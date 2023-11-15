32歲「長腿女神」曾淑雅兒子出世 自爆懷孕期間經歷唔少危險
今天（15日）Jumbo於IG分享到多張靚相，表示兒子在11月8日來臨了這個世界，同時見到兒子一刻十分開心，她寫道：
Welcome to my world My Babyboy
期待已久 我家小寶寶Kobe 仔 終於相見了
由身體調理。準備。再等待你靜悄悄的來臨。
早期的你偷偷陪我走上了台灣的3千米 高山挑戰
中間遇上的一次Covid復陽 我地一齊頂住
尾期來一個臍帶纏頸一圈 聽聽話話唔再亂轉
最後所有危機都一一跨過去
見到你現在健健康康。。在我面前。。
安心萬分🥹🥹
黎緊就係家中日日相見了
#1108 #day7 #見到個仔 #真係咩痛都會頂得住 #貪靚小寶寶 #係肚仔恤定個靚髮見大家
自出道以來已經被封為「宅男女神」的曾淑雅，在7月時於IG上傳兩張幸福婚照宣佈婚訊，雖然婚照中未能看見新郎哥正面，但光從側面都睇得出夠曬型仔。不少網民都為曾淑雅送上祝福，為女神找到好歸屬而感到高興。
感恩遇上你❣️🤵🏻👰🏻♀️
#人生的新階段
#另一個身份。另一種人生
#幸福的來臨🧚♀️
Jumbo老公正面曝光 完坐唔似謝天華
而Jumbo趁著7月24日32歲生日當天，便與老公低調的舉行婚禮，她解釋因為丈夫係圈外人，所以整個婚禮都低調進行，只係邀請部份親友出席，同時表示自己亦會努力學習做一位好老婆呀。
終於可以將呢份喜悅分享比大家
係爹哋媽咪同親朋好友見証下
我們結婚了
一個疫情年月把我們緣在一起。
走過3年的過程。珍惜著彼此
我們決定下半生的路一起攜手同步
以後不再孤單一人前行
餘生請多指教
Jumbo接受TVB娛樂新聞台訪問時，同時曬出老公的樣貌，剛宣布結婚時，Jumbo只曬出老公的側臉，更被指與謝天華撞樣，看完正面後，不少網民留言表示一啲都唔似，說是男神級數，仲話二人郎才女貌，襯到絕！
曾於節目中自爆自己多仔追
入行超過十年嘅Jumbo曾淑雅，兜兜轉轉由網紅轉做電視。兩年前Jumbo 29歲生日時，成班《姊妹淘》姊妹送上禮物為Jumbo慶生，Jumbo接受訪問時話當時有好多追求者，有合適對象正在了解中，不過仲未係男友，個陣Jumbo笑得非常甜絲絲，唔知當時所指的追求者係唔係就係宜家嘅未婚夫呢。
憑《三日兩夜》一度上位 多年來演閒角居多
現年31歲的曾淑雅在2011年中國小姐（香港賽區）成為三料冠軍，捧走「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」等獎項。身材高挑的曾淑雅曾經出過寫真，之後在2020年正式加盟TVB後一度憑主持《三日兩夜》成功上位，但之後拍攝過多套劇集如《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》、《法證先鋒V》等都以閒角為主。今年更獲選為「全球百大美女」之一，排名高至41位，打敗Emma Watson、Margot Robbie等荷里活明星！
每次派福利Like數必過萬 水著Bra Top樣樣有
曾淑雅樣靚身材好，經常於社交平台大派福利。熱愛做運動的曾淑雅，經常於社交平台大曬運動照，水著、Bra Top瑜伽服樣樣齊，每次Like數都必定破萬，深受網民愛戴。
TVB女神陸續上岸 蔡嘉欣嫁有米男友
TVB女神近年陸續上岸，早前港姐出身的蔡嘉欣在社交網站公開喜訊，並上載多張與Derek一同到法國巴黎影的婚紗照，照片中的她用甜蜜眼神望住Derek，更大方在鏡頭前咀對咀錫錫冧到爆炸：「過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！