曾志偉教星夢文凱婷嘴接財神 意識極不良又被網友圍攻：呢啲真係教壞細路喎
曾志偉教用嘴接財神
22歲文凱婷與林敏驄主唱《下流上車族》主題曲而增人氣，農曆新年期間更獲曾志偉領軍過大海出席《獎門人開心迎兔年百老匯》，同行廿多名藝人還包括視后江美儀、郭柏妍、丁子朗、高海寧、蕭正楠、羅毓儀等。雖然無綫無直播節目，但文凱婷拍Vlog就把兩天澳門之旅及綵排大公開，當中包括在曾志偉監場下試玩用嘴「接財神」。
獎門人遊戲接財神變啜財神
首先由冼靖峰啜住一張財神紅紙，然後交給文凱婷，首次玩此遊戲的文凱婷表用嘴啜財神，然後再交給下一個，期間曾志偉和錢嘉樂不停用口教授，在旁「畀啲力」、「係喇係喇！」、「一擰轉你就要接㗎喇」、「O住嘴吸」，曾志偉其後更親自把財神放在冼靖峰嘴上。文凱婷成功接過後再用嘴交給火雞，但因男方怕掂到對方嘴唇一度縮開，曾志偉即出手叫佢走開：「你淨係掛住錫人哋，走！」並指示換上下一人Hugo，而Hugo接財神卻停留在文凱婷咀上過久，被旁人笑：「嘩吸咁耐！」試玩完一輪後，曾志偉就話：「知點玩啦？拎張紙返去練下喇！」
「曾志偉培訓班《聲夢》學員出嚟原來咁用！」
有網民指《聲夢》年輕歌手咁玩法好易出事，「會唔會鏡頭後曾生親自落場教架？文凱婷廿歲出頭咋﹗」、「條女好主動」、「玩到差啲脷叠脷」、「曾生批評人哋台教壞細路，呢啲又點呢？」、「呢啲真係教壞細路喎」、「原來培訓班《聲夢》出嚟係咁用㗎！」、「班演員都年紀大，培訓班聲夢仔仔女女出嚟接班」、「TVB真係作育英才，原來咁用嘅！」
蕭正楠、高Ling巴黎反轉再反轉
不過有觀眾指播出街的片段中沒有《聲夢》玩接財神，只播出藝員版，更見到江美儀猴摛嚇到蕭正楠跌落地，高海寧亦玩得相當純熟，與蕭正楠變「巴黎反轉再反轉」，而緋聞男女郭柏妍和丁子朗相當合拍，人夫吳業坤更掂到羅毓儀個嘴！
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