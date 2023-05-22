曾志偉宣佈TVB搞男團選秀節目 網民反應一面倒唔睇好：咪有隊Super Tiger囉
曾志偉宣佈TVB搞男團選秀節目
TVB總經理曾志偉於今日J2 Happy Summer記者會上宣佈，TVB將會與內地《中國好聲音》、《中國達人秀》製作團隊合作，合辦《亞洲超星團》，並且會在韓國、日本、香港、台灣和國內等地修羅有潛質的年輕人。曾志偉亦在事後透露今次篩選參賽者的標準：「跳唱就最緊要啦，靚仔啦，高度劃一，我咁嘅高度就去唔到㗎喇。」
一句寸爆回應並非用嚟打MIRROR
今次TVB推出男團選秀節目，令唔少人都聯想到捧紅MIRROR、ERROR和MC張天賦等多位歌手嘅ViuTV《全民造星》。當曾志偉被問到《亞洲超星團》是否用嚟對抗MIRROR嘅時候，曾志偉就回應指：「唔係，我哋亞洲地區嘛」，網民都認為曾志偉嘅回應非常帶骨，仲話曾志偉似係想暗示「MIRROR紅不過羅湖」添！
網民反應一面倒唔睇好：咪有隊Super Tiger囉
其實TVB已經唔係第一次推出男團，之前為了為了食住因《全民造星》而誕生的MIRROR、ERROR等男團、女團的熱潮，TVB繼去年推出女團After Class後，再臨時組成一個10人限定男團Super Tiger，後來突然嚟一個大地震式重組，將企開C位開羅天宇踢走。今次仲話推出新男團，令網民都一面倒表示唔睇好！
TVB新節目｜余思霆陪獎門人遊日本
TVB今日（5月22日）舉行「Happy Summer」記者會，介紹翡翠台和J2即將在夏日推出的新節目，其中余思霆在《限定Super遊》中著Bra Top滑雪兼浸溫泉，又在《濠玩夏水禮》著泳衣上陣，最吸引觀眾視線，成功搶Fo！從記者會上播出的《限定Super遊》預告片可見，除了早前TVB娛樂新聞台已報道過TVB總經理曾志偉、「日本通」周奕瑋以及陳嘉慧一齊出發去日本拍攝外，原來這個節目還有余思霆做主持，片中她穿著Bra Top上陣滑雪兼浸溫泉，睇到觀眾嘩嘩聲！
仲有浸溫泉一幕，陳嘉慧只肯著和服露腿，完全被只圍著一條毛巾的余思霆比下去：
余思霆《濠玩夏水禮》搶Fo
而在另一個由Bob及金剛做主持的重女節目《濠玩夏水禮》中，余思霆亦有份著泳衣上陣，但睇片段似乎並非在玩遊戲，而是在介紹酒店設施。
謝嘉怡做節目助手
而已卸任J2創意總監一職的C君，仍有份主持無綫節目《咁你都唔識》，節目中搵來2020年度港姐冠軍謝嘉怡做助手，記者會上她站在馮盈盈身邊，竟矮足近一個頭，睇真啲，原來馮盈盈著了一對5吋高的高踭鞋！
蘇韻姿發福現身
而離開《愛回家》劇組後一直少有露面的蘇韻姿，這日亦有現身介紹她有份主持的新節目《不可能任務》，扮演警隊跨部門演習，不過在記者會上穿著牛仔工人褲的她，身形和臉形似乎都比身旁謝嘉怡等女主持「大隻」不少。
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看