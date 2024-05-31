曾淑雅

32歲曾淑雅姊妹檔遊泰大派三點式福利 高顏值細妹引關注

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曾是J2《3日2夜》女神的曾淑雅（Jumbo）去年突然宣布結婚兼有喜，現在她已升呢靚媽7個月，身形亦逐漸回復最佳狀態，近日她就難得放下囝囝，孖住細妹去泰國度假，並大派水著福利，卻被高顏值的細妹搶去網民的焦點！
曾淑雅 Jumbo在去年11月誕下餅印囝囝Kobe，之後靠做Pilates極速收身。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo在去年11月誕下餅印囝囝Kobe，之後靠做Pilates極速收身。（圖片來源：IG@jumbotsang）

曾淑雅 感激細妹伴遊泰國

Jumbo曾淑雅近日與細妹Suki一同前往泰國旅行，並在社交網分享多張靚相，其中包括有三點式泳衣照，她笑言休息過後要開始認真修身：

懷念泰國的陽光！

#開心的泰國之旅早巳完結了
#多謝好細妹陪我去放飛了一下
#泰國之旅
#回歸了當媽生活
#也要認真回歸運動生活

曾淑雅 Jumbo透露已有1年無飛過。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo透露已有1年無飛過。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 今次難得休息唔使湊仔，Jumbo開心大解放。（圖片來源：IG@jumbotsang）
今次難得休息唔使湊仔，Jumbo開心大解放。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 影前又影後。（圖片來源：IG@jumbotsang）
影前又影後。（圖片來源：IG@jumbotsang）

細妹Suki獲讚有星味

網民都紛紛大讚Jumbo笑容甜美，即使已升呢靚媽，身形仍keep得好fit，同時亦留意到和她合照的細妹Suki亦擁有高顏值，勁讚兩姊妹都好有星味！

曾淑雅 Jumbo今年32歲，細妹Suki比她細2歲，今年30歲。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo今年32歲，細妹Suki比她細2歲，今年30歲。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 網民都大讚細妹Suki好靚女！（圖片來源：IG@jumbotsang）
網民都大讚細妹Suki好靚女！（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 Jumbo去到動物園仲同猩猩影合照。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo去到動物園仲同猩猩影合照。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 由泰國返港後，Jumbo開始努力做運動keep fit。（圖片來源：IG@jumbotsang）
由泰國返港後，Jumbo開始努力做運動keep fit。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 做足1個鐘Pilates。（圖片來源：IG@jumbotsang）
做足1個鐘Pilates。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 希望能回復產前最Fit狀態！（圖片來源：IG@jumbotsang）
希望能回復產前最Fit狀態！（圖片來源：IG@jumbotsang）

胞妹Suki甜美嬌小 兼任Jumbo經理人及助手

Jumbo和Suki兩姊妹去年亦曾一同去台灣旅行，更齊齊穿露腰裝行夜市，雖然Suki身形不及家姐Jumbo高䠷，但勝在甜美嬌小，一樣好養眼。原來近年Suki唔止為Jumbo接Job，仲拍片剪片做阿四一腳踢，姊妹同心感情深厚。

曾淑雅 Jumbo比妹妹Suki大2年，二人的樣貌其實好唔似。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo比妹妹Suki大2年，二人的樣貌其實好唔似。（圖片來源：IG@jumbotsang）

阿妹Suki矮Jumbo半個頭

影片中除了Jumbo，還有矮她一截的阿妹Suki，兩姊妹不顧儀態齊齊在夜市中狂啜蛤蜊，好搞笑，Suki身高雖然不及家姐，但同樣顏值高，擁有甜美的樣子以及弗爆身形，Suki與Jumbo走不同路線，阿妹比較可愛及有親和力。

曾淑雅 Jumbo在夜市捧住碟蛤蜊先拍片再慢慢食。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo在夜市捧住碟蛤蜊先拍片再慢慢食。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 阿妹Suki矮家姐Jumbo半個頭。（圖片來源：IG@jumbotsang）
阿妹Suki矮家姐Jumbo半個頭。（圖片來源：IG@jumbotsang）

Suki成為Jumbo背後的女人

Suki經常現身Jumbo的社交網，與家姐一樣喜歡影靚相，閒時亦會做兼職模特兒，不過Suki並無意入行做全職藝人。據知Suki早年在外國讀完書返港後，成為了家姐的經理人兼助手，除了陪伴左右之外，近年更負責揸機拍片和剪片，以及幫Jumbo手打理YouTube頻道，一腳踢都幾忙。兩姊妹身高有差別樣都唔太似，不過興趣相若，同樣喜歡戶外活動，行山、滑水、做瑜伽，可算是陽光姊妹花。

曾淑雅 Jumbo與Suki同樣有一雙修長美腿。（圖片來源：IG@jumbotsang）
Jumbo與Suki同樣有一雙修長美腿。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 原來曾氏姊妹都遺傳了母親的良好基因。（圖片來源：IG@jumbotsang）
原來曾氏姊妹都遺傳了母親的良好基因。（圖片來源：IG@jumbotsang）
曾淑雅 Suki愛與陽光玩遊戲，身材雖嬌小一樣有睇頭。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
Suki愛與陽光玩遊戲，身材雖嬌小一樣有睇頭。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
曾淑雅 Suki擁有S身形，非常陽光。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
Suki擁有S身形，非常陽光。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
曾淑雅 網民都指Suki唔入行真係好浪費。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
網民都指Suki唔入行真係好浪費。（圖片來源：IG@sssuukkiii）
曾淑雅 （圖片來源：IG@sssuukkiii）
（圖片來源：IG@sssuukkiii）
曾淑雅 （圖片來源：IG@sssuukkiii）
（圖片來源：IG@sssuukkiii）
曾淑雅 （圖片來源：IG@sssuukkiii）
（圖片來源：IG@sssuukkiii）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jumbotsang、IG@sssuukkiii

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