紛紛留言：「敢着嗰吓真係佩服！」、「sure有助收生？」、「東尼亞好恐怖」！

曾志偉 東方昇cosplay成「東妮亞」，為香港大學附屬學院拍片招生。
東方昇cosplay成「東妮亞」，為香港大學附屬學院拍片招生。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

商台DJ黃正宜（阿正）

阿正近日化身大隻版安妮亞拍廣告，喜感爆燈。網民留言大讚：「表情勁似」、「好想打爆安妮正，笑死！」

曾志偉 阿正cosplay大隻版安妮亞拍廣告，險些認不出她，果然喜感爆燈。
阿正cosplay大隻版安妮亞拍廣告，險些認不出她，果然喜感爆燈。（圖片來源：廣告截圖）

動漫節四怪

每年動漫節都有不少動漫迷出動玩cosplay，今年更驚現四名動漫迷反串安妮亞，笑到網民反眼，有網民封他們為「不安妮亞」，有人留言鬧爆：「點解咁多男人鍾意cos呢隻？」、「安尼亞想要X死你！」

曾志偉 四名動漫迷在動漫節反串安妮亞，笑到網民反眼。
四名動漫迷在動漫節反串安妮亞，笑到網民反眼。（圖片來源：網上圖片）

葉劉淑儀被惡搞

「安妮亞喜歡這個」近日瘋狂流傳網上，不少人都趁墟改圖，網民「至愛」的葉劉淑儀亦不能幸免，有網民便惡搞葉劉淑儀指着行政長官辦公室，配以字幕「蕾珍亞喜歡這個」，幽默搞笑。

曾志偉 網民惡搞葉劉淑儀指着行政長官辦公室，配以字幕「蕾珍亞喜歡這個」，幽默搞笑。
網民惡搞葉劉淑儀指着行政長官辦公室，配以字幕「蕾珍亞喜歡這個」，幽默搞笑。（圖片來源：網上圖片）

《SPY×FAMILY間諜家家酒》故事講乜？

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》講述一名代號「黃昏」的間諜洛伊德佛傑，與綽號為「睡美人」的殺手約兒，以及能夠讀心的超能力女孩「安妮亞」，為了各自的目的組成了虛假家庭。三人的互動既爆笑又可愛，尤其是女兒安妮亞，憑各種奇怪的童言童語以及面部表情，成功擄獲了全球粉絲的心。

曾志偉 擁讀心超能力的安妮亞，憑各種奇怪的童言童語以及面部表情，成功擄獲了全球粉絲的心。
擁讀心超能力的安妮亞，憑各種奇怪的童言童語以及面部表情，成功擄獲了全球粉絲的心。（圖片來源：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》海報）

撰文：東方新地圖片來源：《娛樂新聞台》截圖、[email protected]_kar_wai、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》海報資料或影片來源：[email protected]八達通

讀者留言

熱門文章

 