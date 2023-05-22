曾志偉宣佈TVB搞男團選秀節目 網民反應一面倒唔睇好：咪有隊Super Tiger囉

今年無綫為炎夏推出連串J2「Happy Summer」節目，無綫總經理曾志偉連同半百藝人齊齊出席記者會宣傳。其中曾志偉更宣佈將會與內地《中國好聲音》團隊合作，舉辦男團選秀節目《亞洲超星團Asia Super Young》。當被問到新男團是否用嚟對抗MIRROR時，曾志偉更以一句寸爆否認傳聞！