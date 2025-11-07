曾比特棄經典「爆炸頭」換新髮型鋪路轉會 宣布加盟英皇 許下一個超離譜願望
曾比特轉髮型鋪路轉會早有預謀
細心的網民早前已在Threads發現，環球官網正式移除曾比特的藝人資料，暗示轉會在即。更有網民翻出英皇娛樂集團營運總裁霍汶希上月底的微博影片，發現曾比特已以全新髮型現身楊受成的紅寶石婚晚宴，與標誌性的爆炸頭造型截然不同。曾比特為了新開始，更是每星期做足六日健身，風雨不改每次練足兩個鐘頭，展現對新公司的十足誠意。
霍汶希大讚曾比特有才華肯突破
對於成功簽下曾比特，霍汶希表示早在《造星》時期已經留意到他的實力。「《造星》時間已經有留意佢，不過一直未有機會合作。我哋睇到佢唔只係一個有才華嘅歌手，更係一個對音樂有堅持、肯不斷突破自己嘅藝人，亦都好欣賞佢對音樂嘅熱誠同埋嗰份純真。」霍汶希透露二人在某個場合認識後成為朋友，「呢個緣分就係咁開始，一直都想同佢合作，終於有機會合作到。相信佢加入公司之後，一定會帶俾大家更多驚喜。」曾比特則形容加盟過程十分自然，雙方在音樂理念上非常合拍。
曾比特許願要楊受成博士開金口合作
談到加入英皇後的計劃，曾比特透露正在精心挑選歌曲，希望呈現不一樣的自己給歌迷。雖然強調「慢工出細貨」，但他亦承諾會加快進度，用不同的新歌去「轟炸」大家。最令人驚喜的是，當被問及最想與公司哪位藝人合作時，曾比特竟然將目標鎖定在老闆楊受成博士身上。「希望可以同老闆合作出一首歌，因為平時都係聽老闆演講，但係甚少聽佢唱歌，所以我希望今次我入到嚟可以令老闆開金口。」這個願望確實相當特別，連他自己都忍不住哈哈大笑。
網民熱議曾比特轉會決定
曾比特宣布轉會消息後，網民反應相當熱烈。不少歌迷表示支持他的決定，「英皇資源多啲，希望Mike可以有更好發展」、「終於等到佢轉會，英皇應該會俾更多機會佢」。亦有網民對他要求老闆合作的願望感到好奇，「楊受成博士真係會唱歌？好想聽下」、「Mike呢個願望好搞笑，不過都幾有創意」。部分網民則關心他的音樂發展，「希望佢可以出返多啲好歌，Live演出真係好正」、「期待佢喺啟德開演唱會，但係唔好真係喺地鐵站」。
霍汶希微博宣傳照引爆猜測
金牌經理人霍汶希（Mani）日前一個微博帖文，竟然意外洩露旗下藝人動向？Mani發文宣傳容祖兒、鄧小巧及曾比特將一同出席大灣區音樂晚會，但曾比特明明是環球歌手，此舉即時引爆網民熱議，瘋傳他已秘密轉投英皇娛樂，她為宣傳將於9月28日舉行的大灣區電影音樂晚會，貼出了一張集合了容祖兒、鄧小巧及曾比特的宣傳照。由於霍汶希過往主要為英皇自家藝人宣傳，這次罕有地將環球唱片旗下的曾比特納入其中，舉動極不尋常，立即觸動了網民的八卦神經，紛紛猜測這是否意味著曾比特已經過檔英皇，而霍汶希的帖文就是「官方預告」。
曾比特傳遭環球冷待早萌去意
曾比特自從憑藉內地節目《聲生不息》爆紅後，人氣一時無兩，更接連參與《披荊斬棘2》等大型綜藝，事業前景一片光明。然而，當時已有傳聞指其所屬的環球唱片未有乘勝追擊，反而對他採取冷待態度，令他萌生去意。翻查資料，2022年曾有報道指他與環球簽下三年合約，若以此推算，合約在今年剛好屆滿，令他轉投新公司的傳聞更添幾分真實性。
霍汶希親自回應加盟傳聞
隨著網上討論愈演愈烈，甚至有娛樂評論人聲稱曾比特已確定加盟英皇，傳媒立即向霍汶希求證。對於曾比特是否已成為英皇一員，霍汶希沒有直接承認或否認，反而留下了一段充滿想像空間的回應，她表示：「我哋公司一直都好欣賞佢，好想同佢合作嘅，努力中，希望有機會合作。」這番曖昧的言論，不但未能平息傳聞，反而讓外界更加期待合作成真。
網民熱議曾比特新動向
霍汶希的帖文及回應在網上掀起巨大迴響，大批網民湧入討論區留言，對曾比特可能轉會的消息感到非常興奮。不少粉絲認為以英皇的資源和在內地市場的影響力，絕對能為曾比特的事業帶來新高峰，紛紛表示支持。有網民留言表示：「如果係真就好，英皇資源多好多！」、「環球真係唔識寶，浪費咗Mike！希望佢有更好發展。」看來大眾普遍樂見這次變動。