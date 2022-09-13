獎門人 │ 曾志偉Cosplay安妮亞超驚嚇 盤點港版安妮亞邊個最趕客？
網民怒轟：安妮亞比佢毀晒！
日本動漫《SPY×FAMILY》紅遍全球，Netflix也有播出《SPY×FAMILY間諜家家酒》，劇情中5歲儍萌甜小女孩安妮亞更是受到粉絲們喜愛。無綫總經理曾志偉為令節目年輕化，竟在新一集《開心無敵獎門人》扮安妮亞，引來網民發文劣評：「又會咁in？但這是老人台，應該都冇乜核心觀眾知～」、「大台觀眾認識安妮亞嗎？」、「安妮亞比佢毀晒！」
盤點港版安妮亞
其實過往不時驚現藝人或動漫迷cosplay安妮亞，噁心度爆燈：
東方昇
「東妮亞喜歡這個！」經常扮鬼扮馬的東方昇今年7月cosplay成「東妮亞」，為香港大學附屬學院拍片招生，網民紛紛留言：「敢着嗰吓真係佩服！」、「sure有助收生？」、「東尼亞好恐怖」！
商台DJ黃正宜（阿正）
阿正近日化身大隻版安妮亞拍廣告，喜感爆燈。網民留言大讚：「表情勁似」、「好想打爆安妮正，笑死！」
動漫節四怪
每年動漫節都有不少動漫迷出動玩cosplay，今年更驚現四名動漫迷反串安妮亞，笑到網民反眼，有網民封他們為「不安妮亞」，有人留言鬧爆：「點解咁多男人鍾意cos呢隻？」、「安尼亞想要X死你！」
葉劉淑儀被惡搞
「安妮亞喜歡這個」近日瘋狂流傳網上，不少人都趁墟改圖，網民「至愛」的葉劉淑儀亦不能幸免，有網民便惡搞葉劉淑儀指着行政長官辦公室，配以字幕「蕾珍亞喜歡這個」，幽默搞笑。
《SPY×FAMILY間諜家家酒》故事講乜？
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》講述一名代號「黃昏」的間諜洛伊德佛傑，與綽號為「睡美人」的殺手約兒，以及能夠讀心的超能力女孩「安妮亞」，為了各自的目的組成了虛假家庭。三人的互動既爆笑又可愛，尤其是女兒安妮亞，憑各種奇怪的童言童語以及面部表情，成功擄獲了全球粉絲的心。
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