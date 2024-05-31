32歲曾淑雅姊妹檔遊泰大派三點式福利 高顏值細妹引關注
廣告
曾是J2《3日2夜》女神的曾淑雅（Jumbo）去年突然宣布結婚兼有喜，現在她已升呢靚媽7個月，身形亦逐漸回復最佳狀態，近日她就難得放下囝囝，孖住細妹去泰國度假，並大派水著福利，卻被高顏值的細妹搶去網民的焦點！
曾淑雅 感激細妹伴遊泰國
Jumbo曾淑雅近日與細妹Suki一同前往泰國旅行，並在社交網分享多張靚相，其中包括有三點式泳衣照，她笑言休息過後要開始認真修身：
懷念泰國的陽光！
#開心的泰國之旅早巳完結了
#多謝好細妹陪我去放飛了一下
#泰國之旅
#回歸了當媽生活
#也要認真回歸運動生活
細妹Suki獲讚有星味
網民都紛紛大讚Jumbo笑容甜美，即使已升呢靚媽，身形仍keep得好fit，同時亦留意到和她合照的細妹Suki亦擁有高顏值，勁讚兩姊妹都好有星味！
胞妹Suki甜美嬌小 兼任Jumbo經理人及助手
Jumbo和Suki兩姊妹去年亦曾一同去台灣旅行，更齊齊穿露腰裝行夜市，雖然Suki身形不及家姐Jumbo高䠷，但勝在甜美嬌小，一樣好養眼。原來近年Suki唔止為Jumbo接Job，仲拍片剪片做阿四一腳踢，姊妹同心感情深厚。
阿妹Suki矮Jumbo半個頭
影片中除了Jumbo，還有矮她一截的阿妹Suki，兩姊妹不顧儀態齊齊在夜市中狂啜蛤蜊，好搞笑，Suki身高雖然不及家姐，但同樣顏值高，擁有甜美的樣子以及弗爆身形，Suki與Jumbo走不同路線，阿妹比較可愛及有親和力。
Suki成為Jumbo背後的女人
Suki經常現身Jumbo的社交網，與家姐一樣喜歡影靚相，閒時亦會做兼職模特兒，不過Suki並無意入行做全職藝人。據知Suki早年在外國讀完書返港後，成為了家姐的經理人兼助手，除了陪伴左右之外，近年更負責揸機拍片和剪片，以及幫Jumbo手打理YouTube頻道，一腳踢都幾忙。兩姊妹身高有差別樣都唔太似，不過興趣相若，同樣喜歡戶外活動，行山、滑水、做瑜伽，可算是陽光姊妹花。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jumbotsang、IG@sssuukkiii