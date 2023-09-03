曾志偉手術後返港現身見傳媒 怒斥做假新聞隨時令人睇唔開：你哋問吓良心
曾志偉怒斥做假新聞害死人：你哋問吓良心
曾志偉今日（3日）下午從台灣返港，一步出禁區就即刻接受傳媒訪問。當被問到有否受近日各種傳聞影響時，曾志偉幽默回應指：「本身我就唔睇呢啲新聞嘅，做咗呢行幾廿年啦。但實在有好多朋友都搵我，我仲同佢哋開玩笑講：『嗰個唔係我嚟，係韓琛嚟』。係韓琛先會做呢啲，我哋點會做呢啲詐騙集團呢。我最憎呢啲嘢。」曾志偉說的韓琛是他在電影《無間道》飾演的角色。
曾志偉怒斥假新聞容易令一些小朋友睇唔開
曾志偉開完玩笑就再次正經回應事件，他指：「假新聞對我哋呢啲咁年長、係到咁多年，其實對我哋影響唔係太大，但如果係後生、剛剛出道嘅，明明接咗好好嘅廣告或劇集，最後因為假新聞而失去機會，其實真係好慘。好多時都因為假新聞而害到好多人，甚至一啲小朋友因為睇唔開而自殺。」曾志偉呼籲市民在看網上新聞時不要盡信，要判斷新聞的真偽；而做假新聞的人亦要問清楚良心，希望在做假新聞前三思。
回應「三陳一蕭」災難級表現：畀人睇下靚仔未必做到司儀
當被問到對今年港姐總決賽中四位型男主持的災難級主持有何看法時，曾志偉就笑指：「都好嘅，畀人睇下靚仔未必做到司儀。我覺得唔能夠怪佢哋，因為佢哋實在係太忙，我都同佢哋講加油，我哋都想畀新鮮感大家，換吓口味，唔好又見到我、C君呢啲甩頭甩骨嘅。但原來大家都會回味我哋呢班口齒伶俐嘅，所以靚仔都有靚仔嘅好，三尖八角又有三尖八角嘅好，咁出年再諗過囉，每年都有新花臣。」
自爆病情已經拖延十年：動脈瘤穿嘅話就冇得救
此外，曾志偉亦有就病情作出回應，他指手術非常成功，康復進度良好，將會在下年回台複診。曾志偉指一直有到台灣動手術的念頭，但十年來動脈瘤的情況都沒有特別情況，直至去年才得悉動脈瘤發大道需要做手術。現時肚臍下方放了三種支架，他表示感恩現代醫學昌明，指如果沒有做手術的話，大動脈有機會會穿，更指「穿嘅話其實就冇得救」。
發聲明否認參與投資詐騙集團
近日網上一度流傳有關曾志偉涉嫌參與投資緬甸詐騙集團，甚至已經被警方帶走接受調查。傳聞越傳越逼真，曾志偉於昨日（2日）接受傳媒訪問，表示對事件「完全唔知情」，並且馬上透過無綫發出聲明，指控無理指控對他個人和專業聲譽造成了嚴重損害，並且會保留留尋求法律賠償的所有權利。
一度被傳出即將離巢TVB 視像形式現身否認事因
除了被捲入入股詐騙集團風波之外，在曾志偉手術過後修養期間，曾經有報道指在曾志偉回TVB擔任總經理後，收視沒有提升之餘，TVB損失嚴重，在剛公布的無綫中期業績更錄得4.06億元虧蝕，所以身為總經理的曾志偉將為首當其衝，連同主席許濤一齊離開TVB。就此謠言，主席許濤早前在將軍澳電視城開記者會，表示報道所講的他與曾志偉離開TVB崗位絕非事實。曾志偉亦以視像形式見記者，兼否認辭職的說法。
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看