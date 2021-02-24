曾志偉高調揸旗 新抱王敏奕風騷搶fo 等做星夢下任一姐

曾志偉高調開記者會，公告天下要整頓無綫的音樂節目，與四大唱片公司重整關係，曾志偉的回歸令星夢大地震，不過他在記者會上向星夢歌手派定心丸，示意他們不會受影響，當中曾志偉新抱王敏奕就最受曯目，成為全場最風騷星夢歌手，一姐菊梓喬亦變得黯淡無光要靠邊站。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、東方新地圖片