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台網民票選「最美港星」張栢芝竟三甲不入 一位90後天后入圍引極大爭議

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早前有網民發起「一人一個五官接近完美標準嘅女藝人」選舉，結果頭10位都係90年代公認的女神，並由張栢芝奪得冠軍，近日就輪到台灣有網民以「公認最美的香港女明星是誰？」發起討論，讓大家票選誰是「最美港星」，結果同樣是由90年代公認的香港女神稱霸十大，但張栢芝今次竟然連三甲都未能入選！

台網民票選「最美港星」 一位90後天后入圍引爭議

出po的樓主以「公認最美的香港女明星是誰？」為題，率先貼出張曼玉、關之琳、楊采妮、周慧敏、吳千語、鄧紫棋（G.E.M.）的照片，希望引起大家的討論，但他貼出的最後兩個人選卻引起網民極大爭議：「這篇文最後那兩位不可能有資格入選的」、「放鄧紫棋是想黑她吧」、「鄧紫棋來亂的唷」、「吳千語這種都提出來」、「舉例鄧紫棋是在搞笑嗎」等等。

最美港星 有網民力撐樓主：「原Po是要講這代的女神是鄧紫棋不到40）」。
有網民力撐樓主：「原Po是要講這代的女神是鄧紫棋（不到40）」。（圖片來源：[email protected]

「十大最美港星」排行榜 全部40+

最終被台灣網民票選出的頭十位「最美港星」，年齡全在40歲以上，大部份都是90年代公認的香港女神，引來網民讚歎：「90年代真的是神仙打架！」不過其中王祖賢是否算港星，也引起了不少網民爭議：

第10位：43歲 張栢芝 第一變第十

張栢芝母親是中英混血兒，因此她擁有四分一的英國血統，五官獨特又深邃，更一度成為韓國女士整容的範本。在香港網民眼中，張栢芝是「五官最完美女星」第一位，不過看來她並未能打入台灣市場，在台灣網民眼中，她只是「最美港星」第十位。

最美港星 網民票選 張栢芝 由細靚到大
1999年剛出道不久的張栢芝，已獲星爺欽點成為《喜劇之王》的女主角，電影最後更成為當時賀歲片中的票房冠軍！（圖片來源：《喜劇之王》劇照）
最美港星 早前張栢芝曾獲近2千名網民票選為「五官最完美女星」第一位。
早前張栢芝曾獲近2千名網民票選為「五官最完美女星」第一位。（圖片來源：[email protected]_pakchi_cheung）

第9位：55歲 周慧敏 真人版小蘭

現年55歲的周慧敏（Vivian）在90年代走紅，至今一直有「玉女掌門人」稱號。樓主提出的6位香港女星中，只得周慧敏獲得眾多網民認同，入選「十大最美港星」，樓主在帖文中形容周慧敏：「留個角，就可以出演真人版小蘭！」有網民亦大讚周慧敏五官在一眾港星中最美。

最美港星 網民票選 大時代 周慧敏分享的慳妹小視頻由《大時代》中多個慳妹的動態畫面組合而成。
早前的「五官最完美女星」排行榜中，周慧敏亦有入圍，但只排行第十，今次就再上一次，排行第九。（圖片來源：FB@周慧敏 Vivian Chow）
最美港星 「小蘭」是《名偵探柯南》中的女主角。
「小蘭」是《名偵探柯南》中的女主角。（圖片來源：電影《名偵探柯南：紅之校外旅行》劇照）

第8位：56歲 王祖賢 港星身份被質疑

有不少網民認同王祖賢的美貌，但就對於她是香港還是台灣女星有好大疑問，事實上王祖賢雖自台灣出道，但隨即到香港發展，並憑電影《倩女幽魂》走紅，曾被封為90年代初香港影壇「四大花旦」之一。近年已息影並移居加拿大的她，潛心修佛之餘，亦不時被野生捕獲，網民都大讚她56歲仍只是有少許發福，可說保養得宜。

最美港星 王祖賢已息影近20年。
王祖賢已息影近20年。（圖片來源：[email protected]_joeywong）
最美港星 日前有一名在多倫多任職化妝師的網民分享同王祖賢的合照，引來不少網民大呼羨慕。
日前有一名在多倫多任職化妝師的網民分享同王祖賢的合照，引來不少網民大呼羨慕。（圖片來源：小紅書圖片）

第7位：51歲 黎姿 凍齡15年

黎姿曾憑《金枝慾孽》升呢視后，但台灣網民對她最熟悉的，原來是她在90年代電影《古惑仔》系列中的角色「細細粒」，08年黎姿嫁人息影，並先後誕下三名女兒，現在已轉型做女強人，但一直保持凍齡美貌不變，令台灣網民都封她為心目中「最美港星」。

最美港星 台灣網民因為「細細粒」而認識黎姿。
台灣網民因為「細細粒」而認識黎姿。（圖片來源：電影《古惑仔》劇照）
最美港星 息影15年，黎姿仍keep住靚。
息影15年，黎姿仍keep住靚。（圖片來源：[email protected]_official）

