曾志偉拉隊助「瘋狂小楊哥」直播帶貨勁賺9千萬 網民不滿TVB藝人淪佈景板
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TVB總經理曾志偉是直播帶貨界網紅「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的老闆之一，昨日（8月21日）這間香港分公司開幕，曾志偉就拉大隊率領過百TVB藝人撐場，星光𦒉𦒉程度媲美TVB台慶，期間小楊哥更即場直播帶貨，在短短兩小時內就進帳高達9千萬！
曾志偉率過百TVB藝人撐小楊哥
在這場直播中，主要的帶貨工作還是由小楊哥來完成，曾志偉像是客串性質，只站在側邊偶爾作出反應，而一眾TVB藝人，包括視帝馬國明、陳展鵬，以及蕭正楠、劉穎鏇、莊思敏、張頴康等，除了自我介紹外都未有出聲。到直播帶貨時，陳榮峻、陳安瑩、李鴻杰、路芙和一班《中年好聲音》歌手等，更輪流站在小楊哥和曾志偉的後方，被指好似淪為佈景板。
網民不滿：TVB演員淪落到這地步
有不少網民都對曾志偉今次拉大隊撐「瘋狂小楊哥」表示不滿：「雖然都是為了生活賺錢，但是感覺把娛樂圈明星變low了」、「簡直拉低身價，TVB演員淪落到這地步」、「台慶都冇咁人齊」、「大灣區劇迷表示生氣」、「他們的直播間就很低俗，沒想到TVB淪落到這樣了」、「好似媽媽生帶住班女去富豪飯局」、「瞬間跌下神壇的感覺」、「主要是給的太多了」。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