曾江去世｜終年87歲倒斃於檢疫酒店房內 回顧一生經典 曾歷三段婚姻

資深演員曾江今日（27日）中午12:14被發現倒斃於尖沙咀彌敦道19號一間檢疫酒店中，酒店職員發現他於房內昏迷不醒後報警求助，警員及救護員到場檢驗後，證實他已當場死亡，案件被列為「屍體發現案」，死因仍有待驗屍後確定。