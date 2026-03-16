英皇藝人銅鑼灣快閃活動 曾比特電車派對爆加場內幕 張敬軒上環巧遇興奮打卡

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英皇娛樂昨日在銅鑼灣舉辦史上首架電車Disco派對，曾比特、許靖韻等七位藝人登上專屬電車狂歡超過一小時，沿途吸引大批粉絲追隨。活動期間曾比特更爆出演唱會內幕消息，而張敬軒巧遇電車經過時的反應，令現場氣氛推向高峰。

曾比特電車上爆演唱會加場內幕

英皇娛樂為慶祝25+周年，昨日下午舉辦【英皇娛樂25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】，將電車變身舞池。曾比特、許靖韻、VIVA成員姜咏鑫、馬思惠、張鈊貽，以及黎展峯、黃明德等七位藝人登上專屬電車，從銅鑼灣電車總站一路巡遊至屈地街車廠。期間曾比特被粉絲問及會否出席5月4日的25+英皇群星演唱會時，他即場揚言「公司這個盛事各位大師兄大師姐都出動，我都成日比人問會唔會加場呀，但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場！」他更透露Beat Friday為25+全新創作了一首經典金曲串燒Remix，並在電車上率先試聽。

張敬軒上環巧遇電車興奮打卡

活動期間出現驚喜插曲，張敬軒恰巧在上環準備開工時，得知電車將要駛來，隨即停下來等待並興奮打卡。軒仔的驚喜出現讓一眾師弟師妹非常驚喜，現場氣氛瞬間升溫。這個意外相遇成為整個電車派對的亮點之一，展現了英皇娛樂藝人之間的深厚情誼。許靖韻表示「早前放完假返來，已經ready好開工嘅心情，但今日電車活動竟然係咁chill，可以寓工作於娛樂！」而VIVA三位成員更邀請許靖韻在電車上一起跳《FOMO》，彌補Carina缺席的遺憾。

英皇群星演唱會門票火速售罄

【恒生保險呈獻：25+ 英皇群星演唱會】將於5月4日在啟德體育園主場館舉行，日前於Klook的優先訂票已火速售罄，全城反應熱烈。演唱會將於3月18日上午10時以恒生信用卡優先搶飛，並於19日上午10時公開發售。為配合25+周年慶典，英皇娛樂將於3月至5月展開一連串慶祝活動，包括淺水灣the pulse將於3月28日至4月19日舉行【英皇娛樂25+嘉年華】，設有海邊限定音樂表演及復活節尋星城市任務，參加者有機會贏取演唱會門票。

粉絲沿線守候追隨電車派對

昨日活動開始前，七位藝人先在銅鑼灣東角行人專用區快閃，大派25+英皇群星演唱會限定應援扇，與公眾合照及簽名，引起現場騷動。過百粉絲跟隨藝人們步行前往電車總站，沿途關心偶像並詢問演唱會相關消息。黎展峯提到之前曾參加Beat Friday的派對，氣氛非常好，今次聽到自己的歌《我需要哭》被重新演繹後，「令首歌即刻冇咁悲傷，簡直係一隻『跳得』嘅悲情歌」。黃明德則表示對街頭表演非常熟悉，經常在公司社交媒體頻道進行各種街頭任務，堪稱「銅鑼灣地膽」。

曾比特 張敬軒 英皇娛樂藝人包括曾比特 (Mike)、許靖韻(Angela)、女 子組合 VIVA 成員姜咏鑫(Ada)、 馬思惠(Macy)、張鈊貽(ValC)、 黎展峯(Andy)及黃明德(Dark) 驚喜現身，一行七人更登上專屬 電車，全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派 對】正式啟航。（圖片來源：大會提供）
英皇娛樂藝人包括曾比特 (Mike)、許靖韻(Angela)、女 子組合 VIVA 成員姜咏鑫(Ada)、 馬思惠(Macy)、張鈊貽(ValC)、 黎展峯(Andy)及黃明德(Dark) 驚喜現身，一行七人更登上專屬 電車，全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派 對】正式啟航。（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 英皇娛樂藝人包括曾比特 (Mike)、許靖韻(Angela)、女 子組合 VIVA 成員姜咏鑫(Ada)、 馬思惠(Macy)、張鈊貽(ValC)、 黎展峯(Andy)及黃明德(Dark) 驚喜現身，一行七人更登上專屬 電車，全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派 對】正式啟航。（圖片來源：大會提供）
英皇娛樂藝人包括曾比特 (Mike)、許靖韻(Angela)、女 子組合 VIVA 成員姜咏鑫(Ada)、 馬思惠(Macy)、張鈊貽(ValC)、 黎展峯(Andy)及黃明德(Dark) 驚喜現身，一行七人更登上專屬 電車，全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派 對】正式啟航。（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 被粉絲反問會否出席 5 月 4 日演 唱會，Mike 即揚言:「公司這個 盛事各位大師兄大師姐都出動， 我都成日比人問會唔會加場呀， 但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場!」（圖片來源：大會提供）
被粉絲反問會否出席 5 月 4 日演 唱會，Mike 即揚言:「公司這個 盛事各位大師兄大師姐都出動， 我都成日比人問會唔會加場呀， 但我可以同大家講如果加場，我實會唱足咁多場!」（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】,過百 粉絲熱情歡送，盛況及熾熱氣氛 high 爆整個港島!（圖片來源：大會提供）
全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】,過百 粉絲熱情歡送，盛況及熾熱氣氛 high 爆整個港島!（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】,過百 粉絲熱情歡送，盛況及熾熱氣氛 high 爆整個港島!（圖片來源：大會提供）
全港首次【英皇娛樂 25+ Moving Cantopop Disco 電車派對】,過百 粉絲熱情歡送，盛況及熾熱氣氛 high 爆整個港島!（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 在登上電車之旅前，七位藝人先 走入鬧市與公眾熱熱身，快閃銅 鑼灣東角行人專用區，大派 25+ 英皇群星演唱會限定應援扇及 於在場公眾互動。（圖片來源：大會提供）
在登上電車之旅前，七位藝人先 走入鬧市與公眾熱熱身，快閃銅 鑼灣東角行人專用區，大派 25+ 英皇群星演唱會限定應援扇及 於在場公眾互動。（圖片來源：大會提供）
曾比特 張敬軒 大師兄張敬軒碰巧在上環工作， 偶遇【英皇娛樂 25+ 電車】興奮 打卡!（圖片來源：大會提供）
大師兄張敬軒碰巧在上環工作， 偶遇【英皇娛樂 25+ 電車】興奮 打卡!（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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