「最美千金」何超蓮峇里結婚 跟足傳統著金色裙褂加3對龍鳳鈪貴氣嫁竇驍
廣告
「最美千金」何超蓮與內地男星竇驍今日（18日）於峇里舉行婚禮，竇驍在微博率先發布多張婚禮時的照片，圖中所見一對新人跟足傳統儀式，穿上中式禮服，而超蓮一身紅金色裙褂，加上手戴三對龍鳳鈪，充滿貴氣！據知當年蕭正楠同黃翠如都係峇里呢個場地舉行婚禮…
竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。而超蓮媽媽陳婉珍以及竇驍父母在相中笑得十分燦爛，相信是看見二人拍拖4年終修成正果，很替他們開心。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：大會提供