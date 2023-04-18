「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足傳統著金色裙褂加3對龍鳳鈪貴氣嫁竇驍

「最美千金」何超蓮與內地男星竇驍今日（18日）於峇里舉行婚禮，竇驍在微博率先發布多張婚禮時的照片，圖中所見一對新人跟足傳統儀式，穿上中式禮服，而超蓮一身紅金色裙褂，加上手戴三對龍鳳鈪，充滿貴氣！據知當年蕭正楠同黃翠如都係峇里呢個場地舉行婚禮…