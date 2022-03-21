曾志偉 講你都唔信

講你都唔信｜曾志偉出山搭檔錢嘉樂主持、搵埋愛將波波黃婧靈做首集嘉賓

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曾志偉升呢無綫總經理後來，出山主持全新遊戲節目《講你都唔信》，仲搵埋昔日《獎門人》拍檔錢嘉樂，首集搵來23歲愛將波波（黃婧靈）做嘉賓，影大合照都企正隔離，突顯地位﹗

曾志偉相隔5年主持綜藝 孖錢嘉樂再合體

曾志偉相隔五年出山主持全新遊戲節目《講你都唔信》，將於下周一起上十時半首播﹗19日，曾經理率領主持錢嘉樂、丁子朗、林秀怡以及嘉賓波波、莊思敏進行拜神儀式。 首集嘉賓有曾志偉愛將波波，她以超緊身背心現身，不時露出黑色bra帶，成功搶晒鏡﹗

曾志偉 曾志偉和錢嘉樂合體主持遊戲節目，話唔係《獎門人》真係講你都唔信﹗
曾志偉和錢嘉樂合體主持遊戲節目，話唔係《獎門人》真係講你都唔信﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
曾志偉 波波著上超貼身背心上曾志偉、丁子朗主持的全新遊戲節目《講你都唔信》，相當搶鏡﹗
波波著上超貼身背心上曾志偉、丁子朗主持的全新遊戲節目《講你都唔信》，相當搶鏡﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
曾志偉 波波台慶穿上性感晚裝，效果超震撼﹗
波波台慶穿上性感晚裝，效果超震撼﹗（圖片來源：IG＠krysellawong）

黃婧靈取代JJ「啜波波」？

曾志偉同錢嘉樂呢個組合，好難唔令大家想起《獎門人》，首集搵波波打響頭炮，網民即追問是否有意搵「新一代性女」之稱的波波，去取代當年玩「啜波波」JJ（賈曉晨）？波波接受無綫娛樂台訪問時，表示擔任嘉賓所以唔會太緊張，會以輕鬆心情去玩，更笑指男人最叻講大話，怕玩遊戲時遇到男對手會被騙，但未有透露遊戲詳情﹗

曾志偉 波波企正曾志偉側邊，突顯愛將地位﹗
波波企正曾志偉側邊，突顯愛將地位﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
曾志偉 波波 《冇人性教育》波波、JoJo以青瓜戴套，波波拆開避孕套時一臉興奮﹗
近日波波主持J2台《冇人性教育》同另一主持JoJo以青瓜戴套，波波拆開避孕套時一臉興奮，期間又不停尖叫，在節目中示範「最佳懷孕體位」又大方講最佳性伴侶長度，被封「新一代性女」﹗（圖片來源：《冇人性教育》截圖）
曾志偉 當年JJ賈曉晨在《獎門人》玩「啜波波」現高潮眼，真係超經典﹗
當年JJ賈曉晨在《獎門人》玩「啜波波」現高潮眼，真係超經典﹗（圖片來源：東方新地）

曾志偉：唔想畀人話用《獎門人》去打人

近來無綫綜藝收視未如理想，曾志偉接受傳媒訪問時被問到是否出山救收視？佢就話係「救自己」，自己都好想再出動主持綜藝節目，又指唔擔心收視，因為疫情個個留家，無綫收視一直唔錯，笑指只怕自己拉低收視。曾志偉透露之前有意再搞《獎門人》 ：「但係唔想畀人話用《獎門人》去打人﹗」才把計劃擱置，但適逢今年無綫55周年，《獎門人》25周年，有意再搞《獎門人》同大家集體回憶﹗

曾志偉 《獎門人》今年25周年，曾志偉預告好大機會回歸﹗
《獎門人》今年25周年，曾志偉預告好大機會回歸﹗（圖片來源：東方新地）

回應「閉環式」拍攝 曾志偉：好多人報名

最近傳出無綫有意「閉環式」拍攝三星期，曾志偉回應時指因有禁足、封城的傳聞，娛樂機構要如常提供娛樂給大家，所以擬定一系列電視城的準備，他亦「身先士卒」第一個參加，但由於香港暫時仍未「禁足」，這次「出山」主持就當是預演，曾志偉話：「等大家習慣吓先，好多人報名，節目會有唔同主持同嘉賓，暫定拍三星期﹗」，對於傳聞指「閉環式」拍攝8個節目，他表示原定唔止8個，推行與否要視乎政府政策﹗曾志偉又指本來已安排在露天停車場設置大型帳篷，分開男女，供員工休息﹗問到有否獨立私人空間？曾志偉指可以在內放小帳篷，又指天氣回暖，唔怕風吹兩打﹗

曾志偉 《獎門人》遊戲集集幾乎大同小異，唔知全新遊戲節目《講你都唔信》有冇參考下呢？﹗
《獎門人》遊戲集集幾乎大同小異，唔知全新遊戲節目《講你都唔信》有冇參考下呢？﹗（圖片來源：東方新地）

曾志偉認無綫有500人確診

曾志偉又指「閉環式」原計劃約12人，以司儀為主，又指好多人報名﹗對於有傳無綫有500人 確診，曾志偉證實消息，並指這個數字跟政府指約七個人有一個人相若，公司約有三千多人，他指佔很少部份是在電視城染疫，原定劇組停廠至本月20號的安排，曾志偉透露並非所有劇可以復工，但絕不擔心存貨量，因為公司好多貨咁話﹗

曾志偉 戴祖儀早前確診，近日康復出關復工﹗
戴祖儀早前確診，近日康復出關復工﹗（圖片來源：FB＠戴祖儀）
曾志偉 新晉小花游嘉欣亦染疫，最近出關即相約緋聞男友林正峰四出遊玩﹗
新晉小花游嘉欣亦染疫，最近出關即相約緋聞男友林正峰四出遊玩﹗（圖片來源：FB＠游嘉欣）

又擺馮盈盈、江嘉敏上枱？

《講你都唔信》一共有九集，除了鐵膽錢嘉樂和曾志偉外，據知主持還有馮盈盈、鄭衍峰、丁子朗、方紹聰、江嘉敏、林秀怡等，每集安排三組嘉賓亮相，嘉賓需要猜出誰人是說假話。最近傳出馮盈盈唔聽話被掟入雪櫃，今次解凍全靠曾經理，曾志偉承認是他去搵馮盈盈主持﹗而馮盈盈死對頭江嘉敏都有份，未知會否又安排一起增加節目話題及效果﹗

曾志偉 解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈：上次約出街已經係一年前
馮盈盈和江嘉敏呢反目姊妹，之前被安排一起主持《解構心機女》，馮盈盈「心機」晒線的打扮，完全搶晒江嘉敏fo。

常見問題

曾志偉出山主持新節目《講你都唔信》會玩什麼遊戲?

新節目將以「娛圈秘聞」為主題，每集請來不同的藝員作嘉賓，分組講故仔…詳情請看

波波黃婧靈擔任新節目《講你都唔信》第一集嘉賓透露了什麼嗎?

波波黃婧靈表示擔任嘉賓玩遊戲並不緊張，而且更指男人最叻講大話?…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖、IG＠krysellawong

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