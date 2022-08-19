前主播曾西再爆TVB綜藝節目內容「垃圾」 一個原因寧炒20年前冷飯

前TVB娛樂新聞台主播曾西（Sisi）繼早前爆出TVB無為歌手加濾鏡和修音的真相，及狠批TVB內部文化差等內幕後，日前又再拍片講到TVB創作節目時的內幕，原來她在做主播前，亦曾任職幕後，她大爆當時一眾幕後工作人員都因為一個原因，而不求創作，寧願去炒20年前冷飯，或者「借鑒」韓國的綜藝節目！