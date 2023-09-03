曾志偉手術後返港現身見傳媒 怒斥做假新聞隨時令人睇唔開：你哋問吓良心

無綫總經理曾志偉因血管擴張問題，上月在台灣接受支架植入手術，並且在當地修養。不過在修養期間網上瘋傳多個新聞，先指其有可能離巢TVB，又指他被查出入股緬北詐騙集團，更一度被警方帶走調查。曾志偉今日從台灣一抵港就接受傳媒訪問，親自就傳聞作出回應。