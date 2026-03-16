英皇藝人銅鑼灣快閃活動 曾比特電車派對爆加場內幕 張敬軒上環巧遇興奮打卡

英皇娛樂昨日在銅鑼灣舉辦史上首架電車Disco派對，曾比特、許靖韻等七位藝人登上專屬電車狂歡超過一小時，沿途吸引大批粉絲追隨。活動期間曾比特更爆出演唱會內幕消息，而張敬軒巧遇電車經過時的反應，令現場氣氛推向高峰。