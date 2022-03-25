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曾淑雅Jumbo晒三點式靚相止旅行癮 網民狂like：眼睛已經去緊旅行

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曾淑雅Jumbo唔止有「長腿女神」之稱，最近仲被封「三點式女神」，因為她上載了3年前外遊時的三點式照，望梅止渴，希望快些可以再去旅行，而一眾網民都被她深深吸引，紛紛留言支持Jumbo，仲話睇佢啲相，眼睛已經去緊旅行。

曾淑雅 Jumbo Jumbo放了一張3年前外遊時的三點式照。
Jumbo放了一張3年前外遊時的三點式照。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo留言非常掛念旅遊的日子。
Jumbo留言非常掛念旅遊的日子。（圖片來源：[email protected]

曾淑雅Jumbo三點式舊相受歡迎

曾淑雅Jumbo身高174cm，腿長超過40吋，身形上的優勢加甜美樣子，被封「長腿女神」，日前她在社交網晒出一系列外遊靚相，留言寫上「3年前」，並hashtag「旅行的日子」、「愈來愈近」、「throwback」、「2019」，當中一張身穿三點式側側身坐在泳池邊飲橙汁的照片，即時引起一陣網上哄動。

曾淑雅 Jumbo 另一張Jumbo與大象的合照，被網民大讚可愛。
另一張Jumbo與大象的合照，被網民大讚可愛。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo被網民認出3年前的外遊地點是新加坡。
Jumbo被網民認出3年前的外遊地點是新加坡。（圖片來源：[email protected]

曾淑雅Jumbo被網民大讚無敵

曾淑雅Jumbo上載了一共8張外遊舊相，目的只為一止旅行癮，不過網民就大飽眼福，有人留言話：「最鍾意有身形嘅女仔咁樣坐」、「眼睛已經去咗旅行」、「簡直無敵」等等，更有不少網一眼就認出3年前Jumbo是去了新加坡玩，仲有新加坡粉絲留言歡迎Jumbo再去呢！

曾淑雅 Jumbo
（圖片來源：[email protected]
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曾淑雅 Jumbo
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曾淑雅 Jumbo Jumbo入行多年，除了是無綫女藝人，更是當紅KOL。
Jumbo入行多年，除了是無綫女藝人，更是當紅KOL。（圖片來源：[email protected]

曾淑雅Jumbo登「三」添成熟美

去年7月Jumbo正式踏入三字頭，日前她出po留言「女人三十一枝花」，Jumbo雖然出道多年，30歲的她依然keep得好好，增添另一種初熟美，除了身形得天獨厚，Jumbo更勤於運動keep fit，即使疫情期間亦經常去行山放輕鬆，生活非常健康。

曾淑雅 Jumbo Jumbo今年30歲，散發出一種初熟女的感覺。
Jumbo今年30歲，散發出一種初熟女的感覺。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo
（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 留港抗疫的日子，Jumbo冇得去旅行，只能戴住口罩望海。
留港抗疫的日子，Jumbo冇得去旅行，只能戴住口罩望海。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo每次去行山都著得好清涼，健康感十足。
Jumbo每次去行山都著得好清爽，健康感十足。（圖片來源：[email protected]

曾淑雅Jumbo IG 貼靚相 過萬like走唔甩

早前曾淑雅Jumbo現身屯門行山路徑，沿途不停打卡影女神相，bra top同運動褲都超級貼身，搞到現晒形，更有網民直斥佢咁著簡直係引人犯罪！

曾淑雅 白色bra top襯紅色長運動褲，Jumbo以呢身打扮去行山，真係好搶眼。
白色bra top襯紅色長運動褲，Jumbo以呢身打扮去行山，真係好搶眼。
曾淑雅 有網民好激動，投訴Jumbo著到咁去行山係引人犯罪。
有網民好激動，投訴Jumbo著到咁去行山係引人犯罪。
曾淑雅 Jumbo唔係波霸級別，賣嘅係修長同高度，不過呢日上下都現晒形，另大家錯晒重點。
Jumbo唔係波霸級別，賣嘅係修長身形同高度，不過呢日上下都現晒形，令大家錯晒重點。
曾淑雅 Jumbo帶大家去行屯門出名嘅彩虹欄杆，但佢啲靚相吸引過條行山路徑多多聲囉！
Jumbo帶大家去行屯門出名嘅彩虹欄杆，但佢啲靚相吸引過條行山路徑多多聲囉！

