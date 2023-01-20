有種好男人大結局｜李佳芯VS陳自瑤完美身段！兩位仙氣女神對決
《有種好男人》大結局 陳自瑤黎學勤舉辦婚禮兩位仙氣女神對決
《有種好男人》大結局有一場陳自瑤跟黎學勤舉辦的婚禮酒會，Yoyo穿上婚紗與女主角Ali的喱士白色長裙鬥仙氣，陳自瑤的婚紗造型展示完美身段，對比12年前嫁王浩信時的身形一點也沒有走樣，甚至更明艷照人！
食住盤菜睇結局 早前受訪提及王浩信返港團年
在結局播出的時間，陳自瑤在IG分享自己食住團年盤菜睇大結局的圖集 ，看著餐桌及盤菜份量布局，加上最近接受訪問提到老公已回港團年，相信係與近日回港的王浩信團年！
陳自瑤自爆家中有「特別來賓」
今晚劇情提到陳自瑤演的飛飛開心出嫁，除了婚紗造型還有親吻場面，甜蜜到漏，另外Yoyo在IG又分享了家中賀年裝飾上的「特別來賓」，原來有雀飛入屋，她更出Po問大家這是否有特別寓意⋯⋯
陳自瑤2011年陀B穿婚紗嫁王浩信
當年30歲的陳自瑤（YoYo）選在「6條 1」2011年11月11日最適宜嫁娶的「光棍日」，跟細兩年、拍拖三年的王浩信，在尖沙嘴婚禮禮堂註冊完婚，大喜日子前夕曾有暗湧，傳出王浩信爆瞞未婚妻YoYo偷嗒16歲𡃁模Cammi及拿督女莊思明，不過因為同居期間已搞出人命懷有兩個月身孕，婚禮如期進行。
陳自瑤身穿婚紗孕味濃
「 6條1」當日，陳自瑤穿上白色低胸婚紗，一向身材不算有睇頭的她，因陀B關係上圍明顯脹爆谷奶，問到陳自瑤是否懷孕，她強顏歡笑，王浩信則驚青傍實兼急着搶答：
「我哋都想，如果有好消息會話俾大家知，多謝話我太太有喜。」
《有種好男人》大結局 陳自瑤黎學勤舉辦婚禮兩位仙氣女神對決
《有種好男人》大結局有一場陳自瑤跟黎學勤舉辦的婚禮酒會，Yoyo穿上婚紗與女主角Ali的喱士白色長裙鬥仙氣，陳自瑤的婚紗造型展示完美身段，對比12年前嫁王浩信時的身形一點也沒有走樣，甚至更明艷照人！
食住盤菜睇結局 早前受訪提及王浩信返港團年
在結局播出的時間，陳自瑤在IG分享自己食住團年盤菜睇大結局的圖集 ，看著餐桌及盤菜份量布局，加上最近接受訪問提到老公已回港團年，相信係與近日回港的王浩信團年！
陳自瑤自爆家中有「特別來賓」
今晚劇情提到陳自瑤演的飛飛開心出嫁，除了婚紗造型還有親吻場面，甜蜜到漏，另外Yoyo在IG又分享了家中賀年裝飾上的「特別來賓」，原來有雀飛入屋，她更出Po問大家這是否有特別寓意⋯⋯
陳自瑤2011年陀B穿婚紗嫁王浩信
當年30歲的陳自瑤（YoYo）選在「6條 1」2011年11月11日最適宜嫁娶的「光棍日」，跟細兩年、拍拖三年的王浩信，在尖沙嘴婚禮禮堂註冊完婚，大喜日子前夕曾有暗湧，傳出王浩信爆瞞未婚妻YoYo偷嗒16歲𡃁模Cammi及拿督女莊思明，不過因為同居期間已搞出人命懷有兩個月身孕，婚禮如期進行。
陳自瑤身穿婚紗孕味濃
「 6條1」當日，陳自瑤穿上白色低胸婚紗，一向身材不算有睇頭的她，因陀B關係上圍明顯脹爆谷奶，問到陳自瑤是否懷孕，她強顏歡笑，王浩信則驚青傍實兼急着搶答：
「我哋都想，如果有好消息會話俾大家知，多謝話我太太有喜。」
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