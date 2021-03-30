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曾志偉實地考察《後生仔》 波波黃凱儀獲點名最得寵 陸浩明狂擦鞋遭冷待

東方新地 - 娛聞

余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠實度，呢集周一（29日）播出，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗

文：東方新地 ｜圖：《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片

曾志偉突然踩場《後生仔》。
曾志偉突然踩場《後生仔》。
陸浩明同馮盈盈見到志偉駕到，立即揚手邀請對方加入，九秒九讓開座位。
陸浩明同馮盈盈見到志偉駕到，立即揚手邀請對方加入，馮盈盈更誇張到話見到鏡頭後的志偉如：「我見到光芒﹗」隨後九秒九讓開座位，馮盈盈狂擦鞋：「呢個係你專屬，坐低慢慢傾，因為我哋有排傾呀。」

馮盈盈猛問志偉：「你記唔記得我？」

曾志偉突然現身《後生仔》錄影棚，陸浩明和馮盈盈見到，立即邀請志偉加入，陸浩明提出要自我介紹，志偉揚手話：「唔使啦﹗」馮盈盈唔理繼續自我介紹，仲猛問志偉記唔記得自己，馮盈盈話：「雖然我係過咗氣嘅港姐，都無落選，17年選華姐時你做司儀㗎﹗」志偉一臉茫然，馮盈盈再溫馨提示：「喺雲頂呢﹗你揀咗我做季軍，我嗰時表演魔術，你仲讚我可以擔大旗，其實嗰時我勁失手﹗」志偉即話：「唔係你失手，係我失手讚錯你﹗」陸浩明不時插咀，不過志偉未有太理會他。

曾志偉直言：「我冇睇過呢個節目，幾時播㗎？」陸浩明火速回答播放時間，馮盈盈搭咀：「我哋都做咗好幾年，做到七百幾集喇﹗」又問志偉最想人點稱呼自己最開心，志偉指一定係叫佢「獎門人」最親切﹗
曾志偉直言：「我冇睇過呢個節目，幾時播㗎？」陸浩明火速回答播放時間，馮盈盈搭咀：「我哋都做咗好幾年，做到七百幾集喇﹗」又問志偉最想人點稱呼佢最好，志偉指一定係叫佢「獎門人」最親切﹗馮盈盈拉高八度：「Wow﹗獎門人您好﹗」

林穎彤緊張講錯嘢

陸浩明、馮盈盈及林穎彤分別自我介紹，林穎彤勁緊張更在鏡頭前爆：「我以前喺亞視做童星﹗」陸浩明即話：「呢個都講埋出嚟﹗」志偉反問林穎彤：「點解你話自己都係星夢歌手呢？之前都冇人介紹自己係﹗」林穎彤口窒窒答到亂晒籠：「因為我係最唔出名嗰個﹗」

林穎彤見到曾志偉緊張到講錯嘢。
林穎彤見到曾志偉緊張到講錯嘢。
志偉一話戴住口罩好焗，馮盈盈立即遞上透明口罩，並指自己雙手已消毒，然後又吩咐波波協助志偉戴上口罩。
志偉話戴住布口罩好焗，馮盈盈立即遞上透明口罩，並指自己雙手已消毒，然後又吩咐波波協助志偉戴上口罩：「波波﹗你仲唔快啲幫獎門人？」搞到波波不知所措﹗

波波獲志偉點名全場起哄

曾志偉聽到大家介紹主持波波，笑住話：「呢個係一個好多波波嘅節目﹗」仲搞笑話以後就改名叫「波波節目」。
曾志偉聽到大家介紹黃凱儀叫波波，跟住笑笑口話：「大家好，我今日第一次上嚟呢個咁受歡迎嘅波波節目﹗」令波波心花怒放

陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！

波波上位有望﹗
波波紅都面晒，上位有望﹗

志偉：「係腰斬都係腰斬個節目，唔係主持﹗」

陸浩明叫一班後生仔主持把握機會向志偉發問問題，芷茵立即問有關節目被腰斬的傳聞，因為大家都好關心，志偉話：「係你哋主持關心啫，唔係觀眾﹗」大家驚叫，志偉即話：「就算係腰斬，都只係腰斬個節目，唔係主持，你哋係公司財產，都係安排去做其他更重要嘅工作啫﹗放心，點都播埋呢集㗎﹗哈哈哈，可能呢隻十年後先播呢﹗」其後一班後生仔主持主力問志偉有關主持技巧，志偉立即話：「陸號冇教你哋咩？佢點教你哋？佢咪就係呢個節目嘅獎門人囉﹗」每個後生仔都大讚陸浩明指導的主持技巧，不過志偉卻表現冷淡：「咁都講晒啦﹗」雖然陸浩明不時插咀，不過志偉都冇同佢作太多交流﹗

