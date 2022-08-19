前主播曾西再爆TVB綜藝節目內容「垃圾」 一個原因寧炒20年前冷飯
曾西 自認曾拍出垃圾節目
現年33歲的曾西自2013年入職TVB，曾擔任娛樂新聞台主播和外景採訪主持，至2020年離職，現在已轉做美妝KOL，在微博也累積了2百多萬名粉絲，過去她也不時拍片分享她在舊公司工作時的經歷，日前她再度拍片爆料，指自己在與一位TVB的資深編劇聚餐，聊到最近內地綜藝節目收視插水的話題，令她回想起自己在TVB工作時，也曾拍過不少垃圾節目，她說：「我可以掏心掏肺的告訴你，香港也有非常多的爛綜藝！而我當年就是助紂為虐，生產這些垃圾內容的幕後工作人員。」
爆TVB節目狂炒冷飯及抄韓國節目
曾西透露自己當年是在2015年由幕後轉做幕前，但她直言當年她和同事們返工時，都是抱著「今天不要出事啊，我只要完成任務就好了」的消極心態，比起讓他們創作出甚麼高收視的節目，「今日早啲收工」這個目標更加要現實些。她憶述當年開那種Brainstorm的創作會議時，聽得最多的一句話就是：「咪好似之前嗰個乜乜節目咁囉！」不是炒冷飯、翻兜20多年前的爆款模式，就是看韓國當下有甚麼節目可以「借鑒」一下，很少有人願意去提出新的創意。
指幕後拒創新全因怕孭鑊
曾西指大家當年在TVB都是打工人的心態：「如果你提出了一個新的idea，那這個鍋就等於全在你身上了，包括拉贊助、攥班底、聯繫嘉賓，而且香港更難搞一點，就是幾乎沒有頂流，因為粉絲經濟不成氣候，所以你很難找到某一個明星就可以撐起你一部綜藝節目流量的那種人。」她又指即使以上要求都達成了，但節目拍出來後，萬一不成功，就會惹來同事批評說：「我一早話咗啦，你呢個idea唔得㗎！」所以沒人願意做這種吃力不討好的事。
推薦大家睇陳貝兒、方東昇節目
講完自己當年在TVB做幕後時的經歷後，曾西又推薦了兩部她認為在TVB「不出錯就是成功」的大環境中，仍能脫穎而出、賺足人心的節目，分別是陳貝兒主持的《嫁到這世界邊端》和方東昇主持的《尋人記》，她大讚陳貝兒是第一個拿到「感動中國」這個獎項的香港女主持人，又讚方東昇完美詮釋了甚麼叫「Smart is the new sexy」，並推薦了他主持的其他節目，包括《這麼遠那麼近》、《世界零距離》和《長命百二歲》。
重溫《聲生不息》被指無加濾鏡無修音 曾西解釋：佢理得你死
早前有網民指節目《聲生不息》的TVB版本無加濾鏡兼無修音，比內地版本出來的效果更加真實，曾在TVB擔任娛樂新聞台主播的曾西，就拍片爆出真相指：「因為嗰啲都唔係TVB嘅artist（藝人），佢理得你死咩！」
除了修圖，有網民指芒果TV中楊千嬅的演繹陳奕迅《無條件》時明顯音質穩定及較圓潤，而且背景音樂亦較突出，而TVB版中楊千嬅的音質較自然，人聲較突出，相反背景音樂較細聲﹗故有網民指內地版會修圖更會修音，而TVB版就未有做這類後製﹗
曾西爆TVB高清劇全部一刀不剪播出
曾西又表示TVB的傳統只會保護「親生仔女」，不會理會其他藝人的死活：「你出醜我幹嘛幫你兜著？」曾西又指TVB有時就算對自己台的人也下手特別狠：「你們看TVB那些高清4K電視劇，甚麼卡粉、皺紋、毛孔全部一刀不剪，全給你播出！」
曾西直指TVB一台獨大 藝人非常卑微
曾西指TVB不像內地節目一樣開滿磨皮濾鏡的最大原因，是因為沒有藝人敢提出這個要求，她說：「香港娛樂圈尤其是電視劇這一行，這幾年根本就是一台獨大，如果這些演員不幫TVB拍劇的話，幾乎沒工作沒收入，所以藝人們都是看TVB的臉色過活，誰敢要求因為你一個人的形象，讓公司全部劇去磨皮？『大佬啊，你邊位啊？』」她指藝人在TVB可以說是非常卑微！
曾西曾受工作人員冷眼感窒息
曾西又憶述以前在劇組擔任茄喱啡時，連化妝間那些幫藝人梳頭化妝的幕後工作人員都要踩她一腳，她說：「你走進去化妝間的時候不會有人來招呼你，你要自己看哪個椅子是空的，然後走過去問『哥哥得唔得閒可以幫我整頭？』然後對方就會冷眼看你一眼：『邊套劇啊？門口張form有冇你個名？』如果對方用眼神叫你坐下才能就坐。」令她相當窒息，直言再也不想再踏入TVB一廠的大化妝間一步。不過曾西表示仍然很感謝TVB讓她有見世面和長知識的機會，又大讚TVB的高壓環境能鍛煉到藝人們。
讀者留言