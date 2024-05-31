32歲曾淑雅姊妹檔遊泰大派三點式福利 高顏值細妹引關注

曾是J2《3日2夜》女神的曾淑雅（Jumbo）去年突然宣布結婚兼有喜，現在她已升呢靚媽7個月，身形亦逐漸回復最佳狀態，近日她就難得放下囝囝，孖住細妹去泰國度假，並大派水著福利，卻被高顏值的細妹搶去網民的焦點！

