最後禮物｜黃子華做足五十場驚自己會死 潘燦良預告會有電影版

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，昨晚終於迎來第五十場！也是大家最依依不捨的一刻。子華於開場前拜神時說，「我發夢呀！發夢今日係opening呀！嘩！醒左幾驚呀…哈哈哈……」繼而更搞笑扮暈倒地上，「我真係諗起都暈呀，我話你聽…哈哈哈…..」讓大家笑個不停。之後他又於社交媒體上，感性寫了: 「歐陽晴，五小時後各奔前程！保重，以抗生之虛妄，保輕莫懼現實鉛沉！互勉！」一眾演員及阿燦都要求他當眾朗頌這首詩，歡樂聲滿載後台。