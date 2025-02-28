53歲最強美魔女真實狀態曝光 入行31年未獲力捧網民呻可惜
康華「最強美魔女」真實狀態曝光
日前有網民上載一段康華嘅新片，片中康華以一身黑色洋裝配藍色外套示人，一頭捲髮加空氣瀏海睇落更係十分減齡，完全睇唔出真實年齡！而康華嘅絕佳狀態更引來唔少網民大讚：「最強美魔女當之無愧」、「這是五十多歲的狀態？？？震驚」、「現在年過半百能保持這個狀態也很驚艷」、「超级清秀好看！」
康華入行31年未獲力捧網民呻可惜
曬出該片段嘅網民更配文表示：「1994年港姐入行，可惜100多套劇集卻從未擔正，多年來在TVB默默耕耘，參演過100多套劇集，卻從未受過力捧，實在是可惜！」為康華多年來未受力捧大呻可惜。
唔少網民對此亦留言附和：「小時候看她的戲覺得她好漂亮。可惜了…」、「女演員太漂亮會掩蓋演技，而且太漂亮戲路也窄」、「我看過康華姐主演的港劇，她的演技很棒的」、「有主角的臉，沒主角的命。我是一直覺得她很漂亮的，但始終就這樣了」、「康華真的漂亮，可惜沒有好人設給她演。」
巾幗梟雄之懸崖｜康華貴氣造型演繹大紅姐 現實係隱形小富婆
TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中，康華以民初貴氣造型扮演大紅姐，引起觀眾熱烈討論。現實中，康華除咗係一位keep得勁好嘅美魔女，原來仲係一位隱形小富婆！
康華華麗造型極有貴氣
康華在劇中以兩種貴氣造型亮相，一是暗紅色絨毛領大衣，一是黑金長旗袍配毛毛披肩，展現了她的霸氣與女性魅力。昨晚的劇集中，大紅姐原本在物業交易中佔有優勢，她試圖坐地起價，但七爺的計謀最終讓她陷入困境。知道自己被欺騙後，大紅姐在損失金錢的同時，堅決不失風度地揭露七爺的詭計，並怒斥對方人無恥則無敵。
1994年港姐入行 泳裝扮非常吸睛
康華於1994年參選港姐而入行，重看當年的參選片段能發現康華的外貌並無太大變化。她的泳裝造型雖不是性感的三點式款式，但仍不能遮掩她性感的身材，前凸後翹的她依舊散發獨有魅力。
為照顧年邁患病父母 拒絕過百萬劇集
康華為了在港照顧患有心臟病的雙親，她堅拒2套達7位數酬勞的大陸劇集。她於採訪中曾表示她在大陸工作時只能電話了解雙親病情，患有心臟病的父母不能僅交由工人照料，有數次她需要趕回香港才能及時救回父母。她更花費數百萬積蓄，給雙親進行心臟及眼部手術。有時拍劇未吃完的飯盒，都會留起待下一餐吃，以節省金錢。
因「御用情婦」角色定型致情路不順
康華「御用情婦」的稱號廣為人知，因她常出演第三者、情婦或青樓女子的角色。傳聞更指她曾有的兩段感情，卻因角色過於深入民心而被男方家人看不起，她感覺不被尊重而決定分手。不過她認為女人自己懂得賺錢，財政獨立是很重要。
10多年來單身至今 擇偶條件簡單
擁有凍齡美貌的康華身邊追求者自然不少，出道後曾有4段戀愛。早年被爆疑似與美國華僑超市大享秘婚，但最後只維持短時間便分手。隨後她為患病雙親洗盡鉛華，多年來仍保持單身。而她則稱自己的擇偶條件非常簡單，只需要成熟穩重、不浮誇、年紀比自己大和有責任感的人。但她並不強求，亦不會放過多時間於愛情上。
康華現實生活手揸四物業
雖然劇中的康華角色在生意場上顯得不夠精明，但現實生活中的她卻是圈中的隱形小富婆。據報導，她曾在2012年購入兩個荃灣單位並打通自住，目前估計她擁有四個物業。近年來，康華雖然鮮少有新劇作品，但她最近除了參與《巾幗梟雄之懸崖》，還參演了無綫的另一部重頭劇《刑偵 12》，期待度極高。