陸浩明自我介紹後，叫後生仔主持各介紹自己，志偉話唔使，因為「我點都唔會記得你哋﹗觀眾識你哋得啦﹗」
陸浩明自我介紹後，叫後生仔主持各介紹自己，志偉話唔使，因為「我點都唔會記得你哋﹗觀眾識你哋得啦﹗」

曾志偉重提蔡康年照稿讀係大忌

對大家最關心的主持及司儀技巧問題後，志偉還是向大家分享自己嘅經驗，他強調要背稿，並重提回歸後首個大型記者會上，當日的司儀（蔡康年）貓紙不離手、照稿讀，志偉話：「我最唔鍾意見到咁，你應該要記入腦，唔好依賴份稿，每次都要重新用自己嘅語氣再寫一次，最緊要有個性，如果照稿讀，就只係講緊撰稿員嘅語氣﹗」

馮盈盈直接問《後生仔》是否會腰斬？
馮盈盈問志偉記唔記得自己？提示自己17年港姐冠軍，又話參加華姐當年，評審之一是志偉，當年得了季軍，志偉毫無頭緒，馮盈盈不斷作出提示：「嗰年去雲頂﹗」為了志偉認得自己，出盡招數﹗

曾志偉爆做直播節目緊張尿頻

曾志偉又自爆任直播節目司儀多年，到現在還是會緊張、尿頻，又指他的司儀其中一個執生技巧是肥姐沈殿霞教落：「肥姐教我由得佢（指幕後），當睇唔到﹗因為佢死無人睇到，我哋錯觀眾睇到﹗」並爆曾在一年華姐選美出錯，當他宣布入圍的佳麗名單，錯卻讀出落選名單，志偉話當時已讀出三名落選佳麗，知道搞錯之後，照讀本來的入圍的佳麗，最後由十位入圍佳麗變成十三位，咁嗰三個本來唔得嘅，到頭來都係唔得㗎啦﹗」志偉話：「呢個就係肥姐教嘅嘢，有乜熄咗機，大家再傾搞番掂，鏡頭前一定唔可以話自己搞錯咁突兀﹗」

馮盈盈話坐喺曾志偉旁是榮幸。
馮盈盈話坐喺曾志偉旁是榮幸。

曾志偉上場，余詠珊被削權，老公何哲圖敗走，余黨以及星夢歌手都人心惶惶，余詠珊兩公婆在無綫插旗多時，黨羽何止咁少，一班憑《後生仔傾吓偈》彈起的年輕主持，當年由余詠珊在KOL中揀蟀，安排在其管理的big big channel任主持，其後余詠珊在J2台開新節目《後生仔傾吓偈》由愛將陸浩明帶住呢班年輕主持，開拓年輕路線。

曾志偉
陸浩明在IG上載曾志偉現身《後生仔》錄影的合照，相中還有馮盈盈及Bella林穎彤。圖片來源：陸浩明IG
陸浩明
陸浩明在IG放合照又留言，畀晒心心眼話獎門人大駕光臨，全是奉承說話。
曾志偉
成班後生仔主持與曾志偉一齊影大合照，好興奮。圖片來源：陸浩明IG

曾志偉踩場《後生仔》錄影廠

曾志偉回歸無綫後計劃多多，搞完四大唱片破冰記者會，開始著手整頓其他綜藝節目，無綫其中一個受歡迎節目《後生仔傾吓偈》有傳是下一個清算目標，因為主持人都是余詠珊揀蟀，成班後生仔都有危機，當中最大鑊應該是有線出身又跟隨余詠珊多年的6號陸浩明。早前陸浩明突然在IG上載與曾志偉的合照，留言表示曾志偉上《後生仔》做嘉賓，令他們獲益良多。

曾志偉
身為余詠珊愛將的陸浩明，見到新老闆曾志偉，表現非常殷勤。圖片來源：陸浩明IG
陸浩明
陸浩明被指擦盡曾志偉鞋。
陸浩明
網民都在揣測《後生仔》的命運。

陸浩明搶先表明心跡

據知曾志偉親臨《後生仔》現場，藉此認識一班主持人，感受他們對工作的熱誠，了解這個節目的運作，才能作出改革。曾志偉實地考察一事，就連官方新聞都未出，陸浩明已搶先在自己的IG發放合照及消息，即被指擦鞋擦出面，為了有得留低而表明心跡。其實在眾多《後生仔》主持中，陸浩明資歷最深又最親余詠珊，表現最驚都好合理嘅！

