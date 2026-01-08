網民力數有禮貌VS無禮貌藝人！張敬軒企定等粉絲 林子善被指控爆粗
張敬軒企定等粉絲 任達華關心清潔工
在「最有禮貌藝人」討論中，張敬軒獲得網民一致好評。有網民分享數年前在街上遇到張敬軒的經歷，「離遠大叫了他一聲，張敬軒就企定定等他們走過來，我記得佢微笑咁逐個望下我哋」。當粉絲要求合照時，張敬軒表示趕時間要入去，但主動提議「一係你哋喺度等我一陣」，約15分鐘後真的出來跟他們逐個影相，「仲要我個frd手震影濛咗，佢主動問要唔要影多次」。任達華同樣備受讚賞，網民指當年在機場偶遇時，他超主動同人打招呼，「仲同啲清潔工傾偈，問佢哋凍要着多件」，展現對基層工作者的體貼關懷。
周潤發安排司機送茄喱啡回家
多位資深藝人的暖心舉動同樣令網民印象深刻。有網民分享細個做茄喱啡時的經歷，「發哥，佢叫司機送我返屋企」，展現巨星風範下的貼心一面。關詠荷則被讚體貼工人，網民指每到新年她都會到媽咪的平民舖頭幫襯買嘢，「就算d嘢好重都係自己拎，唔會畀工人姐姐或者司機拎，有一年帶埋個女去拎嘢，叫個女要同我媽媽打招呼講唔該，好乖！」楚原導演更是不收錢配音，網民稱因工作關係想搵楚原配音，「因為唔想佢老人家行嚟行去，最尾去咗佢屋企錄音。全程好nice，最尾仲想唔收我哋錢」。
鍾柔美被指對長輩粉絲態度差
相反地，在「最無禮貌藝人」討論中，多位藝人被網民點名批評。鍾柔美被指在2022年粉絲會上對不同年齡層粉絲態度截然不同，「見到小朋友，佢就會係咁喺度話『好得意啊』跟住又喺度抱起嗰個小朋友，但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度『哦』、『嗯』，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼」，令該網民從此脫粉。陳百祥則被指在馬會飲茶時「打尖、呼喝知客、違規用電話、『知唔知我係邊個』，點知連member都唔係」，更在洗手間撞親阿伯後大聲叫人睇路，最終被多個會員投訴滋擾。
林子善回應爆粗指控：吹得就吹
梁烈唯同樣被網民投訴態度惡劣，有酒店reception員工分享約4年前的經歷，當梁烈唯晚上8點幾要求參觀ballroom被拒後，竟然說「哈，咁準時呀，咁你叫你經理出來，你幫唔到我」，令該員工「嗰一刻已經好想打佢」。林子善則被指在自己開設的「龍鳳冰室」爆粗鬧食客，當有客人投訴湯無味時，他竟回應「係咁架啦，唔啱食下次咪唔好嚟囉」。不過林子善其後在留言回應指控，表示「我一向做人都係禮貌待人行先，睇過啲事根本都冇發生過，吹得就吹」，強調「認識我嘅人，知道我對人一向都有禮貌有家教」。
網民熱議藝人真面目大對比
這兩個話題在網上引發廣泛討論，網民紛紛留言分享自己的親身經歷。有網民表示「原來咁多藝人私底下都好nice」，亦有人感嘆「有啲人真係人前人後兩個樣」。不少網民更表示會因為藝人的真實品格而決定是否繼續支持，「人品好嘅會更加支持，人品差嘅就算演技幾好都唔會睇」。這場網民自發的「藝人品格大檢閱」，無疑為公眾提供了一個了解偶像真實面貌的窗口，同時亦提醒藝人在日常生活中的一舉一動都可能成為公眾話題。