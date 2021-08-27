曾志偉指某部份製作Cheap兼教壞小朋友 陳志雲評：就算請多100個曾志偉都冇用
電視廣播（0511）日前舉行上半年業績報告會，年初重返TVB的曾志偉，首次以副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份出席是次業績發布會，志偉自評上任後分數只得「50分啦」。
編輯：東方新地｜圖片來源：電視截圖、星夢傳奇官方IG、陳志雲IG、東方新地｜原文：新Monday
製作更多選秀節目
根據業績電視廣播（0511）收入微升2％至近12.5億，廣告收入增加31％，但上半年仍然出現虧損2億8400萬元。對比上年同期蝕2億9300萬元，即志偉上任後蝕少900萬。志偉透露未來將重點發展選秀節目，又舉例稱《星夢傳奇》取得成功，並可藉擁有全球最大廣東話市場優勢，決意將TVB的選秀節目擴展至全世界。
強調電視台別教壞細路
被問到友台ViuTV走勢凌厲，TVB會否仿傚對家所製作的節目，曾志偉回應指TVB一直以普羅家庭觀眾的對象為主，由8個月至88歲都是目標觀眾，節目題材不能太偏鋒，強調「都係嗰句，唔好教壞細路」。不過，他認為友台亦有可取之處：「點解可以咁平做一個節目都有人睇。」他舉例指例如《香港小姐》等大型綜藝節目，便需要投放很多資源去製作。
陳志雲：就算請多100個曾志偉都冇用
至於前TVB高層陳志雲，過往不時評論舊東家，日前他接受商台節目《我俾子君焫着了》訪問時，直言「而家嘅TVB好似變咗以前嘅ATV，我諗係同佢嘅品牌效應、負面效應有關。」更說：「我曾經講過就算請多100個曾志偉，請多100個叻過曾志偉好多倍嘅人過嚟都係冇用，因為人哋覺得呢個品牌嘅價值係負面。佢一定要由裡面改返出嚟，全個機構嘅文化、定位、價值觀要改，失去嘅觀眾先會返嚟。」