曾比特拍MV一原因慘被全場狂嘲 自爆有限演技遭沉重打擊

曾比特轉會後首支派台作品《雪出個未來》正式上架，豈料拍攝MV期間竟發生超尷尬蝦碌事！Mike親自爆料指自己在鏡頭前「用有限演技」表演接紙張一幕，慘遭現場所有工作人員瘋狂恥笑，令他大受打擊。這位歌手更坦言新歌靈感來自被潑冷水的無助感受，看來現實中也真的體驗了一把被「冷嘲熱諷」的滋味。