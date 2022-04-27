曾江去世｜憑《竊聽3》奪得「最佳男配角」：如果早啲可能有意義啲

資深演員曾江今日（27日）中午12:14被發現倒斃於尖沙咀檢疫酒店中，警員及救護員到場檢驗後，證實他已當場死亡。縱橫影壇大半生的曾江作品超過100部，直至2015年才憑《竊聽風雲3》奪得「最佳男配角」，其得獎感然提及的「多謝上天畀自己健康」，現時重溫倍覺感觸。