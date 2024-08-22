曾志偉拉隊助「瘋狂小楊哥」直播帶貨勁賺9千萬 網民不滿TVB藝人淪佈景板

TVB總經理曾志偉是直播帶貨界網紅「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的老闆之一，昨日（8月21日）這間香港分公司開幕，曾志偉就拉大隊率領過百TVB藝人撐場，星光𦒉𦒉程度媲美TVB台慶，期間小楊哥更即場直播帶貨，在短短兩小時內就進帳高達9千萬！

