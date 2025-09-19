「最強Body」貼身小背心行山爆汗 瀕臨崩潰疑似暗示工作量暴跌 網民解讀一句話背後玄機
行山照突顯身材依然勁養眼
郭珮文在IG貼出多張於梅窩行山的照片，依然穿著她的招牌緊身小背心，完美突顯她引以為傲的豐滿身材。照片中她站在山頂俯瞰風景，身材線條依然保持得相當好，證明即使工作量減少，她仍有保持健身習慣。不過最引起網民注意的，並非她的好身材，並留言：：「今天的快樂就在這山與山之間的路，攀登的汗水，腳踏實地的每一步，累到不行卻還能笑出聲的瞬間，一口清水、一句加油，和朋友一起笑、一起喘氣、一起走過的路，是因為一朵野花、一縷光而感到的滿足，也是在崩潰邊緣對自己說『再堅持一下』。」疑似透露的心境變化。
網民解讀「再堅持一下」暗示心境
郭珮文在行山感想中寫道「在崩潰邊緣對自己說再堅持一下」，被不少網民解讀為她對現時工作量減少的無奈心情。網民留言分析：「佢可能真係工作少咗好多」、「感覺佢好似好迷茫咁」、「希望佢唔好放棄啦」。亦有網民認為她只是在分享行山時的體力極限感受，不應過度解讀。但考慮到她曾表示為自己在娛樂圈發展設下期限，如果做不出成績將會轉行，今次的感想確實容易令人聯想到她對前路的不確定感。
疑似工作量暴跌缺席港姐2025紅地氈成討論焦點
對比參選港姐初期的高曝光率，郭珮文近來工作量明顯大減。自年初宣傳賀歲片《麻雀女王追男仔》後，已不見她公開露面，多場TVB大騷都未見她的身影，港姐決賽晚也沒有現身，相比選美初期幾乎每週都有工作安排的盛況，現在的她確實顯得相當悠閒。有傳她有份拍攝《新聞女王2》，但至今仍未有具體消息確認，令外界更關注她的工作狀況。作為2023年度香港小姐競選的話題參賽者，郭珮文曾是紅地氈的最大亮點之一，每次出席活動都會成為焦點。然而今年的港姐2025紅地氈環節，她竟然缺席，令不少粉絲感到意外。對比其他同屆港姐如冠軍莊子璇等仍有穩定工作安排，郭珮文的缺席更顯得突兀。有網民猜測她可能因為工作安排衝突而未能出席，。
曾設娛樂圈發展期限或考慮轉行
郭珮文曾在訪問中坦言，為自己在娛樂圈的發展設下期限，如果做不出成績將會考慮轉行，希望找一份可以負擔自己支出的工作。她的率直態度當時贏得不少網民欣賞，認為她很實際。如今工作量明顯減少，加上她在行山感想中流露的心境，不禁令人聯想她是否正在重新考慮自己的發展方向。不過她依然保持健身習慣和積極的生活態度，相信即使面對困境也不會輕易放棄，正如她所說的「再堅持一下」。
曾有網民1原因狠批郭珮文唔適合娛樂圈
曾有網民在她的post下留言指郭珮文最近甚少出鏡機會：「最近好似收曬皮」，而在郭珮文回覆一個喊樣emoji後更再留言：「恕我食言 你性格可能太內向不適合食呢行飯」，直指郭珮文嘅性格唔適合娛樂圈。
郭珮文發展後繼無力
郭珮文2023年入行後即獲唔少發展機會，除咗有份出演《法證先鋒6》、以及客串《愛回家》之外，更現身多個綜藝節目，甚至連電影《麻雀女王追男仔》亦可以見到郭珮文嘅身影。
不過郭珮文自從賀歲片播畢後，2025上半年似乎再無新作，相反曾與佢一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德，以及同屆2023年港姐冠軍莊子璇就工作機會不斷，發展逐漸反超郭珮文。