30歲嘅曾淑雅（Jumbo Tsang）早出道，多年嚟吸納咗唔少粉絲，IG粉絲人數早已破50萬，係咁易喺社交網上載一張靚女相，閒閒地都過萬人like，不過Jumbo絕不欺場，三點式性感相任睇，近年仲多咗好多bra top運動look，因為Jumbo除咗愛上行山，亦不時放做運動視頻上社交網。

曾淑雅 影女神相最緊要係角度，呢個低抄將Jumbo條大長腿表露無遺。
影女神相最緊要係角度，呢個低炒將Jumbo條大長腿表露無遺。

被封「山系女神」嘅Jumbo不時分享行山照片及路線，過去兩年行遍香港九龍新界嘅山頭野嶺，早前行到去屯門，Jumo喺著名打卡勝地「彩虹欄杆」影咗大量靚相，全身半身大頭乜都齊，不過大家都肯定錯晒重點，唔係欣賞條欄杆同風景，係欣賞Jumbo嘅健美修長身形囉！

曾淑雅 前面誇啦啦嘅Jumbo，背面一樣吸引。
前面誇啦啦嘅Jumbo，背面一樣吸引。
曾淑雅 仲有素顏一樣見得人，Jumbo絕對係有樣有身材。
仲有素顏一樣見得人，Jumbo絕對係有樣有身材。

曾淑雅修長身形搶fo

呢日Jumbo身穿白色bra top加紅色運動長褲，174cm身高同對長腿真係好搶fo，全身衣物都咁貼身，乜都現晒形，有網民睇完呢輯相，直斥Jumbo著到咁去行山簡直係引人犯罪，著得少都投訴？下次Jumbo著樽領衫去行山好唔好？

曾淑雅 究竟呢日邊個同行仲幫Jumbo影咁多女神相？咪就係曾經同Jumbo一齊主持《姊妹淘》嘅鄧伊程囉！不過佢早前宣布結束兩年嘅無綫主持生涯，專注跳高訓練。
究竟呢日邊個同行仲幫Jumbo影咁多女神相？咪就係曾經同Jumbo一齊主持《姊妹淘》嘅鄧伊程囉！不過佢早前宣布結束兩年嘅無綫主持生涯，專注跳高訓練。
曾淑雅 同場加映，Jumbo最近頻頻喺IG上載做運動視頻，全部都係bra top，真係百看不厭！
同場加映，Jumbo最近頻頻喺IG上載做運動視頻，全部都係bra top，真係百看不厭！
曾淑雅 Jumbo做運動都有愛犬陪住，歌仔都有得唱「做隻貓做隻狗不做情人」。
Jumbo做運動都有愛犬陪住，歌仔都有得唱「做隻貓做隻狗不做情人」。
曾淑雅 Jumbo仲教大家用輔助工具去做運動，胸壓膠圈可以更加輕易做到掌上壓，各位男士很想做條膠圈吧！
Jumbo仲教大家用輔助工具去做運動，胸壓膠圈可以更加輕易做到掌上壓，各位男士很想做條膠圈吧！

常見問題

曾淑雅Jumbo曾到那裡旅遊?

相中的曾淑雅Jumbo身穿三點式坐在泳池邊，看來似東南亞的地方，有網民認出…詳情請看

曾淑雅Jumbo如何為封「山系女神」?

曾淑雅Jumbo不時分享行山照片及路線，而照片中她的行山穿著性感，健美修長身型大受網民熱棒….詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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