TVB《真係唔好笑》突被停播 曾志偉公開節目真正「死因」
曾志偉：要睇收視同觀眾反應
曾志偉日前出席無綫《Happy Summer記者會》時回應事件，指除了《真係唔好笑》要暫停，而聲生不息‧寶島季》也會更改播放時段，他表示節目調動經常有，因為要睇收視及觀眾反應。講到《真係唔好笑》用了過千萬去製作，志偉就指：「有些節目拍好了也沒有推出，未必事事如願。」
曾志偉疑睇首集已笑唔出 千萬製作費倒水落海
節目每集邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰！其實早於去年已傳出曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費倒水落海，但事隔一年大執之後，全輯13集綜藝節目終於開播。
播映時間一改再改無助收視 下周改播資訊節目
可惜，《真係唔好笑》播出後反應一般，無綫更一直未有公佈收視，而節目由4月1日-4月15日逢星期六21:45至22:30播，4月22日起改為逢星期六22:15-23:00播映，昨晚又改為22:30-23:15，播出時間一改再改，如今更話停就停，可見節目質素！下星期同時段改播資訊節目《共創明「Teen」活出藍天》，據mytv super網頁顯示，《共》已製作40集，未知《真係唔好笑》只是讓路停播幾星期還是腰斬。
網民分析《真係唔好笑》5大死因
死因1：改壞名
有網民大罵：「個名都衰過人」、「我看咗幾集，我真係覺得好似個名咁， 一啲唔好笑」
死因2：曾志偉唔buy
其實早於去年已傳出無綫電視總經理曾志偉看畢節目首集後，有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費倒水落海。
死因3：主持嘉賓太奀
主持麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔），嘉賓有朱智賢、鄺潔楹、林凱恩、曾淑雅等，雖然都是上緊位的藝員，但都未夠吸引難以孭飛。
死因4：太嘈太亂
有網民表示：「太嘈太亂，真係無興趣睇。」、「一味大嗌，得個嘈字」。
死因5：遊戲低B
節目每集邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來就要接受大懲罰！有網民留言大彈遊戲唔好笑：「玩埋啲低B遊戲，我都唔知有乜咁好笑？」
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