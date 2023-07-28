最美變性人Poyd嫁入豪門罕曬素顏照 《掃毒》曾激嘴張家輝

來自泰國的36歲演員兼模特兒Poyd，2013年因在電影《掃毒》中激嘴張家輝而彈起，被封為「最美變性人」，但之後作品不多，近年更似是淡出了電影圈，專心做模特兒，今年3月，她嫁給了認識20年的富商男友Oak，獲不少網民送上祝福，近日這對新婚夫妻更飛到瑞士度蜜月，非常Sweet！