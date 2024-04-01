曾比特拉直爆炸頭相再被翻出 盤點5大造型 睇晒大、中、小爆！
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由《全民造星》誕生的曾比特Mike，轉戰內地發展後聲名大噪，被內地Fans封為「國民男孩」。一個爆炸頭造型相當吸睛，內地登上《聲生不息》後，更是紅透半邊天。最近標誌性爆炸頭的Mike拉直頭髮的影片被網民翻出再次熱討，指曾老師真係唔可以變返直髮，一文睇晒Mike出道至今5大造型。
曾比特拉直頭髮影片再被翻出
曾比特Mike以標誌性爆炸頭出道，早前參加真人騷《披荊斬棘2》更令佢喺內地人氣急升，長搵長有！近日Mike參加《披荊斬棘2》時拉直髮造型突然再被網民翻出熱討。當時Mike突然想試吓拉直頭髮就叫髮型師幫佢夾直個爆炸頭，仲整咗個「空氣瀏海」，其間mike自己都覺得個髮型好奇怪、好好笑，感覺好有古代感。對於Mike的「直髮造型」唔少網民都表示似乎真係爆炸頭係最啱佢「佢髮線高」「好似禿頭火雲邪神」「原形畢露」「打回原形」「真係好似高志森」「好似啲清朝人啱啱剪辮咁」「都係爆炸頂好睇啲，遮住面再加令人focus係個爆炸頭，無咁易focus個樣」「邊個諗到將佢變爆炸頭真係好勁」「曾老師都係爆炸頭好啲」
盤點曾比特5大髮型造型
1.《全民造星2》參賽時造型
曾比特Mike未出道時參加《全民造星2》時並唔係爆炸頭，唔少網民睇返覺得簡直好似2個人咁！
曾比特︳2. 細爆炸頭
雖然曾比特Mike參加《全民造星2》一開始時並唔係爆炸頭，但去到總決賽時爆炸頭已開始現形！
曾比特︳3.中爆炸頭
曾比特Mike現時最新造型係「中爆炸頭」，比以往的爆炸頭細！曾比特經常參與內地節目，現時正參與緊《我們的歌》，與多個勁人歌手合唱，如庾澄慶合唱《情非得已》、台灣歌手ALin合唱《記得》等。
曾比特︳4. 大爆炸頭
曾比特曾經最大爆炸頭時，整張臉都差唔多要被炸爆頭遮蓋！
曾比特︳5. 復古AI髮型造型
曾比特早前有玩最近好興的ai復古造型，當中有唔少髮型造型，都好似幾適合曾老師！
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圖片來源：《勿說是推理》、ig＠mikeeeee___、《全民造星II》、weibo＠MikE曾比特資料或影片來源：原文刊於NewMonday