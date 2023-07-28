最美變性人Poyd嫁入豪門罕曬素顏照 《掃毒》曾激嘴張家輝
最美變性人Poyd 罕曬素顏照
Poyd升呢豪門少奶奶後相當低調，除了工作照外少有更新社交網，直到近日她分享出同老公甜蜜遊瑞士蘇黎世和盧加諾湖的靚相，當中除了有兩人的Sweet合照外，更有老公視角的Poyd素顏照，雖然Poyd未有為相片配上文字，但網民紛紛猜測兩人是到瑞士補度蜜月，更祝福Poyd早日「造人」成功！
被網民追問幾時再拍戲
不過亦網民留言追問Poyd幾時再拍戲？雖然Poyd曾在2014年簽約寰宇，計劃進軍內地影視圈，但睇翻Poyd近年最後一部影視作品，已是在五年前拍攝的網劇《蝕日風暴》，角色慘被飾演富二代的姜文杰強姦及灌藥，戲份不算多，但也有一場泳衣戲，大騷其Fit爆身形，相當搶鏡。
簽約寰宇曾傳袋7位數
2013年，Poyd在電影《掃毒》中表現亮眼，激咀張家輝一幕更成為經典，2014年，Poyd與寰宇簽下5年合約，並改了一個中文名「寶兒」，決心攻入香港同内地演藝圈，有指當時她和寰宇的合約為每年年薪過百萬，並另設花紅獎賞，條件優厚。不過其後她只客串演出過2015年電影《賭城風雲2》，及拍過數部中泰合拍片，和2018年網劇《蝕日風暴》，之後便未見有新作。
舊照流出獲讚好靚仔
被張家輝激讚為「正過好多真女人」的Poyd，英文全名為Treechada Petcharat，現年36歲，身高172cm，身形為33、24、36。Poyd從小已想做女仔，長大後更愈來愈抗拒自己的男性身份，最終她在17歲時下定決心變性，19歲時更參加選美，並成功奪冠，自始進入了泰國演藝圈。早前網上曾流傳Poyd學生時期、仍未做變性手術時的舊照，不少網民都大讚她本身都好靚仔。
穿著超豪禮服出嫁
而Poyd的老公Oak是布吉富商，家族經營酒店生意，原本是Poyd好友的哥哥，二人已認識超過20年，曾是就讀同一學校的師兄弟關係，直至近年在Oak的熱烈追求下，兩人才開始拍拖，結果兩人非常合拍，於是拍拖短短一年便決定拉埋天窗。兩人在今年3月舉行婚禮，據知當時光是Poyd所著的一身泰國傳統結婚服飾，已價值約2千萬泰幣（約452萬港元）。
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