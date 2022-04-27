曾江去世｜憑《竊聽3》奪得「最佳男配角」：如果早啲可能有意義啲
資深演員曾江今日（27日）中午12:14被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店中，警員及救護員到場檢驗後，證實他已當場死亡。縱橫影壇大半生的曾江作品超過100部，直至2015年才憑《竊聽風雲3》奪得「最佳男配角」，其得獎感然提及的「多謝上天畀自己健康」，現時重溫倍覺感觸。
曾江憑《竊聽風雲3》奪得「最佳男配角」
入行60年的曾江曾拍攝過超過100部作品，縱橫影壇大半生的曾江總共入圍過「香港電影金像獎」兩次，最後於2015年才憑《竊聽風雲3》首奪金像獎最佳男配角。在當日的頒獎禮上，當聽到自己得獎時，曾江表現愕然，發表得獎感言時，不忘感謝熱愛香港電影的人士，以表揚他們將香港電影搞到轟轟烈烈。
曾江的得獎感言
曾江，在發表感言時指指上天：
最緊要多謝佢。我唔理你叫佢做乜嘢，多謝佢畀我健康，冇健康便點可以工作呢，希望佢支持我，繼續畀我健康。
領過獎座後曾江接受傳媒訪問時表示：「如果早些得獎，可能有意義些，因為是獎項來的。主角做過了，配角更難做。很高興，在銀幕上這麼短時間，可以令觀眾有感覺。這非個人獎項，需靠劇本、導演、工作夥伴一起努力和分享，其實做男配角更難，因沒主角出場多，觀眾看到機會也不多，所以演起來更艱難。」
陶傑撰文悼念曾江
一向關注電影業界的陶傑亦有撰文悼念曾江：「 此次由馬來西亞回香港，若不是愚蠢而反人性的酒店檢疫強制隔離，太太家居在身邊，當或逃過一劫，至少身邊有人。但以當前政府醫院床位資源嚴重不足，任何人此時出事，風險大增。猝逝前最後一程回到大馬探訪母校，旅途溫馨，人生最後一程當如是。」