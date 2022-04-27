曾江去世｜終年87歲倒斃於檢疫酒店房內 回顧一生經典 曾歷三段婚姻
曾江拍過百部作品
據知曾江剛從外地返港後入住檢疫酒店﹗87歲曾江原名叫曾貫一，從事演藝工作超過60年。50年代，就讀九龍華仁書院，及後遠赴美國加州大學修讀建築，回港後曾任畫則師3年；60年代，轉投影圈，演出超過百部電影，有「全能演員」之稱；當中《射鵰》黃藥師一角，風靡觀眾。
英偉高材小生
相中嘅曾江氣宇軒昂，英氣十足，加上高學歷，一副信心十足模樣。
妹妹林翠「學生情人」
少年曾江同父母同妹妹影全家福，佢側邊係有影壇「學生情人」之稱嘅妹妹林翠（王馨平媽咪），擅演活潑佻皮、鬼馬精靈嘅少女角色，紅極一時。
曾江學歷高孤獨自負
曾江1955年入影壇，兩年後到美國加州大學攻讀建築，五年後考獲建築師專業資格，回港卻重投影圈，至今演出超過二百部國粵語電影同電視劇，更參演多部荷李活電影，成就雖高卻被指性格自負孤傲愛鬧人而犯眾憎。「香港嘅演員，冇一個professional，成班柴娃娃……」曾江呢幾句話踩盡全港藝人。
68年首次同謝賢合作
68年曾江同謝賢喺粵語片《紫色風雨夜》初次合作，前者演劇團導演，後者則演曲高和寡作曲家，兩人喺創作上意見不合、針鋒相對。
代表角色 黃藥師
83年無綫劇集《射鵰英雄傳》，曾江將憤世嫉俗、孤高自傲（似演番自己）但對愛女黃蓉卻慈祥疼愛嘅東邪黃藥師，演繹得淋漓盡致。
型佬鐵騎士
林尚義生前話見過曾江揸哈利嚟睇波，呢張82年劇集《播音人》造型照，曾江黑超夏威夷恤揸綿羊仔，一樣咁型仔！
進軍荷李活
英文流利嘅曾江98年首次參演荷李活電影《血仍未冷》，至今共演出五部荷李活片，當中以02年《新鐵金剛之不日殺機》佔戲最重。
奪最佳男配角
曾江入行60年，今年終憑《竊聽風雲3》首奪香港電影金像獎「最佳男配角」，上台致詞時激動到眼濕濕。
《竊聽2》而再起風雲
2011年 曾江因為《竊聽2》而再起風雲，再多人談論，由《誓不低頭》殺人全家的陸國榮到現在，勁奸勁狗，也叫人折服，現在77了，還有甚麼角色想做？他，答得也斬釘截鐵。
三任太太
曾江經歷過3次婚姻風雲，第1任太太是已故女星藍娣，育有1子。第2任太太是專欄作家鄧拱壁，育有1女，兩段婚姻也只相愛10年。現任太太是焦姣，兩人於1994年結婚，2000年從新加坡移居香港。
曾江離婚後迎娶專欄作家鄧拱璧後育有一女曾慕雪，但太太沉迷粵劇，兩夫妻愛好唔同終離異。
曾江再次離婚後，揸電單車載女星焦姣郊遊時，焦姣憶起丈夫黃宗迅死於車禍而觸景傷情大喊一場，曾江出言安慰答應照顧佢一生，94年喺新加坡結婚。
常見問題
曾江為何被發現於檢疫酒店？
據指曾江剛從馬來西亞返港⋯⋯詳情請看
曾江經歷多段婚姻，最後情歸何人？
曾江現任太太是焦姣，兩人於94年結婚，焦姣前任丈夫死於車禍，曾江出言安慰作出一生的承諾⋯⋯詳情請看