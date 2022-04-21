曾志偉搵葉念琛開拍港版《Penthouse》 撮合方力申、陳瀅下月開機
我的燦爛｜葉念琛親自揀角
被稱為港版《Penthouse》的《我的燦爛》將於6月開拍，上月葉念琛在社交網透露「選演員從來是一件令人頭痛的事，新知舊雨，有誰想加入？」引來一眾演員舉手自薦，包括湯洛雯、陳敏之、莊思敏、李君妍等﹗據知《我的燦爛》共20集，演員陣容則有方力申、陳瀅演情侶，還有劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、蔣家旻和陳山聰等﹗
由2003年張國榮離世講起
《我的燦爛》內容講幾個因迷戀偶像張國榮的好姊妹，因為偶像突然離世，從憂傷的2003年一路走到現在，大家因為成長階段遭遇各異，為了愛情、親情、友情，交織著一段段恩怨情仇﹗而陳山聰接受傳媒訪問時，承認將開拍葉念琛的無綫新劇《我的燦爛》，指新角色是過去從未演過，所以相當期待﹗
曾志偉欽點葉念琛開拍港版《上流戰爭》搶收視
曾志偉去年初回巢無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）全面改革綜藝節目，及後無綫公布業績，曾志偉自比五十分，但去年8月已獲升職為總經理（節目內容營運），有報道指曾志偉會著手搞搞劇集方面﹗有指為重振無綫劇集的龍頭地位，搵來外援葉念琛導演開劇，曾志偉和葉念琛曾合作《72家租客》，對葉導有信心，有指曾志偉搵葉念琛開拍以韓國話題劇 《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的港劇，圍繞幾個女角為復仇明爭暗鬥的故事﹗
曾志偉捧愛將蔡潔上位
報道指曾志偉對葉念琛充滿信心，放手交給對方籌備，不過女主角方面當然有話事權，有指曾志偉愛將蔡潔是主角之一，並力捧蔣家旻、劉佩玥及陳瀅等小花上位﹗蔡潔是邵氏藝人，她和曾志偉曾在《香港仔》有肉搏床戲，曾志偉一早睇好蔡潔是可造之才，今次隔空合作相信一定可以擦出火花﹗葉念琛亦會幫手搵外援入劇組，務求帶給觀眾更多新鮮感，網民最關心有沒有曾志偉的新抱王敏奕﹗
硬捧三小花上位
曾志偉曾在訪問中指無綫有別於其他電視台，以合家歡家庭觀眾為主，所以節目內容不能太另類，因為唔可以教壞細路，要有界線﹗曾志偉又透露無綫主席許濤向他打強心針可以開源不用節流，證明公司願意投放金錢在不同製作上﹗
同《家族榮耀》撞橋？
葉念琛開拍的無綫新劇，除了被指是港版《Penthouse》外，更有指激似早前播畢的話題劇《家族榮耀》。最愛拍攝恩怨情仇、明爭暗鬥劇集的金牌監製梁家樹，監製的大製作網劇《家族榮耀》，卡士陣容強大有張智霖、楊茜堯（楊怡）、熊黛林、黃浩然、 李彩華、羅子溢（羅仲謙）等，內容講述家族三代人的明爭暗鬥故事﹗