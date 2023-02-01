曾志偉教星夢文凱婷嘴接財神 意識極不良又被網友圍攻：呢啲真係教壞細路喎

曾志偉農曆新年期間帶隊到澳門出騷，以《獎門人》身份與眾同樂，曾志偉領軍「獎老」外，仲帶同第一代《聲夢傳奇》學員文凱婷Aeren、何晉樂Rock、冼靖峰Archie、孫漢霖（火雞）和黃奕斌Hugo。曾志偉並親自教導新人們用嘴「接財神」，零經驗的文凱婷不停與男對手玩遊戲變真咀，網民問：「曾生，呢啲係咪你話嘅教壞細路？」