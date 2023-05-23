TVB《真係唔好笑》突被停播 曾志偉公開節目真正「死因」

由麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）主持的TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》，於4月1日起逢星期六播映，原定一共13集，但在播出第8集後，突然遭TVB停播，下周同時段改播資訊節目《共創明「Teen」活出藍天》。