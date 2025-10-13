31歲曾樂彤嫁MIRROR御用監製徐浩 戴祖儀率星級姊妹團性感撐場 新郎讀誓詞爆喊勁感動！
昨晚婚禮現場直擊 徐浩愛的宣言感動爆喊
昨晚的婚禮由傳統的中式儀式開始，曾樂彤穿上一身精緻的中式禮服，紮起長髮，妝容明艷動人，一臉幸福地等待新郎徐浩前來。在接新娘環節，當徐浩深情款款地宣讀愛的宣言時，一時感觸，竟忍不住激動落淚，真情流露的畫面讓在場所有人都為之動容，而新娘曾樂彤也甜笑著眼泛淚光。二人合照時更是甜蜜滿瀉，徐浩從後緊抱著曾樂彤的纖腰，幸福之情溢於言表。而由戴祖儀等人組成的姊妹團則穿上淺藍色長裙，溫馨陪伴在側。
曾樂彤IG感恩發文 蔡卓妍送上最真摯祝福
在婚禮前夕，準新娘曾樂彤已難掩興奮之情，在社交平台更新多張婚前派對的相片，並感性發文：「進入最後倒數階段，除咗感恩就係感恩。由細到大從來無舉辦過屬於自己嘅Party，多謝我嘅好姊妹 @choisaaaa 以Bridal Shower嘅名義，去將所有我愛同愛我嘅人放埋一齊」。而作為好閨密的蔡卓妍（阿Sa）亦在婚禮當天上載照片並送上祝福，向新人表示：「我衷心祝福你同 @terrychui22 百年好合 永結同心，我知道你一定會幸福！因為你值得擁有一切美好嘅事~ Love you」。
回顧徐浩法國求婚驚險一刻
這段美好姻緣始於去年的法國巴黎。徐浩早前受訪時透露，2024年他跟隨MIRROR到英國進行巡迴演唱會後，便計劃與曾樂彤同遊巴黎並進行求婚。由於行程緊密，他幾乎沒有時間提前準備，導致求婚一刻非常緊張。他憶述當時自己講求婚誓詞時講到口窒窒，更做出奇怪的舉動，他笑言：「當時的情況好好笑，我當時唔知點解是跳起咗再跪，事後看片都覺得自己很奇怪，所以決定不POST出來，唔俾人睇。」這個又驚又喜的時刻，最終成功抱得美人歸。
阿Sa精心策劃睡衣派對 姊妹團陣容超豪華
為了讓好姊妹曾樂彤有個難忘的回憶，蔡卓妍（阿Sa）特意為她舉辦了一場星光熠熠的婚前睡衣派對。派對在一所豪宅內舉行，準新娘曾樂彤穿上深紅色絲質睡衣，頭戴「BRIDE」頭飾及頭紗，非常搶眼。而姊妹團陣容亦相當鼎盛，包括戴祖儀、蔡明思、沈殷怡、彭秀慧、柯驛誼（盤菜瑩子）等，眾人都換上睡衣在床上大玩特玩，又唱歌又玩遊戲，場面溫馨又熱鬧，大家貼面合照，一同分享曾樂彤出嫁的喜悅，足見她們深厚的姊妹情。