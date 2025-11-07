曾比特棄經典「爆炸頭」換新髮型鋪路轉會 宣布加盟英皇 許下一個超離譜願望

《全民造星II》出身的實力唱將曾比特今日正式宣布加盟英皇娛樂，並在社交平台大晒苦練而成的六嚿腹肌相慶祝生日。網民早前已發現環球官網悄悄移除曾比特資料，加上他早前以全新髮型現身楊受成紅寶石婚晚宴，種種跡象顯示這次轉會早有預謀。最令人意外的是，曾比特竟然許下一個離譜願望，要求老闆楊受成博士親自開金口合作出歌。