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最美變性人Poyd嫁入豪門罕曬素顏照 《掃毒》曾激嘴張家輝

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來自泰國的36歲演員兼模特兒Poyd，2013年因在電影《掃毒》中激嘴張家輝而彈起，被封為「最美變性人」，但之後作品不多，近年更似是淡出了電影圈，專心做模特兒，今年3月，她嫁給了認識20年的富商男友Oak，獲不少網民送上祝福，近日這對新婚夫妻更飛到瑞士度蜜月，非常Sweet！

最美變性人 兩人已於今年3月拉埋天窗，相信今次是補度蜜月。
兩人已於今年3月拉埋天窗，相信今次是補度蜜月。（圖片來源：[email protected]

最美變性人Poyd 罕曬素顏照

Poyd升呢豪門少奶奶後相當低調，除了工作照外少有更新社交網，直到近日她分享出同老公甜蜜遊瑞士蘇黎世和盧加諾湖的靚相，當中除了有兩人的Sweet合照外，更有老公視角的Poyd素顏照，雖然Poyd未有為相片配上文字，但網民紛紛猜測兩人是到瑞士補度蜜月，更祝福Poyd早日「造人」成功！

最美變性人 旅程中Poyd躺在老公腿上，被老公深情注視，網民都大讚So Sweet！
旅程中Poyd躺在老公腿上，被老公深情注視，網民都大讚So Sweet！（圖片來源：[email protected]
最美變性人 Poyd又和老公相擁走在蘇黎世的街道上。
Poyd又和老公相擁走在蘇黎世的街道上。（圖片來源：[email protected]
最美變性人 老公視角下的Poyd素顏面對鏡頭，笑得非常燦爛。
老公視角下的Poyd素顏面對鏡頭，笑得非常燦爛。（圖片來源：[email protected]

被網民追問幾時再拍戲

不過亦網民留言追問Poyd幾時再拍戲？雖然Poyd曾在2014年簽約寰宇，計劃進軍內地影視圈，但睇翻Poyd近年最後一部影視作品，已是在五年前拍攝的網劇《蝕日風暴》，角色慘被飾演富二代的姜文杰強姦及灌藥，戲份不算多，但也有一場泳衣戲，大騷其Fit爆身形，相當搶鏡。

最美變性人 Poyd在《蝕日風暴》中著性感泳衣出鏡。
Poyd在《蝕日風暴》中著性感泳衣出鏡。（圖片來源：《蝕日風暴》截圖）
最美變性人 大騷其33、24、36苗條身形。
大騷其33、24、36苗條身形。（圖片來源：《蝕日風暴》截圖）
最美變性人 大騷其33、24、36苗條身形。
非常吸睛！（圖片來源：《蝕日風暴》截圖）
最美變性人 不過其劇中戲份不算多，最後更被姜文杰強姦及灌藥後慘死。
不過其劇中戲份不算多，最後更被姜文杰強姦及灌藥後慘死。（圖片來源：《蝕日風暴》截圖）

簽約寰宇曾傳袋7位數

2013年，Poyd在電影《掃毒》中表現亮眼，激咀張家輝一幕更成為經典，2014年，Poyd與寰宇簽下5年合約，並改了一個中文名「寶兒」，決心攻入香港同内地演藝圈，有指當時她和寰宇的合約為每年年薪過百萬，並另設花紅獎賞，條件優厚。不過其後她只客串演出過2015年電影《賭城風雲2》，及拍過數部中泰合拍片，和2018年網劇《蝕日風暴》，之後便未見有新作。

最美變性人 Poyd曾與發哥合作演出電影《賭城風雲2》。
Poyd曾演出電影《賭城風雲2》，同發哥周潤發有不少對手戲。（圖片來源：[email protected]
最美變性人 《掃毒》中張家輝同Poyd飾演一對夫妻。
《掃毒》中張家輝同Poyd飾演一對夫妻。（圖片來源：《掃毒》劇照）
最美變性人 Poyd一出場即令人眼前一亮。
Poyd一出場即令人眼前一亮。（圖片來源：《掃毒》劇照）
最美變性人 片中張家輝同Poyd有場法式濕吻戲，家輝話係為求真實，所以主動要求真嘴。
片中張家輝同Poyd有場法式濕吻戲，家輝話係為求真實，所以主動要求真嘴。（圖片來源：《掃毒》劇照）
最美變性人 不過張家輝自爆嘴完Poyd之後，要睇AV確認自己性向！
不過張家輝自爆嘴完Poyd之後，要睇AV確認自己性向！（圖片來源：《掃毒》劇照）

舊照流出獲讚好靚仔

被張家輝激讚為「正過好多真女人」的Poyd，英文全名為Treechada Petcharat，現年36歲，身高172cm，身形為33、24、36。Poyd從小已想做女仔，長大後更愈來愈抗拒自己的男性身份，最終她在17歲時下定決心變性，19歲時更參加選美，並成功奪冠，自始進入了泰國演藝圈。早前網上曾流傳Poyd學生時期、仍未做變性手術時的舊照，不少網民都大讚她本身都好靚仔。

最美變性人 Poyd曾被指似Angelababy及台灣女星曾愷玹的混合體。
Poyd曾被指似Angelababy及台灣女星曾愷玹的混合體。（圖片來源：[email protected]
最美變性人 連張家輝都大讚Poyd：「正過好多真女人！」
連張家輝都大讚Poyd：「正過好多真女人！」（圖片來源：[email protected]
最美變性人 早前網上曾流傳Poyd少年時代的舊照，網民都大讚好靚仔！
早前網上曾流傳Poyd少年時代的舊照，網民都大讚好靚仔！（圖片來源：網上圖片）

穿著超豪禮服出嫁

而Poyd的老公Oak是布吉富商，家族經營酒店生意，原本是Poyd好友的哥哥，二人已認識超過20年，曾是就讀同一學校的師兄弟關係，直至近年在Oak的熱烈追求下，兩人才開始拍拖，結果兩人非常合拍，於是拍拖短短一年便決定拉埋天窗。兩人在今年3月舉行婚禮，據知當時光是Poyd所著的一身泰國傳統結婚服飾，已價值約2千萬泰幣（約452萬港元）。

最美變性人 Poyd穿著傳統泰國結婚禮服出嫁。
Poyd穿著傳統泰國結婚禮服出嫁。（圖片來源：[email protected]
最美變性人 頭上更戴上黃金王冠，非常華貴。
頭上更戴上黃金王冠，非常華貴。（圖片來源：[email protected]
最美變性人 一身打扮價值超過400萬港元！
一身打扮價值超過400萬港元！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《蝕日風暴》截圖、《掃毒》劇照

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