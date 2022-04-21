曾志偉搵葉念琛開拍港版《Penthouse》 撮合方力申、陳瀅下月開機

曾志偉自去初回巢無綫任高層後，除了大張旗鼓改革綜藝節目，更插手劇集，搵外援葉念琛導演開拍以韓劇《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的劇集，誓要重奪無綫劇集收視一哥地位﹗由葉念琛監製及執導的無綫新劇《我的燦爛》演員名單公開﹗