曾志偉改「LOONG 9」未算誇張 阮民安大爆E-kids原名仲瘋狂
譚詠麟 親自發掘E-kids入行
早在2000年E-kids三位成員Tommy（阮民安）、Alan（林詠倫）和Tim（郁禮賢）還在任職餐廳侍應時，便獲譚校長睇中成為組合「E-kids」而入行，力捧為「港版w-inds」，更曾邀請他們擔任其演唱會嘉賓。
曾志偉第一個建議命名「A4」
Tommy表示，曾志偉給出的第一個建議就是「A4」，這個名字讓他們哭笑不得。「是咁的，話說原本我哋唔係叫E-kids的，153（曾志偉）第一個幫我哋改嘅名，仲癲係叫做『A4』！」
仲拎呢個名參加新秀
Tommy透露，當年在一次會議上，曾志偉興奮地介紹這個名字時，他忍不住直言：「A4？紙嚟㗎？」這句直率的反應讓會議室一片寂靜，曾志偉會後更是面露不悅。儘管如此，組合還是以「A4」的名字參加了新秀比賽。但Tommy堅持要求改名，最終才有了大家熟悉的E-kids。
阮民安點評「LOONG 9」：個名肯定俾人笑一世
談到現在的「LOONG 9」，Tommy以前輩的身份表示，看到曾志偉再次以這樣的方式命名新男團，他並不感到意外。他認為，雖然這個名字可能會讓「LOONG 9」的成員在遭受嘲笑，但既然已經加入了CCTVB，
「所以當我今日見到153豪氣咁宣布個隊名嘅時候，我不意外！但呢班𡃁仔就慘啲喇，個名肯定俾人笑一世，但簽得CCTVB，俾人笑，人工包埋的。」
Loong 9 團名讀音「LOONG NINE」轉播畫面無字幕、觀眾以為聽錯
曾志偉在總決賽中宣布：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做『LOONG 9』。」團名本身寓意男團在龍年成團，並由9位成員組成，但不少網民笑指中文名字是否為「龍九」？
Loong 9 隊名成笑柄 ！隊徽LOGO一出即被微博觀眾指斥抄襲NINE PERCENT
限定男團似乎出師不利，LOONG 9 隊名雖說順應潮流意指「龍年」，但在網絡上即被恥笑與1990年《賭俠》陳法蓉的角色「龍九」撞名，微博上也有一片聲音直指「Loong9」 抄襲，原來其LOGO與愛奇藝《偶像練習生》的出道男團NINE PERCENT標誌太相似，真係中、港、網絡三面不討好⋯⋯
其中有來自內地的觀眾一句作出總結：
人是稠的、標是抄的、名字是土的、熱度是吸血導師的，活該糊穿地心
NINE PERCENT 百分九少年2018年成立 同樣有9個人
NINE PERCENT是依據愛奇藝真人秀《偶像練習生》出道的男團，於2018年交由大眾票選出的9人男子唱跳音樂團體，成員包括蔡徐坤、陳立農、范丞丞、Justin黃明昊、林彥俊、朱正廷、王子異、小鬼王琳凱、尤長靖。同樣是為期一年的限定男團，2019年10月12日NINE PERCENT在廣州體育館進行「告別演唱會」後正式結束團體活動，當時製作組對隊名寓意也有解說：
「百分之九」寓意著「NINE PERCENT的每一位成員，將帶著另外91位練習生的夢想，用自己百分之百的努力去守護這9%的幸運，越努力越幸運！」
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