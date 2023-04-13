肥媽薛家燕起勢狂啜曾志偉臉仔 總經理表情嗒晒糖享受香吻

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉就嚟70大壽，難得高層生日咁威水，大台成班姐仔小生緊係空巢而出，攜同助理總經理樂易玲突摷曾志偉，準備驚喜派對冧爆153。睇返啲相曾志偉個樣相當嗒糖，除咗有巨型壽桃蛋糕吹吓蠟燭，仲獲成班囡囡獻吻啜啜！唔好以為靚女先有得獻吻啵，今次連薛家燕同肥媽都唔執輸，左右護神啜爆曾志偉臉仔，嘴仔仲要貼到實一實，不過兩位大姐加埋142歲，唔知錫錫嗰時附近有冇濃烈驅風油味飄過呢？