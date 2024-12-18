異空感應｜曾文心谷出心形胸扮屯門娜娜 台慶爆喊奪獎多謝自己
曾文心谷出心形胸扮屯門娜娜
曾文心在《異空感應》中一連兩集登場，飾演街頭歌手的她雖然沒有特別多對白，但就在劇中穿上粉紅色超低胸上衣出場，仲同一班大叔包括胡渭康等人大跳貼身舞，似足屯門娜娜同Happy伯咁。在成名作《反黑英雄》以密實學生妹登場的曾文心，今次在《異空感應》中大騷豐滿上圍，谷出心形胸，認真估佢唔到！
曾文心一度遭抨擊 台慶爆喊奪「全台力撐潛女藝人」
現年27歲的曾文心，在2021年開始在TVB出演小角色，直至今年憑《反黑英雄》成功突圍而出，吸引被霸凌的學生妹「陳樂怡」，吸引到網民眼球。有網民大讚曾文心演技出眾，但亦有部分網民認為她太過老顏，就連在劇中飾演其媽媽的顏仟汶都靚過佢。
因外表飽受抨擊的曾文心，在今年台慶夜上火張振朗撐腰，大讚曾文心非常勤力，為對方頒發「全台力撐潛女藝人」獎。曾文心得知獲獎時在台上爆喊，除了感謝TVB台前幕後，亦表示要多謝自己，更指：「我真係好鍾意同你哋一齊開工，以後我哋開多啲工。」
曾文心戲份漸重演技獲讚夠自然
今年7月，有社交網專頁以「呢個妹妹做得幾好喎」為題，貼出曾文心的喊戲劇照，引來兩方網民爭議，有網民認同並大讚曾文心演技夠自然：「越演越好」、「雖然外表唔算靚，但演技幾自然」、「坦白嚟講點睇都年紀大咗d，但演出都做得幾好！」、「做得好，夠自然」等。
有網民勁彈「把聲及演技都好作狀」
不過有網民就質疑曾文心做戲太作狀，把聲亦太嘈：「把聲嘈過蔡思貝！作狀！唔識做戲」、「平時一兩句還可以，今集對白多了，怪怪的」、「把聲及演技都好作狀」、「胡杏兒絕技…囧？」、「講對白超唔掂勁生硬，好做作」、「無演技，無聲線，無樣貌，角色又差劣，無綫搞乜？」
被指是「ugly gigi」同時撞樣多位女星
此外有不少網民指現年27歲的曾文心貌似Gigi炎明熹，只係較炎明熹年老及醜樣，但亦有網民指她撞樣其他多位女星：「有當年楊羚的影子」、「我覺得她有舒淇的影子」、「第一眼看似蔣家旻！」
曾文心為《反黑英雄》獻出「第一次」
曾文心首次挑戰如此多戲份的角色，她在接受訪問時表示非常感激公司和監製給她機會，讓她能在《反黑英雄》中獲得這麼多戲份，這對她來說是一個全新的挑戰，也獻出她好多個「第一次」，包括第一次拍動作戲、第一次有故事線等。
積極面對負評：一開始係有少少傷心
對於網上的不同評論曾文心也有所感受，好comment她直言會好開心，而唔好嘅comment，一開始係會有少少傷心，但亦令她有想要進步的衝勁。她感慨指身邊好多親朋好友都已不在，她認為人生好短暫，所以要不斷進步、了解自己，並希望身邊的人都可以積極生活，她就已經好開心滿足。