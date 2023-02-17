曾華倩晒初戀梁朝偉合照焫火頭 網民重溫12年前訪問劉嘉玲片句句有骨

57歲的曾華倩於2月14日情人節，在小紅書晒出與梁朝偉當年的合照，並寫上：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就······真心替他高興！」有網民覺得曾華倩夠勇，不過亦有人狙擊她提陳年往事消費偉仔唔知博乜，鬧佢EQ低，更有網民翻出12年前一段曾華倩訪問劉嘉玲的影片，睇過訪問就知二人當年的姊妹情已不再。