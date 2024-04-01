曾比特拉直爆炸頭相再被翻出 盤點5大造型 睇晒大、中、小爆！

由《全民造星》誕生的曾比特Mike，轉戰內地發展後聲名大噪，被內地Fans封為「國民男孩」。一個爆炸頭造型相當吸睛，內地登上《聲生不息》後，更是紅透半邊天。最近標誌性爆炸頭的Mike拉直頭髮的影片被網民翻出再次熱討，指曾老師真係唔可以變返直髮，一文睇晒Mike出道至今5大造型。