網民力數有禮貌VS無禮貌藝人！張敬軒企定等粉絲 林子善被指控爆粗

近日有網民在Threads發起話題「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，短短兩日已吸引逾5,000個讚好，眾多網民紛紛分享親身經歷。與此同時，另一個相反話題「最有禮貌藝人」同樣引發熱烈討論，網民爭相讚揚曾遇過的好人好事。兩個極端對比下，娛樂圈藝人的真實面貌逐一曝光。