台網民票選「最美港星」張栢芝竟三甲不入 一位90後天后入圍引極大爭議

早前有網民發起「一人一個五官接近完美標準嘅女藝人」選舉，結果頭10位都係90年代公認的女神，並由張栢芝奪得冠軍，近日就輪到台灣有網民以「公認最美的香港女明星是誰？」發起討論，讓大家票選誰是「最美港星」，結果同樣是由90年代公認的香港女神稱霸十大，但張栢芝今次竟然連三甲都未能入選！