曾志偉實地考察《後生仔》 波波黃凱儀獲點名最得寵 陸浩明狂擦鞋遭冷待
文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片
馮盈盈猛問志偉：「你記唔記得我？」
曾志偉突然現身《後生仔》錄影棚，陸浩明和馮盈盈見到，立即邀請志偉加入，陸浩明提出要自我介紹，志偉揚手話：「唔使啦﹗」馮盈盈唔理繼續自我介紹，仲猛問志偉記唔記得自己，馮盈盈話：「雖然我係過咗氣嘅港姐，都無落選，17年選華姐時你做司儀㗎﹗」志偉一臉茫然，馮盈盈再溫馨提示：「喺雲頂呢﹗你揀咗我做季軍，我嗰時表演魔術，你仲讚我可以擔大旗，其實嗰時我勁失手﹗」志偉即話：「唔係你失手，係我失手讚錯你﹗」陸浩明不時插咀，不過志偉未有太理會他。
林穎彤緊張講錯嘢
陸浩明、馮盈盈及林穎彤分別自我介紹，林穎彤勁緊張更在鏡頭前爆：「我以前喺亞視做童星﹗」陸浩明即話：「呢個都講埋出嚟﹗」志偉反問林穎彤：「點解你話自己都係星夢歌手呢？之前都冇人介紹自己係﹗」林穎彤口窒窒答到亂晒籠：「因為我係最唔出名嗰個﹗」
波波獲志偉點名全場起哄
陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！
志偉：「係腰斬都係腰斬個節目，唔係主持﹗」
陸浩明叫一班後生仔主持把握機會向志偉發問問題，芷茵立即問有關節目被腰斬的傳聞，因為大家都好關心，志偉話：「係你哋主持關心啫，唔係觀眾﹗」大家驚叫，志偉即話：「就算係腰斬，都只係腰斬個節目，唔係主持，你哋係公司財產，都係安排去做其他更重要嘅工作啫﹗放心，點都播埋呢集㗎﹗哈哈哈，可能呢隻十年後先播呢﹗」其後一班後生仔主持主力問志偉有關主持技巧，志偉立即話：「陸號冇教你哋咩？佢點教你哋？佢咪就係呢個節目嘅獎門人囉﹗」每個後生仔都大讚陸浩明指導的主持技巧，不過志偉卻表現冷淡：「咁都講晒啦﹗」雖然陸浩明不時插咀，不過志偉都冇同佢作太多交流﹗
曾志偉重提蔡康年照稿讀係大忌
對大家最關心的主持及司儀技巧問題後，志偉還是向大家分享自己嘅經驗，他強調要背稿，並重提回歸後首個大型記者會上，當日的司儀（蔡康年）貓紙不離手、照稿讀，志偉話：「我最唔鍾意見到咁，你應該要記入腦，唔好依賴份稿，每次都要重新用自己嘅語氣再寫一次，最緊要有個性，如果照稿讀，就只係講緊撰稿員嘅語氣﹗」
曾志偉爆做直播節目緊張尿頻
曾志偉又自爆任直播節目司儀多年，到現在還是會緊張、尿頻，又指他的司儀其中一個執生技巧是肥姐沈殿霞教落：「肥姐教我由得佢（指幕後），當睇唔到﹗因為佢死無人睇到，我哋錯觀眾睇到﹗」並爆曾在一年華姐選美出錯，當他宣布入圍的佳麗名單，錯卻讀出落選名單，志偉話當時已讀出三名落選佳麗，知道搞錯之後，照讀本來的入圍的佳麗，最後由十位入圍佳麗變成十三位，咁嗰三個本來唔得嘅，到頭來都係唔得㗎啦﹗」志偉話：「呢個就係肥姐教嘅嘢，有乜熄咗機，大家再傾搞番掂，鏡頭前一定唔可以話自己搞錯咁突兀﹗」
曾志偉上場，余詠珊被削權，老公何哲圖敗走，余黨以及星夢歌手都人心惶惶，余詠珊兩公婆在無綫插旗多時，黨羽何止咁少，一班憑《後生仔傾吓偈》彈起的年輕主持，當年由余詠珊在KOL中揀蟀，安排在其管理的big big channel任主持，其後余詠珊在J2台開新節目《後生仔傾吓偈》由愛將陸浩明帶住呢班年輕主持，開拓年輕路線。
曾志偉踩場《後生仔》錄影廠
曾志偉回歸無綫後計劃多多，搞完四大唱片破冰記者會，開始著手整頓其他綜藝節目，無綫其中一個受歡迎節目《後生仔傾吓偈》有傳是下一個清算目標，因為主持人都是余詠珊揀蟀，成班後生仔都有危機，當中最大鑊應該是有線出身又跟隨余詠珊多年的6號陸浩明。早前陸浩明突然在IG上載與曾志偉的合照，留言表示曾志偉上《後生仔》做嘉賓，令他們獲益良多。
陸浩明搶先表明心跡
據知曾志偉親臨《後生仔》現場，藉此認識一班主持人，感受他們對工作的熱誠，了解這個節目的運作，才能作出改革。曾志偉實地考察一事，就連官方新聞都未出，陸浩明已搶先在自己的IG發放合照及消息，即被指擦鞋擦出面，為了有得留低而表明心跡。其實在眾多《後生仔》主持中，陸浩明資歷最深又最親余詠珊，表現最驚都好合理嘅！
馮盈盈有新任務