第6位：55歲 張敏90年女神代表

「星女郎」張敏亦是90年代港產片女神代表之一，曾與周星馳合作拍過《逃學威龍》、《賭神》、《賭聖》及《鹿鼎記》等多部電影，其飾演的「綺夢」更是經典女神角色，不少台灣網民認為講到「最美港星」，絕對不能少了張敏。

最美港星 張敏 港產片女神
張敏與星爺合作無間。(圖片來源：電視截圖)
最美港星 張敏 港產片女神
「綺夢」絕對是當年的經典角色。(圖片來源：電視截圖)

第5位：63歲 鍾楚紅優雅地老去

「紅姑」鍾楚紅雖然已63歲，但仍是不少港台網民心目中的「大美人」，網民都大讚她完美演繹了如何「優雅地老去」。

最美港星 網民票選 鍾楚紅
紅姑1991年息影前最後一部作品《縱橫四海》，亦是其代表作。（圖片來源：電影《縱橫四海》劇照）
最美港星 近年嘅紅姑仍十足優䧲。
近年嘅紅姑仍十足優䧲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

第4位：60歲 關之琳 零死角神顏

同樣被封為「大美人」的關之琳，就被台灣網民選為「最美港星」第四位，網民都大讚：「關之琳年輕神顏零死角」、「關之琳真的正」、「問就是關之琳」等等，但亦有網民指：「關之琳眼睛最媚，但現在整的像妖怪。」

最美港星 關之琳 有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，與哥哥張國榮同樣迷倒不少粉絲。
有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，與哥哥張國榮同樣迷倒不少粉絲。（圖片來源：[email protected]
最美港星 關之琳 關之琳在台上展現甜美的笑容。
早前關之琳在內地出席品牌代言活動，更獲讚逆齡生長，重拾顏值巔峰！（圖片來源：小紅書圖片）

第3位：53歲 李嘉欣最美港姐

現年53歲的「大美人」李嘉欣是90年代公認的女神，1988年連奪港姐和華姐冠軍的她，更被封為「最美港姐」，不少網民都認同93至95年間全盛期的李嘉欣「真係靚到癲」。

最美港星 網民票選 李嘉欣在澳門出生，爸爸是葡萄牙人，媽媽是上海人，擁有混血美貌，早在3歲已經被星探發掘拍攝廣告，14歲後更開始做兼職模特兒幫鋪家計。
李嘉欣在澳門出生，爸爸是葡萄牙人，媽媽是上海人，擁有混血美貌，早在3歲已經被星探發掘拍攝廣告，14歲後更開始做兼職模特兒幫鋪家計。（圖片來源：新傳媒照片庫）
最美港星 網民票選 盤點18個歷代最有氣質真女神 個個無P圖都好靚女！
1993年在無綫劇《原振俠》中飾演黃絹，是李嘉欣的代表作之一。（圖片來源：《原振俠》截圖）

第2位：55歲 邱淑貞 經典性感女神

不少台灣網民指邱淑貞是最經典香港女神代表，在「最美港星」排行榜中僅次朱茵，排在第二位。邱淑貞是90年代王晶塑造最成功的「晶女郎」之一，無論是《赤裸羔羊》還是《賭神2》，邱淑貞都有過不少性感火辣的演出，成為男士心目中完美的化身！

最美港星 邱淑貞 90年代的邱淑貞。
90年代的邱淑貞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
最美港星 邱淑貞
邱淑貞在電影中有過不少性感火辣的演出（圖片來源：《賭神》劇照）
最美港星 邱淑貞
可惜女神封盤嫁人之後，已鮮有亮相幕前。（圖片來源：《賭神》劇照）

第1位：51歲 朱茵 仙氣女神代表

同張敏一樣曾是「星女郎」的朱茵，自1995年在電影《西遊記》系列飾演「紫霞仙子」後，就成為了最具仙氣的港星代表，早前香港網民票選的「五官最完美女星」排行榜中，朱茵亦排到第三，今次由台灣網民票選中，她更排到冠軍。

最美港星 網民票選 盤點18個歷代最有氣質真女神 個個無P圖都好靚女！
朱茵飾演的「紫霞仙子」至今令人難忘。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）
最美港星 網民票選 朱茵 朱茵曾是一代「性感女神」。
講到「最美港星」，不少台灣網民都認為必定係朱茵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
最美港星 1992年初入行時期嘅朱茵，已因演出電影《逃學威龍2》一炮而紅。
1992年初入行時期嘅朱茵，已因演出電影《逃學威龍2》一炮而紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）
最美港星 02年朱茵曾推出過寫真集，曾被封為一代「性感女神」。
02年朱茵曾推出過寫真集，曾被封為一代「性感女神」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
最美港星 在電影中亦有過不少性感演出。
在電影中亦有過不少性感演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《喜劇之王》劇照、[email protected]_pakchi_cheung、FB@周慧敏 Vivian Chow、《名偵探柯南：紅之校外旅行》劇照、[email protected]_joeywong、[email protected][email protected]_official、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照、新傳媒照片庫

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