曾志偉指某部份製作Cheap兼教壞小朋友 陳志雲評：就算請多100個曾志偉都冇用

電視廣播（0511）日前舉行上半年業績報告會，年初重返TVB的曾志偉，首次以副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份出席是次業績發布會，志偉自評上任後分數只得「50分啦」。

編輯：東方新地｜圖片來源：電視截圖、星夢傳奇官方IG、陳志雲IG、東方新地｜原文：新Monday