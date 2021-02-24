曾志偉高調揸旗 新抱王敏奕風騷搶fo 等做星夢下任一姐
曾志偉高調開記者會，公告天下要整頓無綫的音樂節目，與四大唱片公司重整關係，曾志偉的回歸令星夢大地震，不過他在記者會上向星夢歌手派定心丸，示意他們不會受影響，當中曾志偉新抱王敏奕就最受曯目，成為全場最風騷星夢歌手，一姐菊梓喬亦變得黯淡無光要靠邊站。
撰文：東方新地 圖片：東星圖片、東方新地圖片
王敏奕淡定有靠山
這日曾志偉以揸FIT人姿態開破冰記者會，多位十幾年冇踏足無綫的唱片公司高層亦俾面力撐，新人事新作風，星夢歌手亦拉大隊出席，除了一哥周柏豪外，盛傳將會冇運行的菊梓喬及產後出山再爭一姐的吳若希成為焦點，不過全場最搶鏡的就是王敏奕，去年才簽星夢的王敏奕當然要捧老爺場，還被記者要求除口罩影相及單獨接受訪問。
王敏奕表現風騷笑唔停
去年加盟星夢的王敏奕，在樂壇仍未有代表作，她出席「音樂永續 樂壇同享」記者會時問到何哲圖離職對她工作可有影響？她表示影響不大，還趁拍劇空檔亦安排了錄歌。問到老爺曾志偉接管無綫的音樂業務對她的發展會有很大的幫助？她坦言公司一視同仁：「我一直畀心機做好自己嘢，亦努力學唱歌、跳舞、樂器。（網友睇好你攞最受歡迎女歌星？）我會努力嘅，哈哈，畀大家睇到我嘅誠意。（但身份會唔會尷尬？）真係有留意我嘅人會知道我向來畀心機，老爺入公司係好開心嘅事，有好多好嘅諗法。」現場所見，王敏奕好風騷笑唔停，冇見一排成個人飽滿咗，面上充滿光彩，一睇就知有運行。