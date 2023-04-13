肥媽薛家燕起勢狂啜曾志偉臉仔 總經理表情嗒晒糖享受香吻
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無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉就嚟70大壽，難得高層生日咁威水，大台成班姐仔小生緊係空巢而出，攜同助理總經理樂易玲突摷曾志偉，準備驚喜派對冧爆153。睇返啲相曾志偉個樣相當嗒糖，除咗有巨型壽桃蛋糕吹吓蠟燭，仲獲成班囡囡獻吻啜啜！唔好以為靚女先有得獻吻啵，今次連薛家燕同肥媽都唔執輸，左右護神啜爆曾志偉臉仔，嘴仔仲要貼到實一實，不過兩位大姐加埋142歲，唔知錫錫嗰時附近有冇濃烈驅風油味飄過呢？
薛家燕肥媽嘴仔貼實爆啜志偉 153表情相當嗒糖
總經理曾志偉難得就嚟70大壽，無綫成班姐仔小生睇準時機，準備驚喜派對冧爆153。成班囡囡簡直搏到盡，紛紛向曾志偉獻吻，哪怕是加埋有142歲嘅薛家燕同肥媽，一樣唔輸畀班後生女，左右夾攻貼實曾志偉塊面起勢啜啜啜。講到搏盡認真要提吓69歲嘅肥媽，爆啜總經理都未夠喉，仲要捉實曾志偉二頭肌近膊位置，搞到咁鬼肉緊，唔知係未當年拍完《大丈夫》世紀錫戲「餘情未了」，今次一鋪再嚟料呢？
相對之下73歲薛家燕就含蓄好多，啜面嗰陣都係搭吓曾志偉膊頭，尚算有啲儀態！曾志偉向來喺娛圈出晒名份人夠nice好識做，今次畀半百大嬸啜面都表情交足功課，擺出一副嗒糖冧樣，笑言：「唉，嗰啲人妻又有，人媽又有，唉！」場面溫馨惹笑！
生日會陣容疊馬似台慶
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉上任兩年多，成功搞到大台有聲有色，班藝人唔似之前某離巢大媽高層在位咁，無機會上位試新嘢，依家幾乎全民皆兵，班藝人當然真心服晒曾志偉，幫佢大搞70歲賀壽派對，同場仲有高層樂易玲、高海寧、劉佩玥、馮盈盈、黎諾懿、洪永城、江嘉敏、吳若希、鄭俊弘以及宋宛穎等，呢個陣容似足台慶咁疊馬！
曾志偉成功咁受歡迎，成班人陪唱生日歌，佢都高聲說出生日願望：「希望大家都身體健康，賺多啲！」估唔到153一把年紀咁勞碌，生日派對仲為同事著想！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖、《大丈夫》截圖