曾比特拍MV一原因慘被全場狂嘲 自爆有限演技遭沉重打擊
曾比特轉會後首支派台作品《雪出個未來》正式上架，豈料拍攝MV期間竟發生超尷尬蝦碌事！Mike親自爆料指自己在鏡頭前「用有限演技」表演接紙張一幕，慘遭現場所有工作人員瘋狂恥笑，令他大受打擊。這位歌手更坦言新歌靈感來自被潑冷水的無助感受，看來現實中也真的體驗了一把被「冷嘲熱諷」的滋味。
曾比特新歌《雪出個未來》講述抗凍修練
曾比特表示《雪出個未來》以面對冷言冷語、在極限低溫中修練自我，最終破冰重生為主題。他解釋歌曲並非源於某一件大事，而是累積出來的感受，「有時係表達咗啲嘢但未獲得解決，或者搵唔到方向，缺乏雙向溝通就會有好無助嘅感覺，呢種就係被潑冷水嘅考驗。」Mike認為歌手除了要唱得好，更要練成「抗凍」體質來面對各種挑戰和質疑聲音。
歌詞「超級痛苦但絕對撐得住」最有共鳴
談到歌曲中最有感觸的歌詞，Mike毫不猶豫地選擇了「超級痛苦但絕對撐得住」這一句。他深有感觸地說：「好多時候周邊嘅資訊或者言語會令到自己陷入一個牛角尖，堅持有時非常困難同痛苦，但只要撐住就可以收穫你想要嘅嘢。」這句歌詞彷彿道出了他在演藝路上的心路歷程，面對種種挫折和質疑聲音時，仍然選擇堅持下去的決心。
拍MV接紙張一幕演技被狂嘲
最令人捧腹的是Mike親自爆料拍攝MV時的蝦碌經歷。他笑說其中有一幕需要工作人員在天花板狂撒大量紙張，而他要在鏡頭前做出接住又接不住的動作，「但又要表現得好灰、好唔開心、好驚訝。我就用我有限嘅演技去做，身邊嘅同事、導演睇完都瘋狂恥笑我。」Mike自嘲這次經歷「對於我有限嘅演技給予一個沉重嘅打擊」，但語氣中卻充滿幽默感，顯然已經能夠坦然面對自己的不足。
轉會後首炮作品備受關注
作為曾比特轉會後的第一炮派台作品，《雪出個未來》無疑備受樂迷關注。這首歌不僅展現了他對音樂的新嘗試和突破，更透露出他在面對人生低潮時的堅韌態度。雖然在拍攝MV時鬧出笑話，但Mike能夠大方分享這些糗事，反而讓人看到他的真性情和幽默感，相信這種坦率的個性也會為他在新東家的發展加分不少。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期