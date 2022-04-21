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曾志偉搵葉念琛開拍港版《Penthouse》 撮合方力申、陳瀅下月開機

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曾志偉自去初回巢無綫任高層後，除了大張旗鼓改革綜藝節目，更插手劇集，搵外援葉念琛導演開拍以韓劇《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的劇集，誓要重奪無綫劇集收視一哥地位﹗由葉念琛監製及執導的無綫新劇《我的燦爛》演員名單公開﹗

我的燦爛｜葉念琛親自揀角

被稱為港版《Penthouse》的《我的燦爛》將於6月開拍，上月葉念琛在社交網透露「選演員從來是一件令人頭痛的事，新知舊雨，有誰想加入？」引來一眾演員舉手自薦，包括湯洛雯、陳敏之、莊思敏、李君妍等﹗據知《我的燦爛》共20集，演員陣容則有方力申、陳瀅演情侶，還有劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、蔣家旻和陳山聰等﹗

葉念琛 曾志偉 《影視博覽2022》中無綫公布的《我的燦爛》海報。
《影視博覽2022》中無綫公布的《我的燦爛》海報。（圖片來源：TVB）
葉念琛 曾志偉 方力申終於可同陳瀅演一對情侶。
方力申終於可同陳瀅演一對情侶。（圖片來源：IG＠missjni）
曾志偉 葉念琛當年一手撮合方力申和鄧麗欣，同時令「阿寶」角色成為經典﹗
葉念琛當年一手撮合方力申和鄧麗欣，同時令「阿寶」角色成為經典﹗（圖片來源：東方新地）

由2003年張國榮離世講起

《我的燦爛》內容講幾個因迷戀偶像張國榮的好姊妹，因為偶像突然離世，從憂傷的2003年一路走到現在，大家因為成長階段遭遇各異，為了愛情、親情、友情，交織著一段段恩怨情仇﹗而陳山聰接受傳媒訪問時，承認將開拍葉念琛的無綫新劇《我的燦爛》，指新角色是過去從未演過，所以相當期待﹗

曾志偉 陳山聰表示終於可同葉念琛合作表示好高興﹗
陳山聰表示終於可同葉念琛合作表示好高興﹗（圖片來源：IG＠joelshanchung）
葉念琛 曾志偉 除了之前傳出的劉佩玥和蔣家旻外，還有陳曉華﹗
除了之前傳出的劉佩玥和蔣家旻外，還有陳曉華﹗（圖片來源：IG＠herachann）
葉念琛 曾志偉 朱晨麗
朱晨麗（圖片來源：IG＠rebecca_zhu）

曾志偉欽點葉念琛開拍港版《上流戰爭》搶收視

曾志偉去年初回巢無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）全面改革綜藝節目，及後無綫公布業績，曾志偉自比五十分，但去年8月已獲升職為總經理（節目內容營運），有報道指曾志偉會著手搞搞劇集方面﹗有指為重振無綫劇集的龍頭地位，搵來外援葉念琛導演開劇，曾志偉和葉念琛曾合作《72家租客》，對葉導有信心，有指曾志偉搵葉念琛開拍以韓國話題劇 《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的港劇，圍繞幾個女角為復仇明爭暗鬥的故事﹗

葉念琛 曾志偉 Penthouse 蔡潔
韓劇《上流戰爭》由金素妍、柳真、李智雅以及嚴基俊主演，播出以來引起熱話﹗ （圖片來源：《上流戰爭》海報）
葉念琛 蔡潔 曾志偉 penthouse
葉念琛導演下的方力申及鄧麗欣成功製作愛情三步曲，令鄧麗欣演「阿寶」成經典角色之一﹗葉念琛曾拍攝港劇《心冤》並找來惠英紅及謝君豪等演出﹗（圖片來源：[email protected]

曾志偉捧愛將蔡潔上位

報道指曾志偉對葉念琛充滿信心，放手交給對方籌備，不過女主角方面當然有話事權，有指曾志偉愛將蔡潔是主角之一，並力捧蔣家旻、劉佩玥及陳瀅等小花上位﹗蔡潔是邵氏藝人，她和曾志偉曾在《香港仔》有肉搏床戲，曾志偉一早睇好蔡潔是可造之才，今次隔空合作相信一定可以擦出火花﹗葉念琛亦會幫手搵外援入劇組，務求帶給觀眾更多新鮮感，網民最關心有沒有曾志偉的新抱王敏奕﹗

葉念琛 蔡潔 曾志偉 penthouse
32歲蔡潔華姐出身，氣質及外型被指激似李佳芯﹗（圖片來源：[email protected]
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曾志偉去年初成為無綫高層後，上任八個月升職，真威水﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
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蔡潔的入行處女作《香港仔》，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。（圖片來源：電影《香港仔》截圖）
葉念琛 penthouse 蔡潔 曾志偉
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，當年首次拍攝香港電影，就要全裸拍情慾戲，蔡潔直言沒有考慮太多，一口答應拍攝，又指劇情需要性感冇底線﹗（圖片來源：電影《香港仔》截圖）

硬捧三小花上位

曾志偉曾在訪問中指無綫有別於其他電視台，以合家歡家庭觀眾為主，所以節目內容不能太另類，因為唔可以教壞細路，要有界線﹗曾志偉又透露無綫主席許濤向他打強心針可以開源不用節流，證明公司願意投放金錢在不同製作上﹗

葉念琛 蔡潔 曾志偉 penthouse
32歲劉佩玥近年劇接劇，備受力捧﹗（圖片來源：[email protected]
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32歲陳瀅﹗（圖片來源：[email protected]
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蔣家旻去年奪飛躍進步女藝員獎，今年憑《換命真相》提名最佳女配角，被指為大熱﹗（圖片來源：[email protected]

同《家族榮耀》撞橋？

葉念琛開拍的無綫新劇，除了被指是港版《Penthouse》外，更有指激似早前播畢的話題劇《家族榮耀》。最愛拍攝恩怨情仇、明爭暗鬥劇集的金牌監製梁家樹，監製的大製作網劇《家族榮耀》，卡士陣容強大有張智霖、楊茜堯（楊怡）、熊黛林、黃浩然、 李彩華、羅子溢（羅仲謙）等，內容講述家族三代人的明爭暗鬥故事﹗

葉念琛 曾志偉 《家族榮耀》是優酷和寰亞傳媒出品的時裝家族劇集，梁家樹及陳德修監製、張智霖、楊茜堯、李彩樺、羅子溢、熊黛林、黃浩然、梁靖琪及郭政鴻主演﹗
《家族榮耀》是優酷和寰亞傳媒出品的時裝家族劇集，梁家樹及陳德修監製、張智霖、楊茜堯、李彩樺、羅子溢、熊黛林、黃浩然、梁靖琪及郭政鴻主演﹗（圖片來源：微博@家族榮耀）
葉念琛 曾志偉 笑臉背後暗藏陰謀，各懷鬼胎﹗
笑臉背後暗藏陰謀，各懷鬼胎﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）
葉念琛 曾志偉 陳曼娜和于洋﹗
陳曼娜和于洋﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片

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