曾華倩晒初戀梁朝偉合照焫火頭 網民重溫12年前訪問劉嘉玲片句句有骨
曾華倩晒初戀引發熱議
曾華倩在情人節公開晒與梁朝偉的陳年拍拖照，相中的她身穿甚有聖誕氣氛的紅色連身裙，梁朝偉則一身休閒裝扮，二人當時都非常青澀，這張金童玉女照卻引發外界熱議，有人認為她多年來不忿梁朝偉疑似移情別戀，所以隔一段日子就會重提往事。曾華倩見事件被發酵，即出po回應：「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點了！」不過網民怒氣未消繼續狙擊：「不是別人想多了，是不合適」、「單看那張照片，確實感覺有點不妥」、「那只能證明你情商不是一般的低」。
《May姐有請》訪問片出土 曾華倩暗寸劉嘉玲樣老
曾華倩與偉仔及劉嘉玲千絲萬縷的關係再次成為熱話，有網民重溫曾華倩於12年在無綫節目《May姐有請》訪問當時剛榮升金像影后的劉嘉玲，情敵見面份外眼紅，其實氣氛有點尷尬，不過二人在鏡頭前明顯極力扮friend，對話亦句句有骨。曾華倩與劉嘉玲是同屆TVB藝訓班同學，曾華倩大爆當年與吳君如經常打量劉嘉玲的身材，認為她天生麗質：「當時唔敢同你一齊換衫，會自卑。」主持兼前TVB高層馮美基補充：「你哋三個當時幾老友㗎我記得！」曾華倩即時尷尬回應：「係呀……嗰陣時係幾老友㗎……哈哈！」劉嘉玲亦打完場：「依家都好老友！」之後曾華倩指當年十幾歲讀藝訓班時，覺得劉嘉玲比她們成熟！劉嘉玲聽者有意，以為曾華倩暗寸她的外貌比同齡女子老，冷淡回應：「哦……係呀？」劉嘉玲仲疑似開始黑面。
催劉嘉玲食帶子生仔
訪問中二人又多次談及梁朝偉，更是火花四起句句有骨，例如曾華倩叫已45歲的劉嘉玲食帶子，意思是催新婚的劉嘉玲生仔，令劉嘉玲面露尷尬神色：「我？我依家先開始會唔會遲咗啲呀？你嗰個都已經可以陪你行街。」曾華倩拍劉嘉玲肩膀扮安慰：「隨緣啦！」由於呢集《May姐有請》屬賀年節目，劉嘉玲表示在家中擺放了桃花樹，有需要的朋友她都會邀人來兜個圈，當時已離婚的曾華倩問為何劉嘉玲沒有邀她到家中：「唉……兒女私情呢啲我都唔諗啦！點呀，偉仔呢排好嗎？」
劉嘉玲：我覺得你甩咗佢都係個福份！
劉嘉玲談及與梁朝偉的口味非常不同，希望梁朝偉保持身形不要太肥，曾華倩唱反調：「佢唔好咁瘦喇！」劉嘉玲認為偉仔人到中年一定不可以肥，曾華倩再次加把口：「你咁講又唔啱喇！」劉嘉玲當場疑似反白眼：「你唔明喇！」劉嘉玲強調梁朝偉是因工作需要維持身形。提到梁朝偉的食嘢速度，曾華倩說：「我唔記得咗喇！」劉嘉玲笑住拍一拍曾華倩的手臂。曾華倩又指梁朝偉為人很挑剔，但劉嘉玲就唔想再回應，又指梁朝偉有很多生活上的事要人照顧，並語重心長對曾華倩表示：「其實你都係福份嚟，我覺得你甩咗佢都係個福份，呢個係好難湊嘅細路仔嚟。」曾華倩亦拋下一句：「嘉玲，辛苦你啦！」
曾華倩認與偉仔唔啱Timing
其中一part馮美基大爆梁朝偉當年因撻著劉嘉玲而失場，她曾為梁朝偉顧住拍拖缺席電影拍攝一事向侯孝賢導演解釋，曾華倩指住劉嘉玲說：「你嗰陣咁真係唔啱噃！咁多年後你解釋吓喇！」劉嘉玲承認當時全情投入戀愛影響了工作，更反向曾華倩示威：「嗱！肯定就唔係同你一齊嗰陣時㗎，唔係嗰個階段。」曾華倩無奈表示：「緊係啦，嗰陣佢咁鬼忙，唉……我同佢timing（時機）唔啱啫！你個時間好啲……」其實劉嘉玲與曾華倩呢個訪問，真係睇都覺得尷尬，更何況係當事人！
曾華倩劉嘉玲曾斷交十幾年
曾華倩於82年加入TVB藝員訓練班，同期還有劉嘉玲、吳君如、劉青雲等，當年她被封「班上一枝花」，未畢業已獲派往兒童節目組，跟周星馳、藍潔瑛、譚玉瑛等主持《430穿梭機》。據說，曾華倩和偉仔在《430穿梭機》時撻著，雙方都是大家的初戀，交往六年間三離三合，最終於88年徹底分手。當年盛傳曾華倩只想「向偉仔下馬威」，豈料弄假成真，之後偉仔與黎美嫻因合拍《倚天屠龍記》而撻著，再之後到梁朝偉與劉嘉玲擦出愛火花，有報道更指曾華倩憎到劉嘉玲出面，二人斷交達十幾年，不過劉嘉玲亦曾多次公開否認是第三者。
網民留言狂轟曾華倩
曾華倩貼出跟舊愛偉仔的合照後，旋即引發網民熱議，亦有不少人驚嘆：「不是吧，這也行…真勇！」、「說得出這樣的話真的太不低調了」、「無事生非」、「小心嘉玲吃醋」、「估計是因為遺憾，所以才念念不忘吧」、「他們確實是在劉嘉玲前在一起過，聽說還是被劈腿的」、「防火防盜防閨密，同樣適用於四十年前」。網民普遍認為曾華倩耿耿於懷多年，反而特顯到劉嘉玲的大方。
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