曾志偉
曾志偉亂入《後生仔》，仲坐低一齊傾偈。圖片來源：「Big Big College」IG
曾志偉
對住曾志偉，陸浩明幾咁聽教聽話唔敢嬉皮笑臉。圖片來源：「Big Big College」IG

馮盈盈有新任務

《後生仔》生死未卜，不過無綫的「Big Big College」官方社交網帳戶上載了一張馮盈盈、丁子朗、戴祖儀及賴慰玲拍攝節目時的花絮照，留言指他們「今日走埋一齊拍新節目3月底有得睇 #解構心機女」，有網民揣測《後生仔》可能會由這個新節目代替，但亦有不少網民認為《後生仔》命不該絕，因為節目真的受歡迎有粉絲，而今次「獎門人」曾志偉也現身打氣，所以結束機會很微。

曾志偉
無綫推出的新節目《解構心機女》，由戴祖儀、馮盈盈、丁子朗及賴慰玲等主持。圖片來源：「Big Big College」IG
曾志偉 余黨 後生仔
17年開播的《後生仔傾吓偈》是探討年輕人的清淡式節目，除了第一代主持陸浩明、馮盈盈一直延續至今，期間加入不少年輕主持，不同年代的《後生仔》打成一片，去年8月慶祝播出六百集。 圖片來源：陸浩明IG

去片：曾志偉突現身後生仔傾吓偈錄影

坊間一直有傳聞《後生仔傾吓偈》呢個節目會被腰斬！不過，今日曾志偉突現身節目錄影廠，更同一班後生仔主持打成一片，原來係澄清節目唔會腰斬之餘，仲大派定心丸！眾主持即刻放晒心，仲同曾志偉一齊自拍添。而曾志偉仲透露有新節目出街之餘，仲會開辦藝員及幕後訓練班，令有興趣加入演藝工作嘅朋友增加出路。（影片來自《無綫娛樂新聞台》）

曾志偉上場星夢歌手效忠保位

曾志偉上場在電視城掀起巨浪，當年余詠珊一手將一班有線幫帶入無綫，黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒等個個水鬼升城隍，人人眼紅非議，今日卻憂余詠珊失勢而人人自保出招，掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖更敗走。曾志偉日前高調晒與三大唱片破冰功績，星夢歌手菊梓喬、周柏豪、吳若希、谷婭溦、JW等有份出席，為求自保個個轉舵誓師效忠志偉以保一命，不過昔日一姐的菊梓喬都只能靠邊站。 而一度傳腰斬的《聲夢傳奇》亦獲放生，延至四月舉行。

曾志偉 余黨 後生仔
09年因版稅風波及網絡使用權續約問題，無綫與四大唱片公司破裂。日前剛上任無綫副總經理的曾志偉，召何麗全回巢接管星夢，並舉行三大唱片公司破冰記者會《音樂永續樂壇同享》，揚言要團結樂壇重振聲威。
曾志偉 余黨 後生仔
余詠珊老公何哲圖敗走，星夢歌手自當為前景憂心，記者會上昔日一姐菊梓喬要企歪，正中位置由未出歌的曾志偉新抱王敏奕接替。

傳曾志偉下一步向《後生仔》開刀

有傳曾志偉清算余黨行動未完，由余詠珊主理的綜藝節目《後生仔傾吓偈》，是一個探討年輕人話題的清淡節目，由余詠珊愛將陸浩明拍住馮盈盈，帶領一班KOL出身的年輕主持，女的包括波波黃凱儀、Sandy杜穎珊、Sharlene王虹茵、陳欣茵、黄芷欣、游嘉欣，Bonnie呂靜文。而男的有Danny孔德賢、Enson劉頌鵬、林正峰、Fred徐文浩、GM曾展望。

曾志偉 余黨 後生仔
《後生仔傾吓偈》吸引不少年輕觀眾，一班年輕主持居功不少。圖片來源：陸浩明IG

《後生仔》主持近年因著余黨之優勢，陸續加插在不同綜藝節目，大騷，甚至入劇組拍劇。

24歲陳欣茵（欣茵）

陳欣茵去年空降到有小花上位踏腳石之稱的《學是學非》，雖然陳欣茵外貌在《後生仔》中未算最標青一個，被指因為獲余詠珊多次公開在facebook留言大讚，更在其直播片留言谷人氣，當日有余詠珊加恃，火速上位。今日余詠珊失勢，對陳欣茵相信未必是一件好事。

