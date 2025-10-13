31歲曾樂彤嫁MIRROR御用監製徐浩 戴祖儀率星級姊妹團性感撐場 新郎讀誓詞爆喊勁感動！

31歲前英皇小花曾樂彤昨晚正式出嫁，與MIRROR御用監製徐浩拉埋天窗，婚禮現場星光熠熠！在接新娘環節，徐浩宣讀愛的宣言時竟激動到當場爆喊，場面超感人，連帶新娘子也感動得眼泛淚光。而由好姊妹蔡卓妍（阿Sa）率領的星級姊妹團更是全場焦點。