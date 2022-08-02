有個閨密叫祖藍︳48歲蔡少芬逼老公公開示愛 拍拖鬧分手張晉霸氣拆解
王祖藍主持嘅綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，首集嘉賓邀請咗蔡少芬（Ada），Ada除咗喺節目大談同老公張晉相處之道外，更逼到呢位大男人公開講我愛你。
張晉「殺手鐧」醫好蔡少芬港女分手病
蔡少芬自言同張晉嘅關係其實係「硬碰硬」，Ada話以前初初同張晉拍拖嗰陣思想比較負面，每次嘈親都會講分手，直至張晉有次出「殺手鐧」先成功醫好蔡少芬嘅「分手病」。蔡少芬覆述：「佢（張晉）話你再講多一次，我就送你走。隔咗幾日我哋又嗌交，我又話要走，佢就幫我執行李送我走。 跟住我心諗噚日仲係拖住手，今日佢企喺前面拖住個喼。然後我啲眼淚就一路流，張晉呢個時候就擰過嚟問我：『以後仲敢唔敢？』，好 Man 架佢，我就話『我唔敢喇』。」
蔡少芬投訢張晉唔識表達愛意
蔡少芬今次上節目仲乘機投訴張晉唔識表達愛意，透露老公試過不解溫柔咁講「老夫老妻」四個字，令到二人關係鬧僵。「嗰晚我同朱茵佢哋講番以前拍拖幾開心，跟住返到房叫老公錫一啖，佢就話『都老夫老妻啦！』跟住我靜咗，我一路落妝一路喊。咁佢知我唔開心就問咩事，嗰一刻我就話我好傷心，我哋只係得嗰四、五年，如果已經係老夫老妻，咁我哋以後係乜嘢？我話我接受唔到，跟住佢就攬住我講 Sorry。第二朝佢就無啦啦又拖我隻手、又錫我，我忍唔住問我老公：『點解我咁快樂嘅?』佢就話：『係呀老婆!我都 覺得係呀!』」 相當甜蜜。」
蔡少芬借機逼張晉公開示愛
《有個閨密叫祖藍》節目尾聲，蔡少芬突然要求平時唔識表達愛意嘅張晉，喺祖藍同觀眾面前講「我愛你」，即刻令到「直男」張晉好掙扎，但最後仍靦腆講出：「我愛你呀，我唔愛你唔會同你一齊啦！」除與老公隔空耍花槍，身為兩女一子之母嘅蔡少芬仲會喺加長版暢談點樣向僅兩歲囝囝說教，以及張晉不為人知慳錢面。
金像獎甜蜜小插曲
當年張晉憑《一代宗師》榮獲金像獎最佳男配角，蔡少芬被台下遭張家輝取笑「嘩！乜你喊成咁！」，原來入場前既驚且喜嘅蔡少芬同張晉喺紅地氈上有段甜蜜小插曲：「我老公話:『老婆我哋好好享受，唔知有幾多次可以咁做』，所以我哋行（紅地氈）嗰時係跳住行㗎。」
同場加映：蔡少芬經歷封城之苦舉家回流返港 上海3,000呎豪宅放租
蔡少芬（Ada）在內地發展多年，去年更與老公張晉一家五口移居上海，不過遇上早前因疫情封城，經歷完封城之苦，蔡少芬趁上海一解封，竟急急腳回流香港，遷出上海的3,000呎豪宅。有內地地產經紀即以蔡少芬做招徠，大字標題話間屋蔡少芬住過啱啱搬走，吸引租客入住星級豪宅。
蔡少芬解封後即返港
蔡少芬與老公張晉近年在內地搵人仔豬籠入水，一家五口仲移居內地生活，在上海住3,000呎豪宅非常富貴。不過今年初內地疫情肆虐，多地進行全面封城，上海更一封就幾個月，令當地居民叫苦連天，未知是否經歷過封城後留有陰影，蔡少芬決定回流香港。
蔡少芬被利用作吸客
據知蔡少芬在上海的安樂窩只是月租，她們一家搬走後，內地地產經紀即在網上招租，據小紅書資料顯示，蔡少芬在上海所住的翠湖天地御苑位於上海市中心，單位複式設計，面積約3,487呎，有4房、2廳及4個洗手間，傢俬家電齊備，屋內裝修豪華而簡約，空間感十足。地產經紀仲大大隻字寫住「蔡少芬剛搬走可以直接入住」。
蔡少芬夫婦曾拍片晒豪宅內貌
早前蔡少芬亦曾拍片公開屋內環境，片中張晉送了VR遊戲畀妻女，眾人收到禮物好興奮，在闊落的大廳玩VR，屋內擺設同格局與地產經紀放上網的照片一模一皮，而張晉更曾晒出多張妻兒在屋企露台種菜的照片，所以肯定間屋就係蔡少芬住過。