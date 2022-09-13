獎門人 │ 曾志偉Cosplay安妮亞超驚嚇 盤點港版安妮亞邊個最趕客？

「安妮亞嚟啦！Super！」獎門人曾志偉上月22日確診新冠肺炎，日前出關錄影新一集《開心無敵獎門人》，竟以螢光粉紅假髮配黑裙亮相，明顯是模仿日本人氣漫畫《SpyX Family》內「安妮亞」的造型，嚇親不少網民：「睇到預告…好嘔心」、「呢啲叫趕客」、「好核突呀，你係咪想我地嘔晒啲月餅唔使減？」