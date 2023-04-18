「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金

「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足傳統著金色裙褂加3對龍鳳鈪貴氣嫁竇驍

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「最美千金」何超蓮與內地男星竇驍今日（18日）於峇里舉行婚禮，竇驍在微博率先發布多張婚禮時的照片，圖中所見一對新人跟足傳統儀式，穿上中式禮服，而超蓮一身紅金色裙褂，加上手戴三對龍鳳鈪，充滿貴氣！據知當年蕭正楠同黃翠如都係峇里呢個場地舉行婚禮…

「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金

（圖片來源：大會提供）

「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金
（圖片來源：大會提供）
「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金
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竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。而超蓮媽媽陳婉珍以及竇驍父母在相中笑得十分燦爛，相信是看見二人拍拖4年終修成正果，很替他們開心。

「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金 竇驍的父母。
竇驍的父母。（圖片來源：大會提供）
「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金 超蓮媽媽陳婉珍。
超蓮媽媽陳婉珍。（圖片來源：大會提供）
「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金 最右手邊的是超蓮大舅父
最右手邊的是超蓮大舅父（圖片來源：大會提供）
「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金
（圖片來源：大會提供）
「最美千金」何超蓮峇里結婚　跟足中式傳統著金
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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