曾志偉 余黨 後生仔
陳欣茵IG

22歲黃凱儀（波波）

黃凱儀因為身材出眾加上不時有驚人的言論發表，在《後生仔》女主持中最為突出，IG有8.3萬追隨者，無綫大騷、綜藝節目都有佢份，最近正在拍攝由劉穎鏇、丁子朗主演的青春劇《青春不要臉》。

曾志偉 余黨 後生仔
黃凱儀IG

23歲黃芷欣（JoJo）

黃芷欣除了主持《後生仔傾吓偈》外，亦主持兒童節目《Think Big天地》。

曾志偉 余黨 後生仔
黃芷欣IG

24歲杜穎珊（Sandy）

本身是瑜伽導師的杜穎珊，除了主持《後生仔傾吓偈》，亦有主持《安樂蝸》。

曾志偉 余黨 後生仔
杜穎珊IG

21歲游嘉欣（游游）

游嘉欣在去年播出的人氣劇《香港愛情故事》中飾演羅天宇細妹，令她成功入屋，雖然是處女拍劇，但演技獲讚，甜美可人的樣子更被指似湯洛雯，在《後生仔》稱戀情status是AO，未拍過拖迷死不少宅男。演出劇集包括未播出的《刑偵日記》，正在拍攝青春劇《青春不要臉》。

曾志偉 余黨 後生仔
游嘉欣IG
曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
《香港愛情故事》除了游嘉欣，《後生仔》主持還有林正峰（左）及徐文浩都有參演。 圖片來源：徐文浩IG

26歲王虹茵（Sharlene）

王虹茵是前香港藝術體操代表，中六退役 ，加入無綫近三年除了主持《後生仔》，還有主持兒童節目《Think Big天地》及《勁歌金曲》，同時兼任國際體操總會韻律體操教練。

擔任《勁歌金曲優秀選》司儀。 圖片來源：王虹茵IG
擔任《勁歌金曲優秀選》司儀。 圖片來源：王虹茵IG
王虹茵（右）在台慶與蔡嘉欣（左）及陳曉華（中）一起表演空中瑜伽。
王虹茵（右）在台慶與蔡嘉欣（左）及陳曉華（中）一起表演空中瑜伽。圖片來源：王虹茵IG

20歲呂靜文（Bonnie）

20歲的呂靜文去年加入主持無綫娛樂新聞的外景記者，今年2月升任為主播，以主持工作為主。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
呂靜文IG

23歲孔德賢（Danny）

23歲的孔德賢外表陽光討好，最快被力捧的一位《後生仔》主持，早前卻因與「狂野空姐」廖慧儀傳緋聞，工作一度暫停，不久已再次投入劇組，剛拍畢《兒科醫生》和《把關者們》。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
孔德賢一直備受力捧，曾主持多個節目，不過去年與落選港姐廖慧儀傳緋聞後，形象受損，工作一度被暫停，當風波稍為平息，一而再被揭與廖慧儀未斬纜，昔日有余詠珊何哲圖力撐保得住，今日會否因緋聞令前途不保呢？

26歲林正峰

林正峰主持過《安樂蝸》、《香港原味道》，在劇集《香港愛情故事》飾演的廢青而為人認識，在《兒科醫生》飾演一名醫生。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
林正峰在《兒科醫生》與前輩鄭嘉穎合作。 圖片來源：林正峰IG

23歲曾展望（GM）

GM在《後生仔》環節「乜戀都傾」與馮盈盈「拍拖」而為人認識，現為兒童節目《 Think Big天地》主持之一。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
曾展望IG

25歲劉頌鵬（Enson）

選過校草、做過模特兒、參加過《全民造星2 》的Enson是後期才加入《後生仔傾吓偈》，去年2月加入《後生仔》，已獲安排加入劇組拍過《香港愛情故事》、《欺詐劇團》。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
劉頌鵬IG
Enson（右）是《香港原味道》第五輯的主持。圖片來源：劉頌鵬IG
Enson（右）是《香港原味道》第五輯的主持。圖片來源：劉頌鵬IG

25歲徐文浩（Fred）

Fred拍過劇集《香港愛情故事》，現為《Think Big天地》主持之一。

曾志偉清算余黨第二波 《後生仔》主持變遺孤無得留低？
徐文浩IG
《後生仔》主持黃芷欣（左三）、王虹茵（中）、GM（右二）、Fred（右一）同時主持兒童節目《Think Big天地》。圖片來源：劉頌鵬IG
《後生仔》主持黃芷欣（左三）、王虹茵（中）、GM（右二）、Fred（右一）同時主持兒童節目《Think Big天地》。圖片來源：劉頌鵬IG

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