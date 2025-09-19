「最強Body」貼身小背心行山爆汗 瀕臨崩潰疑似暗示工作量暴跌 網民解讀一句話背後玄機

「最強Body」郭珮文昨日（18日）突然在IG分享行山照片，穿上招牌緊身小背心突顯豐滿身材，但一句「再堅持一下」卻引起網民熱議解讀。自參選2023年度香港小姐競選成為焦點後，郭珮文近來曝光率大減，連港姐2025紅地氈都缺席，令不少粉絲關注她的近況。今次久違的IG分享，究竟是單純記錄行山感受，還是暗示工作上的困境？