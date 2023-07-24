台網民票選「最美港星」張栢芝竟三甲不入 一位90後天后入圍引極大爭議
台網民票選「最美港星」 一位90後天后入圍引爭議
出po的樓主以「公認最美的香港女明星是誰？」為題，率先貼出張曼玉、關之琳、楊采妮、周慧敏、吳千語、鄧紫棋（G.E.M.）的照片，希望引起大家的討論，但他貼出的最後兩個人選卻引起網民極大爭議：「這篇文最後那兩位不可能有資格入選的」、「放鄧紫棋是想黑她吧」、「鄧紫棋來亂的唷」、「吳千語這種都提出來」、「舉例鄧紫棋是在搞笑嗎」等等。
「十大最美港星」排行榜 全部40+
最終被台灣網民票選出的頭十位「最美港星」，年齡全在40歲以上，大部份都是90年代公認的香港女神，引來網民讚歎：「90年代真的是神仙打架！」不過其中王祖賢是否算港星，也引起了不少網民爭議：
第10位：43歲 張栢芝 第一變第十
張栢芝母親是中英混血兒，因此她擁有四分一的英國血統，五官獨特又深邃，更一度成為韓國女士整容的範本。在香港網民眼中，張栢芝是「五官最完美女星」第一位，不過看來她並未能打入台灣市場，在台灣網民眼中，她只是「最美港星」第十位。
第9位：55歲 周慧敏 真人版小蘭
現年55歲的周慧敏（Vivian）在90年代走紅，至今一直有「玉女掌門人」稱號。樓主提出的6位香港女星中，只得周慧敏獲得眾多網民認同，入選「十大最美港星」，樓主在帖文中形容周慧敏：「留個角，就可以出演真人版小蘭！」有網民亦大讚周慧敏五官在一眾港星中最美。
第8位：56歲 王祖賢 港星身份被質疑
有不少網民認同王祖賢的美貌，但就對於她是香港還是台灣女星有好大疑問，事實上王祖賢雖自台灣出道，但隨即到香港發展，並憑電影《倩女幽魂》走紅，曾被封為90年代初香港影壇「四大花旦」之一。近年已息影並移居加拿大的她，潛心修佛之餘，亦不時被野生捕獲，網民都大讚她56歲仍只是有少許發福，可說保養得宜。
第7位：51歲 黎姿 凍齡15年
黎姿曾憑《金枝慾孽》升呢視后，但台灣網民對她最熟悉的，原來是她在90年代電影《古惑仔》系列中的角色「細細粒」，08年黎姿嫁人息影，並先後誕下三名女兒，現在已轉型做女強人，但一直保持凍齡美貌不變，令台灣網民都封她為心目中「最美港星」。
第6位：55歲 張敏90年女神代表
「星女郎」張敏亦是90年代港產片女神代表之一，曾與周星馳合作拍過《逃學威龍》、《賭神》、《賭聖》及《鹿鼎記》等多部電影，其飾演的「綺夢」更是經典女神角色，不少台灣網民認為講到「最美港星」，絕對不能少了張敏。
第5位：63歲 鍾楚紅優雅地老去
「紅姑」鍾楚紅雖然已63歲，但仍是不少港台網民心目中的「大美人」，網民都大讚她完美演繹了如何「優雅地老去」。
第4位：60歲 關之琳 零死角神顏
同樣被封為「大美人」的關之琳，就被台灣網民選為「最美港星」第四位，網民都大讚：「關之琳年輕神顏零死角」、「關之琳真的正」、「問就是關之琳」等等，但亦有網民指：「關之琳眼睛最媚，但現在整的像妖怪。」
第3位：53歲 李嘉欣最美港姐
現年53歲的「大美人」李嘉欣是90年代公認的女神，1988年連奪港姐和華姐冠軍的她，更被封為「最美港姐」，不少網民都認同93至95年間全盛期的李嘉欣「真係靚到癲」。
第2位：55歲 邱淑貞 經典性感女神
不少台灣網民指邱淑貞是最經典香港女神代表，在「最美港星」排行榜中僅次朱茵，排在第二位。邱淑貞是90年代王晶塑造最成功的「晶女郎」之一，無論是《赤裸羔羊》還是《賭神2》，邱淑貞都有過不少性感火辣的演出，成為男士心目中完美的化身！
第1位：51歲 朱茵 仙氣女神代表
同張敏一樣曾是「星女郎」的朱茵，自1995年在電影《西遊記》系列飾演「紫霞仙子」後，就成為了最具仙氣的港星代表，早前香港網民票選的「五官最完美女星」排行榜中，朱茵亦排到第三，今次由台灣網民票選中，她更排到冠軍。
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