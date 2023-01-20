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有種好男人大結局｜李佳芯VS陳自瑤完美身段！兩位仙氣女神對決

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《有種好男人》大結局即將於今晚播出，劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look，期待指數爆燈，萬勿錯過！

《有種好男人》大結局 陳自瑤黎學勤舉辦婚禮兩位仙氣女神對決

《有種好男人》大結局有一場陳自瑤跟黎學勤舉辦的婚禮酒會，Yoyo穿上婚紗與女主角Ali的喱士白色長裙鬥仙氣，陳自瑤的婚紗造型展示完美身段，對比12年前嫁王浩信時的身形一點也沒有走樣，甚至更明艷照人！

有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）
有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）

食住盤菜睇結局 早前受訪提及王浩信返港團年

在結局播出的時間，陳自瑤在IG分享自己食住團年盤菜睇大結局的圖集 ，看著餐桌及盤菜份量布局，加上最近接受訪問提到老公已回港團年，相信係與近日回港的王浩信團年！

有種好男人 大結局 陳自瑤食住團年盤菜睇大結局 ，看餐桌及盤菜份量布局，相信係與王浩信團年！
陳自瑤食住團年盤菜睇大結局 ，看餐桌及盤菜份量布局，相信係與王浩信團年！（圖片來源：[email protected]

陳自瑤自爆家中有「特別來賓」

今晚劇情提到陳自瑤演的飛飛開心出嫁，除了婚紗造型還有親吻場面，甜蜜到漏，另外Yoyo在IG又分享了家中賀年裝飾上的「特別來賓」，原來有雀飛入屋，她更出Po問大家這是否有特別寓意⋯⋯

有種好男人 大結局 看清楚，隻雀唔係裝飾！
看清楚，隻雀唔係裝飾！（圖片來源：[email protected]
有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）
有種好男人 大結局 李佳芯 有種好男人 無綫節目巡禮 2023 影視博覽2022 今年李佳芯只得一部劇集擔正。
陳自瑤婚禮上，馬德鐘與李佳芯重逢。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
有種好男人 大結局 兩位女神，誰更漂亮？
兩位女神，誰更漂亮？（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）

陳自瑤2011年陀B穿婚紗嫁王浩信

當年30歲的陳自瑤（YoYo）選在「6條 1」2011年11月11日最適宜嫁娶的「光棍日」，跟細兩年、拍拖三年的王浩信，在尖沙嘴婚禮禮堂註冊完婚，大喜日子前夕曾有暗湧，傳出王浩信爆瞞未婚妻YoYo偷嗒16歲𡃁模Cammi及拿督女莊思明，不過因為同居期間已搞出人命懷有兩個月身孕，婚禮如期進行。

有種好男人 大結局 王浩信陳自遙婚禮
粗身大勢YoYo步出禮堂時幾乎絆倒， 谷奶湯碗胸隨動作一覽無遺，身邊人扶都扶唔切。（圖片來源：東方新地）

陳自瑤身穿婚紗孕味濃

「 6條1」當日，陳自瑤穿上白色低胸婚紗，一向身材不算有睇頭的她，因陀B關係上圍明顯脹爆谷奶，問到陳自瑤是否懷孕，她強顏歡笑，王浩信則驚青傍實兼急着搶答：

「我哋都想，如果有好消息會話俾大家知，多謝話我太太有喜。」

重溫舊照，陳自瑤孕味甚濃，明顯谷奶升cup，腰間見肚位要靠誇張拱形婚紗遮掩，更有賓客見她淚盈於睫，心不在焉，不知是感慨、感動，還是陀B陀得累。

有種好男人 大結局 重溫：王浩信 陳自遙婚禮

有種好男人 大結局 婚戒是卡地亞Love系列，王浩信品味同陳冠希一緻。
婚戒是卡地亞Love系列，王浩信品味同陳冠希一致。
有種好男人 大結局 王浩信 現場所見，YoYo孕味濃，明顯谷奶升cup。
現場所見，YoYo孕味濃，明顯谷奶升cup。
有種好男人 大結局 王浩信 YoYo自知谷奶包唔冚，不時烏身留意，不過始終避不過走光。
YoYo自知套婚紗谷奶都包唔冚，不時烏身留意，不過始終避不過走光。

《有種好男人》大結局 陳自瑤黎學勤舉辦婚禮兩位仙氣女神對決

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有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）
有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）

食住盤菜睇結局 早前受訪提及王浩信返港團年

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有種好男人 大結局 陳自瑤食住團年盤菜睇大結局 ，看餐桌及盤菜份量布局，相信係與王浩信團年！
陳自瑤食住團年盤菜睇大結局 ，看餐桌及盤菜份量布局，相信係與王浩信團年！（圖片來源：[email protected]

陳自瑤自爆家中有「特別來賓」

今晚劇情提到陳自瑤演的飛飛開心出嫁，除了婚紗造型還有親吻場面，甜蜜到漏，另外Yoyo在IG又分享了家中賀年裝飾上的「特別來賓」，原來有雀飛入屋，她更出Po問大家這是否有特別寓意⋯⋯

有種好男人 大結局 看清楚，隻雀唔係裝飾！
看清楚，隻雀唔係裝飾！（圖片來源：[email protected]
有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
劇中兩大女神Ali及陳自瑤（Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look（圖片來源：TVB提供）
有種好男人 大結局 李佳芯 有種好男人 無綫節目巡禮 2023 影視博覽2022 今年李佳芯只得一部劇集擔正。
陳自瑤婚禮上，馬德鐘與李佳芯重逢。（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）
有種好男人 大結局 兩位女神，誰更漂亮？
兩位女神，誰更漂亮？（圖片來源：TVB《有種好男人》劇照）

陳自瑤2011年陀B穿婚紗嫁王浩信

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有種好男人 大結局 王浩信陳自遙婚禮
粗身大勢YoYo步出禮堂時幾乎絆倒， 谷奶湯碗胸隨動作一覽無遺，身邊人扶都扶唔切。（圖片來源：東方新地）

陳自瑤身穿婚紗孕味濃

「 6條1」當日，陳自瑤穿上白色低胸婚紗，一向身材不算有睇頭的她，因陀B關係上圍明顯脹爆谷奶，問到陳自瑤是否懷孕，她強顏歡笑，王浩信則驚青傍實兼急着搶答：

「我哋都想，如果有好消息會話俾大家知，多謝話我太太有喜。」

重溫舊照，陳自瑤孕味甚濃，明顯谷奶升cup，腰間見肚位要靠誇張拱形婚紗遮掩，更有賓客見她淚盈於睫，心不在焉，不知是感慨、感動，還是陀B陀得累。

有種好男人 大結局 重溫：王浩信 陳自遙婚禮

有種好男人 大結局 婚戒是卡地亞Love系列，王浩信品味同陳冠希一緻。
婚戒是卡地亞Love系列，王浩信品味同陳冠希一致。
有種好男人 大結局 王浩信 現場所見，YoYo孕味濃，明顯谷奶升cup。
現場所見，YoYo孕味濃，明顯谷奶升cup。
有種好男人 大結局 王浩信 YoYo自知谷奶包唔冚，不時烏身留意，不過始終避不過走光。
YoYo自知套婚紗谷奶都包唔冚，不時烏身留意，不過始終避不過走光。

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圖片來源：TVB提供資料或影片來源：[email protected] (official)

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