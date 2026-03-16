英皇藝人銅鑼灣快閃活動 曾比特電車派對爆加場內幕 張敬軒上環巧遇興奮打卡
曾比特電車上爆演唱會加場內幕
英皇娛樂為慶祝25+周年，昨日下午舉辦【英皇娛樂25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】，將電車變身舞池。曾比特、許靖韻、VIVA成員姜咏鑫、馬思惠、張鈊貽，以及黎展峯、黃明德等七位藝人登上專屬電車，從銅鑼灣電車總站一路巡遊至屈地街車廠。期間曾比特被粉絲問及會否出席5月4日的25+英皇群星演唱會時，他即場揚言「公司這個盛事各位大師兄大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場呀，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」他更透露Beat Friday為25+全新創作了一首經典金曲串燒Remix，並在電車上率先試聽。
張敬軒上環巧遇電車興奮打卡
活動期間出現驚喜插曲，張敬軒恰巧在上環準備開工時，得知電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡。軒仔的驚喜出現讓一眾師弟師妹非常驚喜，現場氣氛瞬間升溫。這個意外相遇成為整個電車派對的亮點之一，展現了英皇娛樂藝人之間的深厚情誼。許靖韻表示「早前放完假返來，已經ready好開工嘅心情，但今日電車活動竟然係咁chill，可以寓工作於娛樂！」而VIVA三位成員更邀請許靖韻在電車上一起跳《FOMO》，彌補Carina缺席的遺憾。
英皇群星演唱會門票火速售罄
【恒生保險呈獻：25+ 英皇群星演唱會】將於5月4日在啟德體育園主場館舉行，日前於Klook的優先訂票已火速售罄，全城反應熱烈。演唱會將於3月18日上午10時以恒生信用卡優先搶飛，並於19日上午10時公開發售。為配合25+周年慶典，英皇娛樂將於3月至5月展開一連串慶祝活動，包括淺水灣the pulse將於3月28日至4月19日舉行【英皇娛樂25+嘉年華】，設有海邊限定音樂表演及復活節尋星城市任務，參加者有機會贏取演唱會門票。
粉絲沿線守候追隨電車派對
昨日活動開始前，七位藝人先在銅鑼灣東角行人專用區快閃，大派25+英皇群星演唱會限定應援扇，與公眾合照及簽名，引起現場騷動。過百粉絲跟隨藝人們步行前往電車總站，沿途關心偶像並詢問演唱會相關消息。黎展峯提到之前曾參加Beat Friday的派對，氣氛非常好，今次聽到自己的歌《我需要哭》被重新演繹後，「令首歌即刻冇咁悲傷，簡直係一隻『跳得』嘅悲情歌」。黃明德則表示對街頭表演非常熟悉，經常在公司社交媒體頻道進行各種街頭任務，堪稱「銅鑼灣地膽」。