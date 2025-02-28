53歲最強美魔女真實狀態曝光 入行31年未獲力捧網民呻可惜

53歲康華1994年參選港姐後入行，雖然康華在入行嘅31年間參演過多部劇集，更被封為「御用情婦」，可惜多年來都係星路平平。近日有網民在社交平台曬出一段康華嘅新片，片中更曝光埋康華超驚人嘅真實狀態，引來唔少網民關注……