《後生仔》生死未卜，不過無綫的「Big Big College」官方社交網帳戶上載了一張馮盈盈、丁子朗、戴祖儀及賴慰玲拍攝節目時的花絮照，留言指他們「今日走埋一齊拍新節目3月底有得睇 #解構心機女」，有網民揣測《後生仔》可能會由這個新節目代替，但亦有不少網民認為《後生仔》命不該絕，因為節目真的受歡迎有粉絲，而今次「獎門人」曾志偉也現身打氣，所以結束機會很微。
去片：曾志偉突現身後生仔傾吓偈錄影
坊間一直有傳聞《後生仔傾吓偈》呢個節目會被腰斬！不過，今日曾志偉突現身節目錄影廠，更同一班後生仔主持打成一片，原來係澄清節目唔會腰斬之餘，仲大派定心丸！眾主持即刻放晒心，仲同曾志偉一齊自拍添。而曾志偉仲透露有新節目出街之餘，仲會開辦藝員及幕後訓練班，令有興趣加入演藝工作嘅朋友增加出路。（影片來自《無綫娛樂新聞台》）
曾志偉上場星夢歌手效忠保位
曾志偉上場在電視城掀起巨浪，當年余詠珊一手將一班有線幫帶入無綫，黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等個個水鬼升城隍，人人眼紅非議，今日卻憂余詠珊失勢而人人自保出招，掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖更敗走。曾志偉日前高調晒與三大唱片破冰功績，星夢歌手菊梓喬、周柏豪、吳若希、谷婭溦、JW等有份出席，為求自保個個轉舵誓師效忠志偉以保一命，不過昔日一姐的菊梓喬都只能靠邊站。 而一度傳腰斬的《聲夢傳奇》亦獲放生，延至四月舉行。
傳曾志偉下一步向《後生仔》開刀
有傳曾志偉清算余黨行動未完，由余詠珊主理的綜藝節目《後生仔傾吓偈》，是一個探討年輕人話題的清淡節目，由余詠珊愛將陸浩明拍住馮盈盈，帶領一班KOL出身的年輕主持，女的包括波波黃凱儀、Sandy杜穎珊、Sharlene王虹茵、陳欣茵、黄芷欣、游嘉欣，Bonnie呂靜文。而男的有Danny孔德賢、Enson劉頌鵬、林正峰、Fred徐文浩、GM曾展望。
《後生仔》主持近年因著余黨之優勢，陸續加插在不同綜藝節目，大騷，甚至入劇組拍劇。
24歲陳欣茵（欣茵）
陳欣茵去年空降到有小花上位踏腳石之稱的《學是學非》，雖然陳欣茵外貌在《後生仔》中未算最標青一個，被指因為獲余詠珊多次公開在facebook留言大讚，更在其直播片留言谷人氣，當日有余詠珊加恃，火速上位。今日余詠珊失勢，對陳欣茵相信未必是一件好事。
22歲黃凱儀（波波）
黃凱儀因為身材出眾加上不時有驚人的言論發表，在《後生仔》女主持中最為突出，IG有8.3萬追隨者，無綫大騷、綜藝節目都有佢份，最近正在拍攝由劉穎鏇、丁子朗主演的青春劇《青春不要臉》。
23歲黃芷欣（JoJo）
黃芷欣除了主持《後生仔傾吓偈》外，亦主持兒童節目《Think Big天地》。
24歲杜穎珊（Sandy）
本身是瑜伽導師的杜穎珊，除了主持《後生仔傾吓偈》，亦有主持《安樂蝸》。
21歲游嘉欣（游游）
游嘉欣在去年播出的人氣劇《香港愛情故事》中飾演羅天宇細妹，令她成功入屋，雖然是處女拍劇，但演技獲讚，甜美可人的樣子更被指似湯洛雯，在《後生仔》稱戀情status是AO，未拍過拖迷死不少宅男。演出劇集包括未播出的《刑偵日記》，正在拍攝青春劇《青春不要臉》。
26歲王虹茵（Sharlene）
王虹茵是前香港藝術體操代表，中六退役 ，加入無綫近三年除了主持《後生仔》，還有主持兒童節目《Think Big天地》及《勁歌金曲》，同時兼任國際體操總會韻律體操教練。
20歲呂靜文（Bonnie）
20歲的呂靜文去年加入主持無綫娛樂新聞的外景記者，今年2月升任為主播，以主持工作為主。
23歲孔德賢（Danny）
23歲的孔德賢外表陽光討好，最快被力捧的一位《後生仔》主持，早前卻因與「狂野空姐」廖慧儀傳緋聞，工作一度暫停，不久已再次投入劇組，剛拍畢《兒科醫生》和《把關者們》。
26歲林正峰
林正峰主持過《安樂蝸》、《香港原味道》，在劇集《香港愛情故事》飾演的廢青而為人認識，在《兒科醫生》飾演一名醫生。
23歲曾展望（GM）
GM在《後生仔》環節「乜戀都傾」與馮盈盈「拍拖」而為人認識，現為兒童節目《 Think Big天地》主持之一。
25歲劉頌鵬（Enson）
選過校草、做過模特兒、參加過《全民造星2 》的Enson是後期才加入《後生仔傾吓偈》，去年2月加入《後生仔》，已獲安排加入劇組拍過《香港愛情故事》、《欺詐劇團》。
25歲徐文浩（Fred）
Fred拍過劇集《香港愛情故事》，現為《Think Big天地》主持之一。