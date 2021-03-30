曾志偉實地考察《後生仔》 波波黃凱儀獲點名最得寵 陸浩明狂擦鞋遭冷待

余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠實度，呢集周一（29日）播出，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗

文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片